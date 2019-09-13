Победа, оставившая вопросы. Чемпион взял три очка, но не убедил накануне старта в Лиге чемпионов

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БЕЗ ОЗДОЕВА, НО С ЖИРКОВЫМ

Пауза в РПЛ на игры сборных и стремительное приближение старта группового этапа Лиги чемпионов как существенно видоизменили в целом заявку «Зенита» на поединок с туляками, так и внесли некоторые коррективы в стартовый состав. Нет, линию обороны наставник сине-бело-голубых Сергей Семак сохранил в прежнем – достаточно сыгранном – виде, даже несмотря на то, что у него появился выбор и на позиции правого защитника (с подписанием Вячеслава Караваева), и в центре, где теперь появился арендованный у «Порту» 25-летний игрок сборной Венесуэлы Йордан Осорио.

Не тронул Семак и главный атакующий дуэт команды в лице Артема Дзюбы и Сердара Азмуна, хотя оба прилично «нагрузились» в своих национальных сборных. После традиционной «отсидки» в российской сборной за спиной железнодорожника Гилерме вернулся на обжитой пост номер один в клубе Андрей Лунев.

Самые значительные перемены произошли в полузащите питерцев. Вильмар Барриос в опорной зоне фактически остался без напарника, поскольку Магомед Оздоев пропускал эту игру из-за четырех желтых карточек в четырех последних матчах РПЛ, да и в сборной отработал по максимуму, явно заслужив передышку.

На двести процентов заслужил ее и Юрий Жирков, но, видимо, результаты медицинских тестов в клубе, подтвержденные аналогичными показателями в сборной, дают повод тренерам лишь развести руками и… в очередной раз вписать фамилию 36-летнего ветерана в стартовый состав. Ну если готов человек носиться по своей бровке, выполняя – с умом! – огромный объем работы, почему не воспользоваться такой ситуацией?

И уж если левый фланг оказался под контролем Жиркова, на правый пришлось отрядить набирающего форму после травмы Далера Кузяева, а Себастьяна Дриусси наделить функциями вольного художника. В связи с почти состоявшимся отъездом другого аргентинца – Эмилиано Ригони – в «Сампдорию» на правах аренды до конца сезона с возможностью последующего выкупа позиция на правом фланге оказалась частично вакантной. Помимо Кузяева у «Зенита» есть кому взять на себя функции правого хавбека: в списке претендентов – Александр Ерохин, Олег Шатов, Алексей Сутормин и Роберт Мак.

«ЛИОНА» ИЗ «АРСЕНАЛА» НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ

Интересно, что «Лион», в гостях у которого действующему чемпиону России в ближайший вторник предстоит открывать новую лигочемпионскую кампанию, проводил свой матч в Лиге 1 – на выезде против «Амьена» – тоже в пятницу, но почти на два часа позже, и наставник команды Силвинью остановил свой выбор на тактической схеме 4-3-3. Есть такой вариант на вооружении и у «Арсенала», что могло бы помочь питерцам в какой-то степени (по крайней мере, по расположению на поле и игровым функциям игроков соперника) смоделировать грядущее противостояние с бронзовым призером предыдущего чемпионата Франции.

Однако тактическая репетиция не удалась: подопечные Игоря Черевченко использовали расстановку 4-4-2, причем на месте правого защитника оказался Александр Денисов, а недавний новичок туляков Роберт Бауэр расположился на том же фланге, но выше. Центр поля пыталась контролировать связка Кантемир Берхамов – Георги Костадинов, а в атаке Евгению Луценко составил компанию вернувшийся в строй Эванс Кангва.

Впрочем, дело даже не тактической схеме соперника – репетиция старта в Лиге чемпионов скорее не удалась по той причине, что в дебюте матча «Зениту» все далось как-то само собой, поразительно легко. Начался аттракцион неслыханной тульской щедрости с нереализованного выхода Виктора Альвареса один на один с Луневым – после того как Кузяев элементарно поскользнулся на ровном месте. Продолжилось все незамысловатым навесом Дугласа Сантоса со штрафного и результативным кивком головы Дзюбы, которому на втором этаже почему-то пытался помешать Бауэр, а не кто-то из центральных защитников «Арсенала».

