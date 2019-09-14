Георгий Джикия: Если болельщики будут «прессовать» Кононова, я его поддержу - Советский спорт
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14 сентября 2019 21:01ФутболМощенко Захар

Георгий Джикия: Если болельщики будут «прессовать» Кононова, я его поддержу

Капитан «Спартака» долго и обстоятельно отвечал на вопросы журналистов после домашнего поражения (1:2) от «Урала» в матче девятого тура РПЛ.

«НЕТ НИКАКОГО КОМПЛЕКСА КОМАНД ПАРФЕНОВА»

- Если не ошибаюсь, это третье подряд поражение «Спартака» дома, – констатировал Джикия. – Нужно проанализировать игру в спокойной обстановке, сразу после игры по горячим следам никаких выводов делать не стоит.

- Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на послематчевой пресс-конференции подчеркнул, что в перерыве после победного первого тайма просил вас играть более агрессивно. Но получилось с точностью до наоборот: в первые 15 минут второй половины красно-белые пропустили два мяча и могли пропустить еще. Почему так произошло?
- Первый гол «Урала» надломил нашу команду, и после него игра поменялась.

- В «Спартаке» собраны опытные футболисты, игроки различных национальных сборных – неужели один гол может надломить команду?
- Как видите, может.

- В очередной раз «Спартак» забил со «стандарта» усилиями центрального защитника Самюэля Жиго. Вам не кажется, что с нападающими у команды большая проблема? Разве что на правом фланге Зелимхан Бакаев что-то вертит-крутит, а впереди – никого?
- У нас есть нападающие, но Эсекиэль Понсе не мог играть с первых минут, поскольку совсем недавно к команде присоединился после игры за сборную Аргентины. А что касается Бакаева, понятное дело, он не нападающий, хотя, как вы правильно заметили, справа вертит-крутит. Но впереди нужно немного другое делать, потому что «Спартак» при всем уважении – это все-таки не Тула. И всем атакующим игрокам неплохо бы задуматься, потому что лучший бомбардир у нас – защитник Жиго. Впереди у нас не получается, да и пропускаем много. Будем разбираться. В воскресенье будет достаточно серьезный разговор – открытая тренировка и встреча с болельщиками. Понятное дело, будет очень много вопросов к нам. Будем на них отвечать. Но сегодня проиграли не отдельные игроки, а вся команда. И когда «Спартак» побеждает, то побеждаем тоже мы все вместе.

- «Урал», как и предыдущая команда Дмитрия Парфенова – «Тосно», очень удачно играет против «Спартака» в Москве. Может, в этом есть какая-то закономерность? Или у игроков красно-белых уже развился некий комплекс в матчах с командами Парфенова?
- Нет никакого комплекса. Думаю, это просто случай, совпадение.

«ПОЛНОСТЬЮ ДОВЕРЯЕМ ГЛАВНОМУ ТРЕНЕРУ»

- В концовке матча ваш напарник по центру обороны Жиго бросил позицию и пошел в атаку. Чье это было решение?
- Он любит подключаться вперед, тем более – мы проигрывали, и нужно было отыгрываться. Терять было нечего, а с учетом того, что Самюэль хорошо ведет верховую борьбу, было логично пойти вперед, чтобы побороться за мячи после навесов. Так происходит уже не впервые, в этом нет ничего удивительного.

- Но если центральный защитник на постоянной основе играет впереди, не означает ли это, что у команды большие проблемы в атаке?
- Проблемы есть, но нужно учитывать конкретную игровую ситуацию. Мы проигрывали 1:2, поэтому необходимо было попытаться сравнять счет. Если бы счет нас устраивал, понятно, что Жиго туда не пошел бы и спокойно играл на своей позиции.

