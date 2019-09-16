От Кононова до Семака. Кого и когда погонят из РПЛ - Советский спорт
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16 сентября 2019 20:38ФутболМощенко Захар

От Кононова до Семака. Кого и когда погонят из РПЛ

Давненько наш чемпионат не обходился так долго без тренерских отставок. Позади девять туров, а увольнения все нет, хотя кандидатов на выход хватает. Мы оценили шансы.

Для удобства восприятия мы разбили весь тренерский отряд РПЛ на четыре равные группы, дав каждой из них условное название – в зависимости от величины вероятности расставания клуба с тем или иным специалистом.

ВСЕРЬЕЗ ПОДВИСШИЕ

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вероятность отставки – более 50 процентов

Олег КОНОНОВ («Спартак»)
Александр ГРИГОРЯН («Тамбов»)
Рашид РАХИМОВ («Ахмат»)
Дмитрий ХОХЛОВ («Динамо»)

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн может сколько угодно твердить, что вопрос об отставке Кононова даже не поднимается, несмотря на серию из трех домашних поражений – от «Браги» (0:2), «Зенита» (0:1) и «Урала» (1:2). Но в кулуарах упорно ходят слухи, что очередные неудачи в ближайших встречах (в Уфе в чемпионате, в Набережных Челнах на Кубок России и дома с «Оренбургом» в РПЛ) могут переполнить чашу терпения владельца клуба Леонида Федуна. Ситуацию усугубляет абсолютно беспомощная и разбалансированная игра в поединке с «Уралом», шокировавшая болельщиков и заставившая часть из них вновь вспомнить кричалки в честь Массимо Карреры.

В «Тамбове», как в клубе-дебютанте премьер-лиги, наверняка изначально готовились к тяжелой борьбе за выживание. Но с тренером Григоряном приходится быть готовыми не только к частым поражениям, но и к, скажем так, имиджевым потерям. На сей раз Александра Витальевича не стали штрафовать за фразу о том, что «это г…» он пересматривать не будет (имелся в виду матч с ЦСКА), но если нечто подобное прозвучит в эфире федерального спортивного ТВ еще раз, руководство клуба будет попросту вынуждено отправить Григоряна обратно на роль эксперта. Где ему уже принудительно – и за деньги – придется пересматривать и анализировать упомянутую «субстанцию».

Боссы «Ахмата», как известно, горазды на оперативные и кардинальные решения, и если команда потеряет много очков в двух-трех ближайших встречах, окончательно закрепившись в нижней части таблицы, то Рахимову не позавидуешь. А может, наоборот, порадуешься за него…

То же самое касается и Хохлова: не важно, что тренеру накупили некачественный товар и теперь делают вид, что обеспечили всем необходимым на десяток лет вперед. Если бело-голубые при таком «заботливом» подходе продолжат «чудить», дамоклов меч может опуститься и на голову Дмитрия Валерьевича.

КРЕСЛО ПОШАТЫВАЕТСЯ

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вероятность отставки – от 25 до 50 процентов

Миодраг БОЖОВИЧ («Крылья Советов»)
Роман ШАРОНОВ («Рубин»)
Владимир ФЕДОТОВ («Оренбург»)
Александр ТОЧИЛИН («Сочи»)

Во второй волне претендентов на временное прекращение профессиональной деятельности картина довольно пестрая. Скажем, в отставку Точилина верится с трудом, поскольку не следует забывать, что он работал еще с питерским «Динамо», выводил будущий «Сочи» в премьер-лигу, переживал переезд с берегов Невы на Черноморское побережье, а теперь лепит новый коллектив из… кусочков «Зенита», пользуясь, судя по всему, солидным кредитом доверия со стороны владельца клуба Бориса Ротенберга.

Куда проще представить себе, что, например, в Казани нетривиальным способом решат проблему наличия приставки «и.о.» у Шаронова, пригласив на должность главного тренера некоего опытного специалиста с переводом Романа Сергеевича в помощники. Или в Самаре устанут наслаждаться «сексуальным футболом» Божовича, испугавшись превратиться в мазохистов, получающих удовольствие лишь от игры при минимуме набранных очков.

