Юрий Семин: Миранчук с командой, Хеведес рвется в бой

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«ОПЫТ «КРАСНОДАРА» НЕ ИЗУЧАЛИ»

– Весной «Байер» был выбит из плей-офф Лиги Европы «Краснодаром». Изучали те игры?

– Нет, с тех пор слишком много времени прошло, все поменялось. Тут и месяц – большой срок, а вы говорите весна… Зато внимательно проанализировали матчи «Байера» в этом сезоне. С «Боруссией», с «Хоффенхаймом»… Информации полно.

– У «Локомотива» травмированы Алексей и Антон Миранчук, в выходные получил повреждение Бенедикт Хеведес. Опять команда попала в сложную ситуацию, как в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов, о котором болельщики предпочитают не вспоминать?

– Не будут спорить: травм – переизбыток. Но из любого, даже самого сложного положения можно найти выход. И мы ищем. Старт Лиги чемпионов – отличная мотивация для игроков. Я верю в наших ребят, которые выходят на поле каждую неделю, через два дня на третий.

«МОЖЕТ, ВООБЩЕ НА ПОЛЕ НЕ ВЫХОДИТЬ?»

– Каковы сроки восстановления травмированных?

– Антона Миранчука прооперировали, он точно не сыграет. Операция прошла хорошо. Мы быстро среагировали – Антон прилетел в Германию вместе с командой. А вернется он не раньше, чем через месяц. Хотя, я бы предпочел, чтобы это произошло быстрее.

Что касается Хеведеса, то Бенедикт рвется в бой. Думаю, в среду он выйдет на поле. Вопрос – с первых минут или на замену.

– При наличии в группе «Ювентуса» и «Атлетико» матчи с «Байером» представляются дуэлью за путевку в 1/16 финала Лиги Европы. Получается, в среду мы узнаем, доживет ли «Локо» в еврокубках до весны?

– Вы прямо сейчас всех по местам расставили, хотя даже первый тур не сыгран. Может, нам вообще на поле не выходить? Ну, нельзя так. Первый матч всегда самый важный. Независимо от соперника. А наперед загадывать смысла не вижу. Слишком много привходящих факторов.