Ошибки Ещенко приводят к голам. Видео всех голов 9-го тура РПЛ

«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:2 (1:0)
Голы: Жиго, 12 (1:0). Ильин, 48 (1:1). Эль-Кабир, 60 (1:2)
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 3:1 (1:0)
Голы: Дзюба, 6 (1:0). Берхамов, 56 (1:1). Дриусси, 66 — с пенальти (2:1). Шатов, 88 (3:1)
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