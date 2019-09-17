Выйдет ли «Зенит» в плюс по очкам? Как выступают наши клубы в Лиге чемпионов

Всего в истории Лиги чемпионов на групповой стадии успели выступить шесть российских команд – «Спартак», ЦСКА, «Зенит», «Рубин», «Локомотив» и «Ростов». В общей сложности они провели 228 матчей, в которых одержали всего 62 победы. 20 из них приходятся на долю «Зенита» и «Локомотива» - клубов, которые представляют Россию в текущем сезоне.

По общему числу матчей на групповых стадиях ЛЧ вне конкуренции «Спартак» и ЦСКА (по 72), которые в этом сезоне в главном еврокубке не участвуют. Но по эффективности выше всех, конечно, «Зенит». В шести предыдущих подходах питерцы набрали 45,4 процента очков (13 побед, 10 ничьих, 13 поражений).

Чтобы добраться до престижного 50-процентного рубежа, команде Сергея Семака необходимо набрать в компании с «Лионом», «Лейпцигом» и «Бенфикой» 14 очков, то есть одержать четыре или пять побед. Этот результат наверняка выведет «Зенит» в 1/8 финала, где последний раз Россия была представлена в 2016 году, опять же благодаря питерскому клубу.

Вполне достижима для «Зенита» и другая цель - выйти в суммарный плюс по разности забитых и пропущенных мячей. Что в этом такого, спросите? А то, что ни одному другому российскому клубу подобное в обозримом будущем не светит. «Спартак» на групповых этапах ЛЧ имеет «-35» (помните кошмарную осень-2002 с шестью поражениями красно-белых с общим счетом 1:18?), ЦСКА - «-45», «Локомотив» - «-30».

Более-менее приличная разность у «Рубина» («-5») и «Ростова» («-6»), но когда следующий раз они заглянут в Лигу? «Зенит» же имеет сейчас «-3». Так что, как говорится, есть, к чему стремиться. Тем более, что против «Лиона» у питерцев в 2015-м получилось совсем неплохо (2 победы с общим счетом 5:1), да и «Бенфику» они ранее в еврокубках побеждали…

«Локо» же всерьез рискует опуститься на последнюю строчку в российской табели о рангах. Прошлогодний провал довел процент очков, набранных железнодорожниками на групповых стадиях ЛЧ, до 28,9. У «Ростова» этот показатель составляет 27,8. А играть команде Юрия Семина с «Байером», «Атлетико» и «Ювентусом».