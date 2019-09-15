Алекс Крал: Могу играть на любой позиции в центре поля, меняю ее даже по ходу матча - Советский спорт
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15 сентября 2019 07:55ФутболМощенко Захар

Алекс Крал: Могу играть на любой позиции в центре поля, меняю ее даже по ходу матча

Дебют чешского полузащитника в составе «Спартака» получился неудачным: красно-белые проиграли на своем поле «Уралу» (1:2) в матче девятого тура РПЛ.

После окончания встречи Алекс Крал в беседе с журналистами признал свою ошибку в эпизоде с одним из пропущенных голов, а также объяснил, в чем различие между российским и чешским чемпионатом.

- Какие эмоции испытываете после дебютного матча в российском чемпионате?
- Эмоции не самые приятные, потому что мы проиграли. Единственная приятная вещь – болельщики, которые поддерживали нас на протяжении всей встречи. И в следующем матче мы просто обязаны взять три очка ради фанатов «Спартака».

- Второй мяч «Урал» забил, начав быструю атаку после вашей ошибки в центре поля. Как оцените свою игру в целом и в этом эпизоде?
- Да-да, это была моя ошибка. В том эпизоде я хотел подобрать мяч и попытаться переместить его ближе к чужим воротам, потому что мы наносили мало ударов, да и в целом у нас игра не очень получалась. Однако сопернику удалось перехватить мяч и организовать результативную атаку.

- Ваш приезд в «Спартак» анонсировался как приобретение центрального полузащитника оборонительного плана. Но, судя по матчу с «Уралом», вы играете ближе к линии атаки. Какова же ваша оптимальная позиция на поле?
- Мне самому сложно определить свое амплуа. По ходу игры постоянно перемещаюсь в разные участки центральной зоны поля, меняю позицию. Если приходится смещаться чуть левее центральной оси, то нужно, чтобы второй опорный хавбек держался чуть правее. И функции на поле у центральных полузащитников могут немного отличаться.

- Хотели бы играть роль креативного хавбека в «Спартаке», быть плеймейкером?
- Да, конечно! В матче с «Уралом» именно так я и пытался играть.

- Наверное, это было достаточно тяжело, поскольку вы играли фактически с листа, лишь недавно став игроком «Спартака»?
- Безусловно, было непросто, потому что провел с командой всего пару тренировок в полном составе. На занятиях мы в основном уделяли внимание тактике. Мне понадобится какое-то время, чтобы найти взаимопонимание с ребятами на поле, получше узнать друг друга.

- Уже успели почувствовать разницу между чемпионатом Чехии и РПЛ?
- Да, эта разница сразу бросается в глаза. В вашем чемпионате у игрока больше времени на принятие решений на поле, тогда как в Чехии в порядке вещей более интенсивный прессинг и больше жестких единоборств. В то же время футболисты в российском чемпионате, на мой взгляд, более сильны в индивидуальном плане, нежели в чешской лиге.

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