Следующим пунктом программы стала травма Альвареса, которого пришлось заменять уже на исходе четверти часа игрового времени. И, наконец, «Зенит» получил право на пенальти, когда кто-то из защитников гостей неосторожно коснулся мяча рукой у своих ворот. Если бы Азмун пробил более хитро, без шансов для Михаила Левашова, игру можно было бы заканчивать уже в середине первого тайма.

Но питерцы вольно или невольно сами приложили руку к тому, чтобы сохранить интригу в матче, и, пожалуй, это было лучшим для них вариантом – чтобы окончательно не разомлеть перед визитом в Лион. Справедливости ради, стоит отметить, что сине-бело-голубые находили способы тактически взбодрить свою игру. Например, весьма любопытной выглядела своеобразная трехзвенная рокировка, в результате которой Дуглас Сантос оказывался рядом с Барриосом в опорной зоне, Жирков уходил на левый фланг обороны, а Дриусси располагал свой передвижной диспетчерский пункт на этой же бровке, но у центральной линии.

Разумеется, все эти динамические перемещения только затрудняли жизнь игрокам «Арсенала» – интересно, затруднит ли подопечным Силвинью? А через несколько минут только что созданная сине-бело-голубыми конструкция распадалась, и ее звенья занимали более привычные позиции на поле.

КОМУ НУЖНЫ « EASY MONEY »?

«Легкие деньги» первого тайма в итоге все-таки сыграли с чемпионом злую шутку. Не уловишь на выходе из раздевалки настрой соперника, не собирающегося складывать оружие, – пиши пропало. Так и вышло с «Зенитом». Венцом десятиминутки несобранности стал «фол по неосторожности» от Жиркова на Костадинове в полуметре от линии штрафной – и наказание в виде аккуратного обводящего удара Берхамова со «стандарта». Не важно, что мяч летел в тот угол, где стоял Лунев – попробуй такой вылови!

А еще чертовски сложно после такого ответного удара под дых снова собрать в кучу мысли, эмоции и силы, чтобы вернуться в игру доминирующей, но не суетящейся стороной. «Зенит», надо отдать ему должное, такое усилие над собой сделать сумел. Не обошлось и без тактических нюансов: Ярослав Ракицкий фактически превратился в левого защитника, прикрывая зону Дугласа Сантоса, который отправился помогать группе атаки. Зато Барриос зорко высматривал варианты розыгрыша комбинаций, опускаясь почти до зоны ответственности центральных защитников.

Но в итоге результативную вылазку, приведшую к победному голу, питерцы начертили на правом фланге. Кузяев вовремя заметил рывок Игоря Смольникова и удобно бросил ему мяч на ход. Ситуация выглядела настолько выигрышной для «Зенита», что игроку гостей, сфолившего на Смольникове, даже не предъявишь претензии: если бы не это нарушение правил, то почти со стопроцентной вероятностью был бы гол.

Он в итоге и случился: Дриусси пробил с 11-метровой отметки более изобретательно, чем Азмун в первой половине. А в концовке «Зенит» порадовал публику двумя заменами. Одна стала результативной – Олег Шатов забил третий мяч, а другая представила публике Вячеслава Караваева, который, правда, и в игру-то толком не успел войти – поскольку почти сразу последовал финальный свисток.

В общем, три очка чемпион забрал, но с поправкой на Лигу чемпионов его игра вызвала слишком много вопросов. Возможно, на часть из них получим ответы уже во вторник в Лионе.

РПЛ. 9-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Арсенал» (Тула) – 3:1 (1:0)

Голы: Дзюба (Дуглас Сантос), 5 – 1:0. Берхамов, 56 – 1:1. Дриусси, 66 – с пенальти – 2:1. Шатов (Жирков), 88 – 3:1

Нереализованный пенальти: Азмун, 22 (вратарь)

«Зенит»: Лунев – Смольников, Иванович (к), Ракицкий, Дуглас Сантос – Барриос – Кузяев (Шатов, 71), Дриусси, Жирков (Караваев, 90+1) – Дзюба, Азмун (Ерохин, 75)

«Арсенал»: Левашов – А.Денисов, Беляев, Григалава, Альварес (Володько, 15) – Бауэр, Костадинов, Берхамов (к) (К. Комбаров, 64), Ткачев – Э.Кангва, Луценко

Предупреждения: Азмун, 75 – А.Денисов, 39. Бауэр, 42. Луценко, 67

Судья: Павел Кукуян (Сочи)

13 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена»