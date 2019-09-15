Евгений Ловчев: Спартаке» - ужасен, не вижу в команде тренерской работы

«Урал» в очередной раз показал себя колючей командой, хочу отметить работу Димы Парфенова. Но сегодня речь не об «Урале», а о «Спартаке». В «Спартаке» все неправильно. Вот Цорн сказал, что они не хотят приглашать Карреру на матч. Они все время с кем-то борются: с Каррерой, с болельщиками, с Глушаковым. Это просто безобразие, все это аукивается на поле.

В первом тайме забили, потом Бакаев имел неплохой момент. Но на этом все. А что сделал «Урал» во втором тайме? Он перестал мусолить мяч в центре поля и включил скорости. Оба гола были забиты после быстрых передач вперед со своей половины поля. Эль Кабир все сделал классно, забивая второй мяч, но как сыграл в этом эпизоде Ещенко, это ни в какие ворота.

«Спартак» не прибавляет, а деградирует. Великий Бесков говорил: главное найти игроков и расставить их. Вроде бы кого-то нашли, а расставить не получается. «Спартак» владел мячом 62 процента времени, а забивал соперник.

Я опять услышал после матча странную речь Кононова. Он говорил, что первый тайм команда играла хорошо. Это слова не тренера, а болельщика. И не было сказано, что у команды не получился быстрый переход из обороны в атаку, что защита серьезно ошибалась.

Жиго –забил, но это не основная его работа. Молодец, что забил, но его главная работа защищать свои ворота. А в этом матче постоянно ошибался Ещенко, в первом мяче ошибся Джикия, ошибался Айртон. Нужно же что-то менять! А не говорить, что мне понравилась игра команды в первом тайме.

А не вижу тренерской работы! Пока «Спартак» ужасен.