Дмитрий Булыкин: Феллер – друг, но победа «Локо» дороже - Советский спорт
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18 сентября 2019 08:00ФутболАвгустин Александр

Дмитрий Булыкин: Феллер – друг, но победа «Локо» дороже

Для советника генерального директора «Локомотива» предстоящий матч – особенный. Ведь сам он в сезоне-2007/08 выступал за «Байер».

«БУДЕТ НЕПРОСТО ВЫДЕРЖАТЬ СТАРТОВЫЙ НАТИСК»

– Жду красивой игры в Леверкузене, – рассказал Булыкин, который находился в поезде, когда наш корреспондент до него дозвонился. – И, конечно, хочется, чтобы результат не подкачал. Уверен, «Байер» с первых минут понесется вперед, это в крови у всех команд бундеслиги, когда они играют дома. Выдержать этот натиск непросто. Но если получится – «Локо» получит хорошие шансы на положительный результат.

– Кадровые потери не смущают? Алексей и Антон Миранчуки точно не сыграют, участие Бенедикта Хеведеса под большим вопросом.
– Такие травмы не могут пройти бесследно. Но в отсутствии лидеров всегда есть плюс. У других игроков появляется возможность доказать, что они способны принести не меньшую пользу. Лига чемпионов, гимн турнира оказывают мощнейший эмоциональный заряд. Ну и Юрий Павлович в сложившейся, весьма непростой ситуации обязательно что-нибудь придумает.

«С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПООБЩАЮСЬ С РОЛЬФЕСОМ»

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На фото: Симон Рольфес, Петер Бош, Руди Феллер (слева направо).

– Насколько тяжело играть в Леверкузене? Вам же атмосфера «Байарены» очень хорошо знакома.
– Это потрясающий город, потрясающий стадион, там всегда аншлаг. По-моему, играть в такой обстановке огромное удовольствие. Болельщики помогают своим, но и гостевая команда заряжается этой энергетикой.

А еще «Байер» – это замечательные люди. Я хорошо знаю Руди Феллера, который работал в клубе еще в мое время. А Симон Рольфес, который тогда играл, сейчас стал спортивным директором. Будет приятно встретиться и перекинуться с ними парой фраз. В любом другом матче я бы симпатизировал «Байеру», но только не сейчас. Так что пусть удача сопутствует «Локо».

– Тем более что с удачей у «Байера» – сложные отношения. Команду недаром называют «Неверкузеном» за невероятное умение никогда ничего не выигрывать, даже когда до титула рукой подать…
– Да, большие победы всегда обходили «Байер» стороной. Но команда все равно держала высокий уровень. Впрочем, это не значит, что ее нельзя победить в Леверкузене. Можно вспомнить прошлый сезон, когда «Краснодар» в Лиге Европы добился здесь нужного результата. Так что будем верить, что «Локо» начнет эту Лигу чемпионов лучше, чем прошлую.

– Кто способен в среду взять на себя роль лидера в команде гостей?
– «Локо» в первую очередь силен командной игрой. И квалификация футболистов позволяет решать сложные задачи даже в Лиге чемпионов. А предсказывать, кто выстрелит именно в среду, не берусь. Зачем? Претендентов на роль лидера хватает и в этом составе, с учетом всех кадровых потерь.

НОЙШТЕДТЕР: «БОШ ЛЮБИТ ИГРАТЬ В ПРЕССИНГ»

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– У «Байера» отличная команда, тренер Петер Бош любит играть в прессинг, – считает защитник сборной России и «Динамо» Роман Нойштедтер, поигравший в Германии за «Майнц», менхенгладбахскую «Боруссию» и «Шальке». – Леверкузенцы быстро переходят из обороны в атаку, умеют качественно владеть мячом. Их вратарь Лукаш Градецки здорово играет ногами, фактически выполняя функции центрального защитника. И не надо обольщаться, что в выходные «Байер» уступил 0:4 в Дортмунде. Во втором тайме команда смотрелась неплохо, имела шансы и даже перевес по владению, просто «Боруссия» сейчас очень сильна. «Локомотиву» в Леверкузене будет тяжело набрать очки. Хозяева сильны как командой, так и отдельными исполнителями, которые в состоянии решить эпизод в одиночку. Игрокам «Локо» надо быть внимательными.

пп

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