Отман Эль-Кабир: Умение обыграть защитника один в один – моя фишка

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- Нам не очень удался стартовый отрезок встречи, потому что поначалу мы проявили слишком много уважения к сопернику, – отметил Эль-Кабир. – Отходили очень далеко к своим воротам и позволяли «Спартаку» больше владеть мячом. Но после быстро пропущенного гола мы стали оказывать на соперника большее давление и заиграли в свой футбол. Сразу после перерыва удалось сравнять счет, и это нам здорово помогло. После этого уже «Урал» контролировал игру, создавал голевые моменты и в итоге заслуженно победил.

- Как вам удалось забить победный мяч, так легко убежав вдоль лицевой линии от защитника «Спартака» Андрея Ещенко и попав в ворота с очень острого угла?

- Я получил хороший длинный пас за спину защитнику, хотя и пришлось доставать мяч возле углового флажка. Умение обыграть защитника один в один – это, если хотите, моя фишка, поэтому удалось уйти от спартаковского игрока. Затем я увидел, что между вратарем и штангой есть немного свободного пространства – и послал мяч именно туда.

- Даже уступая в счете, верили, что можете обыграть «Спартак»?

- Как я уже сказал, нас вдохновил быстрый ответный мяч в начале второй половины встречи. После этого мы поняли, что у нас есть хорошие шансы добиться положительного результата. Мы верили в себя, и победа пришла к нам.

- Для главного тренера «Урала» – бывшего игрока «Спартака» Дмитрия Парфенова – игра против бывшей команды была особенной?

- Нет, не думаю, что для него этот матч как-то выделялся среди остальных. Сейчас мы все просто наслаждаемся этой победой. На следующий день будет выходной, а затем начнём новую рабочую неделю и будем готовиться к следующим непростым играм. «Уралу» в ближайшее время предстоят несколько матчей с ведущими клубами премьер-лиги. Так что немножко порадуемся победе над «Спартаком» и сосредоточим внимание на предстоящих играх.

- Что Парфенов сказал команде в раздевалке в перерыве матча? Благодаря чему «Урал» так преобразился во втором тайме?

- Тренер сказал, что необходимо оказывать больше давления на соперника. Потому что как только мы включали прессинг, «Спартак» переходил на длинные передачи, что облегчало нашу задачу. Считаю, нам удалось добиться игрового преимущества по той причине, что полузащитники и нападающие «Спартака» сыграли не лучшим образом.

- Раскроете секрет, за счет чего «Урал» так удачно играет именно против «Спартака», особенно в Москве?

- Я не знаю (улыбается). Это действительно хороший вопрос, но у меня нет на него ответа.

- Тогда можете сказать, как изменился «Спартак» по сравнению с прошлым сезоном? Стали красно-белые сильнее или слабее?

- И здесь мне трудно найти ответ. Могу лишь с удовольствием отметить, что нам снова удалось обыграть «Спартак», и для нас это просто здорово (смеется).