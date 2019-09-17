Евгений Ловчев: Кокорина можно отправить в «Сочи», на Мамаева тоже будет спрос

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Во-первых, хочу сказать, что наказали ребят достаточно. Больше их держать за решеткой не имело смыла. Думаю, они все осознали. А если даже после этого кто-то не осознал, то таких, как говорится, только могила исправит.

Конечно, после года без футбола на данный момент они пока сразу не потянут в премьер-лиге.

Но Мамаеву будет проще вернуться на прежний игровой уровень. Не из-за того, что он талантливее Кокорина. Он полузащитник: здесь важна физическая подготовка и умение играть в пас. Все это вернуть не так сложно, феерии от него никто не требует. А вот от Кокорина требуются голы. А это уже гораздо сложнее, здесь все очень тонко.

Уже появилась информация, что «Зенит» подписал контракт с Кокориным. Клуб его всегда поддерживал в этой истории, поэтому в этом нет ничего удивительного. В состав «Зенита» пока ему пробиться будет сложно, даже весной, учитывая, что впереди там играют Дзюба и Азмун. Но отправить его в аренду – вполне. Почему бы нет? Например, в тот же «Сочи». А вдруг начнет там забивать?

Мамаеву найти работу будет сложнее – всем известен его характер, определенный шлейф за ним тянется. Но, думаю, спрос на него есть – тот же «Ахмат» или «Урал» могут подписать с ним контракты.