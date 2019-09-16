Евгений Ловчев: Карпин – лучшая кандидатура для «Спартака» в нынешних условиях - Советский спорт
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16 сентября 2019 15:15Футбол

Евгений Ловчев: Карпин – лучшая кандидатура для «Спартака» в нынешних условиях

Обозреватель «Советского спорта» – о поражении «Спартака» от «Урала» и возможных перестановках в тренерском штабе.

«Урал» в очередной раз показал себя колючей командой, хочу отметить работу Димы Парфенова. Но сегодня речь не об «Урале», а о «Спартаке». В «Спартаке» все неправильно. Вот спортивный директор Томас Цорн сказал, что они не хотят приглашать Массимо Карреру на матч. Меня возмутили эти слова, это безобразие. Никто не говорит, чтобы возвращать Карреру на работу в клуб. Но все же он выиграл чемпионство, должно быть какое-то уважение к человеку.

Они все время с кем-то борются: с Каррерой, с болельщиками, с Глушаковым. Это просто безобразие, все это аукивается на поле.

В первом тайме забили, потом Бакаев имел неплохой момент. Но на этом все. А что сделал «Урал» во втором тайме? Он перестал мусолить мяч в центре поля и включил скорости. Оба гола были забиты после быстрых передач вперед со своей половины поля. Эль-Кабир все сделал классно, забивая второй мяч, но как сыграл в этом эпизоде Ещенко, это ни в какие ворота.

«Спартак» не прибавляет, а деградирует. Великий Константин Иванович Бесков говорил: главное найти игроков и расставить их. Вроде бы кого-то нашли, а расставить не получается. «Спартак» владел мячом 62 процента времени, а забивал соперник.

Я опять услышал после матча странную речь Олега Кононова. Он говорил, что первый тайм команда играла хорошо. Это слова не тренера, а болельщика. И не было сказано, что у команды не получился быстрый переход из обороны в атаку, что защита серьезно ошибалась.

Жиго забил, но это не основная его работа. Молодец, что забил, но его главная работа защищать свои ворота. А в этом матче постоянно ошибался Ещенко, в первом мяче ошибся Джикия, ошибался Айртон. Нужно же что-то менять! А не говорить, что мне понравилась игра команды в первом тайме. А не вижу тренерской работы! Пока «Спартак» ужасен.

Сейчас пошли разговоры, что Кононову дали время до следующего матча с «Уфой». Ну, допустим, выиграет «Спартак» в Уфе, дадут время до следующего тура. И что дальше?

Вопрос в другом: не видно команды, не видно игры. Причем не сказать, что в «Спартаке» собраны некачественные футболисты.

Сейчас уже пошли рассуждения, кто может сменить Кононова? Я слышал, что называют кандидатуру Парфенова. Да, он молодец, выиграл Кубок России с такой командой, как «Тосно», где уже и денег-то не платили. Но «Спартаку» нужен опытный тренер, с харизмой, которого игроки будут уважать и бояться.

Как-то Николай Петрович Старостин сказал: «Спартак» всегда должен быть в спартаковских руках». Соглашусь с мэтром: сейчас не должна идти речь про иностранных специалистов. Если же рассматривать бывших спартаковцев, то Парфенову пока рано быть главным в «Спартаке». А то он может повторить судьбу Димы Аленичева. На мой взгляд, Валерий Карпин – лучшая кандидатура для «Спартака» в нынешних условиях. Он уже набрался опыта, очень неплохо проявил себя в «Ростове». Он все знает про «Спартак». У Карпина есть харизма и футболисты его будут уважать и где-то побаиваться. Да, он не очень хорошо расстался со «Спартаком», но в данном случае мудрость должен проявить более старший, то есть Леонид Федун. Я неоднозначно отношусь к Карпину, но в истина дороже.

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