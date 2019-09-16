Андрей Червиченко: Возвращение Карреры в «Спартак» – бред собачий - Советский спорт
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16 сентября 2019 08:05ФутболАвгустин Александр

Андрей Червиченко: Возвращение Карреры в «Спартак» – бред собачий

Бывший президент красно-белых прокомментировал очередную неудачу команды Олега Кононова в чемпионате России.

«РАЗВЕЛИ ФЕДУНА ОПЯТЬ НА БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ»

– «Спартак» проиграл дома «Уралу». Какие мысли посетили вас после матча?
– Главная мысль – купленная команда играет хуже, чем распроданная. Мне кажется, прежний «Спартак» был острее, интереснее, креативнее. Сейчас сделана ставка на немецкие элементы. Они добавляют дисциплины, но где творчество?

Ну и то, что лучший бомбардир команды – центральный защитник, о многом говорит. Такого не было с 2004 года, когда Дима Парфенов много забивал. Но это же ненормально. Самюэль Жиго, конечно, хорош. Чем-то напоминает Юру Ковтуна. Такой же боевой и несгибаемый. Однако с одним Жиго «Спартак» далеко не уедет. Где забивные нападающие? В «Порту» отпустили Зе Луиша, а кого взяли взамен, да еще за приличную сумму? Эсекиэля Понсе? Аргентинец – просто выброшенные на ветер деньги.

– Но ведь еще в августе «Спартак» выдал удачную серию. Казалось, после победы над ЦСКА команда на ходу…
– С ЦСКА повезло. Отскоки, которые и во дворе забиваются 10 из 10. Но ни тогда, ни сейчас не было видно, чего тренер и руководство хотят от команды, как они ее собираются строить. На поле у «Спартака» – хаос. Люди не понимают, на каких позициях играют. В августе, правда, на эмоциях Андре Шюррле тащил. Но сейчас и у него спад.

Шюррле – замечательный футболист, просто так чемпионами мира не становятся. Однако чудес не бывает. Немец не проходил летние сборы, приехал на старом багаже, соскучившись по игре, и, как только энтузиазм схлынул, потерялся. А без Шюррле мысли в игре «Спартака» нет. Что-то поначалу выдумывал Зелимхан Бакаев. Но как только соперники к нему привыкли, стало ясно: его арсенал достаточно ограничен. Что уж говорить о всяких Понсе. Ох, развели Леонида Федуна опять на большие деньги…

«КОНОНОВ ПРЕУСПЕЛ ТОЛЬКО В ЖАНРЕ БОЛТОВНИ»

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– Гус Тил, Джордан Ларссон, Алекс Крал – тоже не уровень?
– Ларссон – вообще ни о чем. Они с Понсе, видимо, будут конкурировать, кто хуже… В Америке есть премия, забыл, как называется, вручается за худший трансфер. Если б в России такая была, номинанты бы уже определились. А по поводу Крала и до меня все было сказано. Полгода назад чехи купили парня за 900 тысяч, а сейчас продали «Спартаку» за 12 миллионов. Что же Крал такого сделал, что его цена взлетела в 12 раз? И в субботу мы ответ на этот вопрос не получили. Обычный игрок. Но не звезда, как можно было бы подумать.

– И что теперь? Увольнять Кононова?
– Я с первого дня его работы в «Спартаке» говорил, что он не походит такому клубу. Кононов – неплохой специалист средней руки. Первый среди средних, может быть, но точно не топ. Он не способен слепить из красно-белых коллектив, играющий как во времена Бескова и Романцева. Зато в жанре болтовни Кононов преуспел. Красиво говорить умеет, этого не отнять.

«ПАРФЕНОВ – ГОТОВЫЙ ТРЕНЕР ДЛЯ КРАСНО-БЕЛЫХ»

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– То есть увольнять?
– Не мое дело. Но замена Кононову очевидна – Дима Парфенов. В субботу он со своим «Уралом» это доказал. Да и раньше показывал свой высокий уровень, выигрывая и доходя до финала Кубка со средними по составу командами. При этом Парфенов – плоть от плоти спартаковец. Причастен к победам 90-х. И с руководством он диалог выстраивать умеет, раз нашел в «Урале» общий язык с таким непростым президентом, как Григорий Иванов. В общем, идеальный тренер для «Спартака».

– В возвращение Станислава Черчесова верите?
– Думаю, Станислав Саламович сам эти разговоры подогревает. Конечно, ему в «Спартаке» работать было бы интереснее, чем в клубе. Он же и с гендиректором красно-белых Томасом Цорном знаком… Но, думаю, дважды в одну реку войти нельзя. Есть ведь риск в одночасье из кумира превратиться в тренера-неудачника.

Много же перед глазами примеров, когда люди в «Спартаке» ломались. Вспомните Унаи Эмери хотя бы. Вот Парфенову пойти сейчас в родной клуб гораздо проще. Он ничего не теряет. А Черчесов рискует многим. Это же как ходить по минному полю. Ощущения – как в дурдоме. Повторюсь, такая работа Черчесову наверняка интересна, но стоит ли ставить на кон предыдущие успехи? На это и Курбан Бердыев вряд ли пойдет.

«ПИАР ЦОРНА НАСТОРАЖИВАЕТ»

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– А к Бердыеву у Федуна интерес сохраняется?
– Не исключено. Но, знаете, меня больше другое волнует – как мощно пиарят в последнее время Цорна. А ведь человек провалил летнюю трансферную кампанию. Процентов на 80 беспрецедентные для «Спартака» траты не окупаются. Тем не менее в СМИ регулярно появляются, на мой взгляд, заказные материалы о том, насколько Цорн велик. Вот и поставьте себя на место будущего тренера. Каково ему иметь над собой такого гендира?

– На прошлой неделе в Москве побывал Массимо Каррера. Символично?
– На мой взгляд, слухи о возвращении Карреры в «Спартак» – бред собачий. Не потому что Федун второй раз его приглашать не будет. Просто не надо переоценивать итальянца. В чемпионском сезоне ему откровенно повезло. Звезды сошлись. При всем уважениям к спартаковцам, которые, конечно, большие молодцы. Да и если бы Каррера был настолько велик, то не сидел бы сейчас без дела. Где на него спрос? Пока он только по Москве слоняется как неприкаянный, а в Европе о его персоне никто не вспоминает.

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