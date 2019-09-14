Нокаут от Парфенова за четверть часа. «Спартак» проиграл «Уралу»

ПРО БОЛЕЛЬЩИКОВ ОПЯТЬ ЗАБЫЛИ

Начинать приходится опять с избитой темы календаря. Стало окончательно ясно, что никакие научные группы молодых специалистов из Высшей школы экономики не в силах справиться с главным принципом составления расписания игр РПЛ, который носит короткое и емкое название – «тяп-ляп».

В очередной раз пострадавшей стороной оказался «Спартак», точнее – его болельщики. Давно было известно, что в субботу на 17:00 назначен домашний матч хоккейных красно-белых с «Сочи». По какой причине в РПЛ не потрудились заглянуть в календарь КХЛ и поставить игру футбольного «Спартака» куда угодно, только не на 16:30, непонятно. Да и зачем команде Олега Кононова планировать игру именно на субботу, если ни в каких еврокубках она не участвует?

Короче говоря, вариантов избежать наложения футбольного и хоккейного матчей популярного клуба была масса – нужно было только проявить немного заботы о болельщиках и включить голову. Но и с тем, и с другим, похоже, у руководителей РПЛ имеются серьезные проблемы.

В итоге поединок с «Уралом», и без того не претендовавший на аншлаг, собрал на трибунах «Открытие Арены» не более 20 тысяч зрителей.

В составе красно-белых после паузы на матчи сборных произошло два изменения. Неплохо потрудившегося в играх за «молодежку» Николая Рассказова на правом фланге обороны заменил Андрей Ещенко, а в опорной зоне появился Алекс Крал, которого с такой помпой представили публике перед игрой с «Зенитом». Стоит отметить, что чешский новичок «Спартака» был обречен дебютировать в поединке с «Уралом», поскольку Аяз Гулиев перебрал желтых карточек в предыдущих встречах, а Наиль Умяров, как и Рассказов, потратил много сил в матчах за молодежную сборную.

ЧТО КРАЛ УКРАЛ У ТИЛА

Самое интересное, что с появлением Крала в центральной зоне красно-белых образовался треугольник, в нижнем углу которого оказался Роман Зобнин, а перед ним чуть левее расположился чех, чуть правее – Гус Тил. Все ждали, что у «Спартака» все «станет кучеряво» как раз в плане обретения классического опорника. На деле получилось, что в этой роли окончательно утвердили Зобнина, а Крал украл половину функций «десятки» у голландца.

При такой конфигурации в полузащите Кононов вернулся к схеме 4-3-3, причем Зелимхан Бакаев вернулся на правый фланг, Андре Шюррле начал игру слева, а на острие выдвинулся Джордан Ларссон. По ходу первого тайма немец и швед неоднократно менялись местами, однако запутать оборону «Урала» этими перемещениями не получалось.

Гости, кстати, удивили и выбором голкипера (место в воротах занял не Ярослав Годзюр, а Олег Баклов), и своей абсолютной инертностью в первой половине. Не верилось глазам: неужели это та самая команда Дмитрия Парфенова, которая в последнее время больно щиплет красно-белых на их поле? Даже имея на поле двух нападающих – Андрея Панюкова и Владимира Ильина, гости выглядели очень бледно. И заставляли вспомнить о двух неудачных визитах в столице в начале нынешнего чемпионата, завершившиеся поражениями от «Динамо» (0:2) и «Локомотива» (0:4).

«Спартак» тоже отнюдь не впечатлял своей игрой, но хотя бы добился быстрого гола, который в очередной раз после углового забил Самюэль Жиго. Давненько красно-белым не доставались такие подарки от команд Парфенова!

Добившись преимущества, москвичи продолжали искать пути к воротам соперника. Лучше других это получалось у Бакаева, терзавшего левый фланг обороны «Урала». Однажды Зелимхан финтами разбросал Михаила Меркулова и Юрия Бавина, после чего обводящим ударом постарался уложить мяч в дальний угол, но промахнулся.

КАРРЕРА – ПРОШЛОЕ «СПАРТАКА»? А ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ?

Что касается Крала, он активно участвовал в прессинге, зачастую оказываясь на одной линии с Ларссоном или Шюррле, при случае старался отдать обостряющую передачу, что получалось у него нечасто. Однако на его фоне совсем потерявшимся выглядел Тил. Так что затея с подобным распределением ролей в центральном треугольнике в полузащите «Спартака» пока видится не особо перспективной.

В очередной раз разочаровал и Ларссон, ничего не показавший ни в атаке, ни в подыгрыше, меняясь местами с Шюррле. Не случайно первой реакцией Кононова на голы «Урала» в начале второго тайма была именно замена шведа на Эсекиэля Понсе.

А гости действительно после перерыва нокаутировали москвичей за четверть часа. Если таким был план Парфенова на игру, остается только снять перед тренером шляпу. Убаюканные соперником красно-белые по выходу из раздевалки получили сразу несколько увесистых ударов (зря что ли именно в Екатеринбурге в эти дни проходит чемпионат мира по боксу!) и откровенно «поплыли».

Обе результативные атаки уральцы провели через свой левый фланг, что в очередной раз обнажает проблему как с правым защитником красно-белых (и замена Ещенко на Рассказова это тоже подтверждает), так и в целом с организацией игры в обороне. Да и, говоря откровенно, с организацией игры команды вообще.

…Когда после финального свистка игроки «Спартака» с поникшими головами побрели к фанатской трибуне поблагодарить болельщиков за поддержку, их встретил мощный свист. А затем и вновь зазаучавшее «A tutti Avanti…». Массимо Каррера, кстати, в эти дни наведался в Москву в качестве гостя торжественной церемонии с вручением различных футбольных наград. Гендиректор «Спартака» Томас Цорн по этому поводу отметил: зачем, мол, нам приглашать итальянца на матч команды в Тушино? Если придет на игру, то это личное дело Карреры. И это уже прошлое красно-белых.

Да, наверное, прошлое. Но есть ли у команды настоящее? И тем более – будущее?

РПЛ. 9-й тур

«Спартак» (Москва) – «Урал» (Екатеринбург) – 1:2 (1:0)

Голы: Жиго (З.Бакаев), 12 – 1:0. Ильин, 48 – 1:1. Эль-Кабир, 60 – 1:2

«Спартак»: Максименко – Ещенко (Рассказов, 71), Жиго, Джикия (к), Айртон – Зобнин, Тил, Крал – З,Бакаев, Ларссон (Э.Понсе, 61), Шюррле

«Урал»: Баклов – Кулаков (к), Ароян, Поляков, Меркулов – Димитров (Кухарчик, 71), Августиняк, Бавин, Эль-Кабир (Насыров, 90+2) – Панюков (Егорычев, 78), Ильин

Предупреждения: Тил, 64. Жиго, 84. Рассказов, 90+1 – Эль-Кабир, 42. Августиняк, 55. Ароян, 69

Судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)

14 сентября. Москва. Стадион «Открытие Арена»