У Федотова вроде бы почва из-под ног пока не уходит, тем более что «Оренбург» постепенно начал выправлять положение после совсем неудачного старта. Но сложно чувствовать себя в безопасности, если твоя команда балансирует на грани зоны стыковых матчей, добывая победы… благодаря сомнительным пенальти, как в выходные.

ВСЯКОЕ БЫВАЕТ

source

вероятность отставки – от 1 до 25 процентов

Вадим ЕВСЕЕВ («Уфа»)
Дмитрий ПАРФЕНОВ («Урал»)
Виктор ГОНЧАРЕНКО («ЦСКА»)
Юрий СЕМИН («Локомотив»)

Эта группа тренеров должна чувствовать себя относительно спокойно. Евсееву в «Уфе» давали работать и при куда более экстремальных турнирах показателях, доверяя спасение команды в стыковых матчах. У Парфенова с «Уралом» могли возникнуть сложности после двух провальных матчей в Москве с «Динамо» и «Локомотивом», однако становящаяся уже традиционной победа над «Спартаком» в Тушине стерла все неприятные эмоции старта сезона.

Впрочем, над обоими бывшими игроками красно-белых тучи все же могут сгуститься, если их команды выдадут серии из нескольких поражений. А у Семина и Гончаренко есть риск больно обжечься о еврокубки. Правда, группа смерти железнодорожников в Лиге чемпионов фактически выдает Юрию Палычу индульгенцию даже на шесть поражений, тогда как невыход ЦСКА в плей-офф Лиги Европы из квартета с «Эспаньолом», «Лудогорцем» и «Ференцварошем» действительно чреват неприятностями…

Для Семина же гораздо большую опасность представляют внутриклубные интриги, которые полыхали ярким пламенем при Илье Геркусе, а теперь не полностью погашены и продолжают тлеть при Василии Кикнадзе на посту гендира. Так что, как говорится, всякое бывает…

МОЖНО СПАТЬ СПОКОЙНО

вероятность отставки – менее 1 процента

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО («Арсенал»)
Валерий КАРПИН («Ростов»)233515
Мурад МУСАЕВ («Краснодар»)
Сергей СЕМАК («Зенит»)

Этому квартету счастливчиков беспокоиться практически не о чем. Даже когда «Арсенал» провалился в дебютном для себя отборочном раунде Лиги Европы, дважды проиграв «Нефтчи», никто не заикнулся об отставке Черевченко. И сейчас для нее нет никаких предпосылок. А Мусаев, Карпин и Семак и вовсе ведут борьбу за чемпионский титул, при этом их команды демонстрируют хорошо поставленную и организованную игру. Кредит доверия Мусаеву не иссяк даже после обидного и болезненного вылета из квалификации Лиги чемпионов, а Карпин (поверим на секунду в сказки!), если и покинет должность главного тренера «Ростова», то разве что… под слезными уговорами Федуна вернуться в «Спартак».

ПЕРВЫЕ ТРЕНЕРСКИЕ ОТСТАВКИ В РПЛ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Сезон

Клуб

Уволенный тренер

Назначенный тренер

Когда

2014/15

Локомотив

Леонид КУЧУК

Миодраг БОЖОВИЧ

После 7-го тура

2015/16

Урал

Виктор ГОНЧАРЕНКО

Вадим СКРИПЧЕНКО

После 7-го тура

Рубин

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ

Валерий ЧАЛЫЙ

После 7-го тура

2016/17

Спартак

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ

Массимо КАРРЕРА

После 1-го тура

2017/18

Анжи

Александр ГРИГОРЯН

Вадим СКРИПЧЕНКО

После 6-го тура

2018/19

Ахмат

Игорь ЛЕДЯХОВ

Рашид РАХИМОВ

После 6-го тура

2019/20

?

?

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9 туров уже сыграны

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