Сколько осталось Черчесову, Евро стал дороже и убийство фаната в Италии. Анонс свежего «ССФ»

ФЕДУНУ – ВОСЬМЕРКА, ГАЛИЦКОМУ – ШЕСТЕРКА С МИНУСОМ

В России и большинстве европейских стран закрылось трансферное окно. Ставим оценки по десятибалльной шкале ведущим клубам РПЛ за летнюю селекцию.

НЕЙМАР ТАК НИЧЕГО И НЕ ВЗОРВАЛ

Подводим итоги летнего трансферного окна в шести ведущих европейских чемпионатах, включая российский. Кто, куда и за сколько – в нашей информативной схеме переходов этого лета.

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНУ! РПЛ, ЕВРОКУБКИ И ЕВРО-2020

Наш информативный и красочный календарь посвящен абсолютно всем матчам официальным матчам российских клубов и национальной сборной до конца 2019 года. Не пропустите ни единой игры!

ЧИСТО РИМСКОЕ УБИЙСТВО

Итальянский футбольный мир до сих пор потрясен недавним убийством одного из лидеров ультрас римского «Лацио» – Фабрицио Пишителли. «Советский спорт» разбирался, чем прославился погибший и кто же такие ультрас «Лацио» – просто фанаты или наркоторговцы и мафия.

ВАН ДЕЙК: ПОМЕШАТЬ ЗАБИТЬ – ЭТО ЕЩЕ КРУЧЕ, ЧЕМ ЗАБИТЬ!

Этот центральный защитник «Ливерпуля» в минувшем сезоне был признан лучшим игроком премьер-лиги. Но, как он сказал в интервью, «не получилось тогда – получится в новом году». А еще Ван Дейк – очень крутой мужик, эта жизненная позиция «помогает бороться со стрессами».

ЕВРО-2020 СТАЛ ДЛЯ РОССИИ В ЧЕТЫРЕ РАЗА ДОРОЖЕ!

О том, сколько нужно денег на проведение матчей Евро-2020 начали говорить еще в феврале. Теперь оказалось, что сумма выросла в четыре раза! В красочной инфографике подробно объясняем, чем ожидания отличаются от реальности.

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