- После такого поражения значительная часть болельщиков «Спартака» вновь требует отставки главного тренера. Как в такой ситуации команде защитить своего наставника? И стоит ли это делать вообще?
- Согласитесь, что когда «Спартак» дома проигрывает «Уралу», это достаточно странно. Но по сути здесь тренер особо ни при чем, потому что на поле играем мы, футболисты. И если некоторые просят увольнения Кононова, то мы со своей стороны полностью нашему тренеру доверяем. Мы стараемся выполнять то, что разучиваем на тренировках, стараемся играть в тот футбол, о котором говорит наш наставник. Что-то получается, что-то нет, но мы знаем, что хочет видеть главный тренер. И на сегодняшний день Георгич – главный тренер «Спартака», так же, как и я – игрок этой команды. Понятно, что это когда-то закончится, но пока мы вместе, будем смотреть друг другу в глаза и честно делать свою работу с высоко поднятой головой. А если что-то нас будет не устраивать, конечно же, будем все это решать в коллективе и друг другу все высказывать.

- После поражения от «Урала» игроки «Спартака» долго не выходили из раздевалки. Как раз высказывали все друг другу? И каким был тон высказываний главного тренера?
- То, что происходит в раздевалке, я никогда не обсуждаю. Но все прекрасно видели, что на сей раз мы там действительно задержались, и был серьёзный разговор. И этот разговор касался поражения на домашнем стадионе от «Урала».

- Нет опасения, что на открытой тренировке болельщики начнут снова жестко «прессовать» Олега Кононова?
- Если такое случится, я его поддержу.

«ГЕОРГИЧ СКАЗАЛ, ЧТО БУДЕМ ИГРАТЬ ПО НОВОЙ СХЕМЕ»

- За те десять месяцев, что Кононов работает со «Спартаком», его требования изменились? Он по-прежнему хочет поставить команде так называемый футбол Бескова-Романцева?
- Все прекрасно знают, что недавно у нас появился новый футболист (Алекс Крал. – Прим.ред.), в связи с чем у нас поменялась тактическая схема: мы впервые в этом сезоне использовали расстановку 4-3-3. Но я был в расположении национальной сборной и совсем недавно вернулся в «Спартак», поэтому мало тренировался с командой. Ясно, что при любом тактическом перестроении нужно время, необходимо уделять внимание различным тактическим компонентам и нюансам. Как сказал Георгич, мы будем играть по новой схеме, а мы поддерживаем его решение и будем стараться как можно быстрее впитать то, что тренер старается до нас донести.

- Многие ждали, что Алекс Крал станет тем классическим опорным полузащитником, которого не хватало «Спартаку». Однако, судя по игре с «Уралом», чех фактически дублирует Гуса Тила на позиции более атакующего центрального хавбека, а в опорной зоне в одиночестве остался Роман Зобнин, которого специалисты не считают чистым представителем этого амплуа. Где здесь логика?
- Сейчас, сразу по окончании игры, очень сложно разобрать, кто где бегал, кто на какой позиции играл, правильно это было или нет. И делать это по горячим следам точно будет некорректно с моей стороны – я и сам в этом не до конца разобрался. В воскресенье у нас будет теоретическое занятие, на котором разберем все ошибки, проанализируем пропущенные голы. И вот тогда нам скажут, где кто на поле должен располагаться и кто на какой позиции действует эффективнее. Опять же необходимо учитывать, что некоторые ребята совсем недавно появились в «Спартаке», поэтому тренеры пока только определяют для них лучшие роли на поле.

- После того как вы стали капитаном красно-белых, чувствуете дополнительную ответственность и давление – ведь спрос с вас теперь больше?
- Я к этому готов и с себя ответственности никогда не снимаю. В поражениях всегда считаю себя виноватым в первую очередь, потому что я – центральный защитник и к тому же капитан команды. На сегодняшний день я – капитан «Спартака», значит, буду нести ответственность за всех. И за себя, конечно, тоже.

- Какой срок нужен «Спартаку», чтобы наконец-то заиграть в тот футбол, который понравится болельщикам и будет приносить результат?
- Сроки точно назвать невозможно. Могу лишь повторить, что нам хочется как можно скорее все наладить, чтобы «Спартак» побеждал.

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