Азмун принял эстафету у Месси, «Зенит» взял очко в Лионе - Советский спорт
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17 сентября 2019 22:30ФутболМощенко Захар

Азмун принял эстафету у Месси, «Зенит» взял очко в Лионе

Чемпион России стартовал в групповом турнире Лиги чемпионов с выездной ничьей с «Лионом» (1:1).

ТЕРРИТОРИЯ ДЗЮБЫ

Большая, настоящая Лига чемпионов вернулась к российскому зрителю в несколько непривычном антураже. Нет, не потому, что мы за три года успели свыкнуться с отсутствием «Зенита» в главном еврокубке. Просто под лигочемпионские матчи теперь выделены по два временных слота в каждый игровой день, и питерцам на выезде в Лионе повезло попасть в первый запуск – в 18.55 по среднеевропейскому времени. Поэтому солнечные блики на трибунах, которые, кстати, пестрели свободными местами, создавали сюрреалистическую картину, казалось бы, не имеющую никакого отношения к классическому антуражу Лиги чемпионов.

«Зенит», привыкший за годы отсутствия в главном еврокубке проваливать выездные матчи в Лиге Европы (две ничьи и семь поражений), приехал во Францию в приподнятом настроении. Тому способствовала не только домашняя победа над «Арсеналом» в последнем туре РПЛ, но и приятные воспоминания о событиях четырехлетней давности. Осенью 2015-го, также попав в одну группу Лиги чемпионов с «Лионом», петербуржцы дважды обыграли французов – 3:1 дома и 2:0 в гостях. И в выездном поединке дубль оформил Артем Дзюба, ныне носящий капитанскую повязку в «Зените». Естественно, болельщики сине-бело-голубых ждали от Артема подобных достижений и на сей раз.

Наставник питерцев Сергей Семак сделал пару изменений по позициям и одну – ключевую – по тактической схеме. Справа в обороне вместо Игоря Смольникова появился Вячеслав Караваев, а в центр обороны добавился еще один защитник – дебютировавший в составе «Зенита» Йордан Осорио. Замысел укрепить оборону численно был понятен и вполне логичен.

И СМЕХ, ГРЕХ…

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Питерцы начали встречу достаточно уверенно, стараясь контролем мяча лишить соперника возможности устроить стартовый натиск. Впрочем, лионцы и сами не спешили форсировать события. Тем не менее, по одному опасному моменту в дебюте соперники создали. Однако Антони Лопеш справился с ударом Дугласа Сантоса, а Тиагу Мендеш заставил включиться в игру Андрея Лунева.

В середине первого тайма совсем освоившийся на чужом поле «Зенит» расщедрился на два острых момента. Сначала Сердар Азмун нанес неприятный для голкипера удар, завершившийся угловым. А после подачи Себастьяна Дриусси с угла поля высоко взмывший в воздух Бранислав Иванович пробил головой, но, к сожалению, неточно.

Эти моменты взбодрили «Лион». Хозяева забрали мяч и стали чаще гостить на половине поля питерцев, регулярно зарабатывая угловые. А ближе к концовке тайма случился эпизод, который можно описать известной поговоркой: и смех, и грех. Азмун, пытаясь отработать в обороне, сфолил на желтую карточку, но при этом сам получил повреждение. Медицинскому штабу «Зенита» удалось вернуть иранца в строй, и пусть его пребывание на поле продлилось лишь до начала второго тайма, важнейшую роль в этом матче Азмун сыграть успел.

Буквально сразу после возвращения на поле нападающий «Зенита», сыграв в быстрой атаке в стеночку с Дзюбой, вышел тет-а-тет с Лопешем и открыл счет. Этот гол стал лучшим ответом тем критикам, которые начали говорить о кризисе в игре иранца. Ну а Дзюба в Лионе вновь отметился результативным действием – пусть сам и не забил.

Кстати, Азмун стал автором первого гола основной стадии Лиги чемпионов-2019/20, приняв эстафету у самого Лионеля Месси, забившего мяч № 1 в ЛЧ-2018/19…

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Первые минуты после возобновления игры стали хорошей иллюстрацией другой народной мудрости: если где-то чего-то прибавится, в другом месте обязательно на столько же убудет. Это к тому, что гол Азмуна, выросший из усилий питерских эскулапов, затем обернулся вынужденной заменой, а вышедший на поле Магомед Оздоев сразу же стал виновником назначения пенальти в ворота гостей, сфолив на Мемфисе Депае. Английский арбитр Майкл Оливер решил для верности воспользоваться помощью VAR, и видеоповтор убедил его в правильности назначения 11-метрового. Сам Депай с «точки» и восстановил равновесие в счете.

Гол придал уверенности хозяевам, и вскоре они организовали – и упустили – отличный шанс выйти вперед. В контратаке «4 в 3» Люка Тузар выложил удобный пас Джефф Рейне-Аделеду, который спокойно мог отправить мяч в ворота примерно с 11-метровой отметки, но толком пробить не сумел.

По ходу второго тайма выяснились две вещи. Первая – что Юрий Жирков все-таки сделан не из металла и не может по два раза в неделю пахать все матчи от первой и до последней минуты. На 64-й вместо него на поле появился Далер Кузяев. Вторая – Семак заменами инициировал тактические перестроения, отказавшись от игры в пять защитников (когда вместо Караваева вышел Олег Шатов), демонстрируя готовность до конца бороться на выезде за победу.

И шанс взять три очка у «Зенита» был. В одном из эпизодов Дзюба черпачком забросил мяч себе за спину, где в очень хорошей позиции оказался Кузяев. Бить полузащитнику пришлось головой, и удар пришелся прямо в Лопеша. А будь Далер чуть удачливее, питерцы могли снова выйти вперед.

Впрочем, ничья, наверное, была более справедливым исходом этого поединка. Пожалуй, и наставник хозяев Силвиньо после окончания встречи был удовлетворен исходом – особенно учитывая то, по какому сценарию игра развивалась. А «Зенит» заодно полнил клубный бюджет на 900 тысяч евро.

Лига чемпионов-2019/20

Группа G. 1-й тур

«Лион» (Франция) – «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) – 1:1 (0:1)

Голы: Депай, 51 (пен.) – Азмун, 41

«Лион»: Лопеш – Дюбуа, Марсело, Денайер (к), Коне – Тиагу Мендеш, Тузар, Рейне-Аделед (Террье, 85) – Б. Траоре (Корне, 77), М. Дембеле, Депай

«Зенит»: Лунев – Караваев (Шатов, 78), Иванович (к), Осорио, Ракицкий, Дуглас Сантос – Барриос – Дриусси, Жирков (Кузяев, 64) – Дзюба, Азмун (Оздоев, 47)

Предупреждения: Коне, 71 – Азмун, 38; Ракицкий, 61; Кузяев, 70; Шатов, 87

Судья: Майкл Оливер (Англия)

17 сентября. Лион. Стадион «OL Stadium»

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