Криштиану Роналду: Лучше гола Буффону только секс с Джорджиной

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ОБ «АРСЕНАЛЕ» И ВЕНГЕРЕ

- Знаете, а ведь в 2003 году я действительно мог оказаться в лондонском клубе. Арсен Венгер очень хотел видеть меня в составе «Арсенала». До трансфера оставался один шаг. Так что хочу извиниться перед всеми болельщиками «Арсенала», что в итоге я перешел из «Спортинга» не в их команду, а в «МЮ». Но это футбол. Ты никогда не знаешь наперед, где окажешься.

ОБ ОБВИНЕНИЯХ В ИЗНАСИЛОВАНИИ

- Если честно, не хочу подробно останавливаться на этой теме. Очень тяжело, когда люди ставят под удар твою репутацию. И я больше беспокоюсь не о себе, а о маме, которая каждую неделю читала все эти новости. Что ее сын - преступник, что его могут посадить в тюрьму… Я говорил ей: успокойся, не верь всему, что пишут, твой сын дома, в семье, все будет хорошо… То же самое с детьми. Как-то мы вместе смотрели телевизор. И пришлось переключать канал, когда там начали обсуждать подробности моего «дела». Было очень неприятно.

О МАМЕ

- Мне не хочется, чтобы моя мама смотрела все эти расследования об изнасиловании, в которых правды - ноль. Да и футбол ей противопоказан. Серьезно. Она слишком впечатлительная, слишком сильно переживает за меня. Всего два раза была на стадионе - и это для нее стало серьезным испытанием. Поэтому я запретил ей смотреть трансляции важных матчей «Ювентуса» и сборной Португалии. Я рано потерял отца и не горю желанием остаться еще и без матери. Поэтому во время полуфиналов, финалов у телевизора находится кто угодно - друзья, родственники, но только не она. В эти моменты мама, как правило, гуляет вокруг дома, чтобы понапрасну не сжигать нервы. Потом ей сообщают результат, сколько я забил. Так лучше для всех. В первую очередь для меня. Ведь мама - самый дорогой человек в моей жизни.

О САМОМ ВАЖНОМ ГОЛЕ

- Конечно, это мяч, который я забил за «Реал» в ворота «Ювентуса» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Давно мечтал исполнить этот трюк в большой игре - точно пробить в падении через себя. Пробовал «бисеклету» много-много раз, но ничего не получалось. И когда, наконец, увидел мяч в сетке, испытал невероятное счастье. Лучше может быть только секс с моей Джорджиной… Тем более, это произошло в Турине, на глазах у такой аудитории. К тому же я забил не кому-нибудь, а самому Джанлуиджи Буффону. Счастлив, что летом он вернулся в «Юве», и теперь мы одноклубники.

О КРИШТИАНУ-МЛАДШЕМ И МАДЕЙРЕ

- Мой старший сын делает успехи, много забивает в академии «Ювентуса». Я за него очень рад, надеюсь, из него вырастет большой игрок. Но понимаю, его поколению гораздо сложнее добиться успеха. У них все есть, нет той мотивации, которая была у нас, в частности, у меня, когда футбол был единственной возможностью выбраться из нищеты. Я не забываю о своих корнях, о тех людях, которые окружали меня в детстве на острове Мадейра. Помню, как нас, голодных мальчишек, подкармливали после матчей в «Макдоналдсе» три добрые женщины. Их след потерялся, но сейчас я очень хочу их разыскать, чтобы отплатить за доброту. Если получится, обязательно приглашу в Турин или Лиссабон на совместный ужин. И своих детей я учу быть благодарными. Стремиться добиваться всего своим трудом, а не воспринимать окружающие их блага как данность.

О МАШИНАХ И ДЕНЬГАХ

- У меня большой автопарк. 17 машин. Любимая марка - «Роллс Ройс». Обожаю комфорт, высокую скорость. И счастлив, что могу себе это позволить. Не буду скрывать, у меня много денег. Но они никогда не были самоцелью. Сам факт наличия на счету большой суммы, нисколько не греет. Главное - это самореализация. И преданность своему делу. Талант ничего не значит, если к нему не приложен огромный труд. Не бывает дня, чтобы я хотя бы 30-40 минут не позанимался в спортзале. Потому я и выгляжу на футбольном поле на 28, а не на 34. Потому и не испытываю недостатка в деньгах.

О ПЛАТЕ ЗА ПОПУЛЯРНОСТЬ

- Быть лучшим в мире - прекрасно. Всегда к этому стремился и получил то, чего хотел. Но у популярности есть обратная сторона. Я не могу спокойно выйти на улицу с Джорджиной, с детьми, пожить жизнью обычного человека. И самое ужасное - этого уже не изменишь. Слишком поздно. Я уже лет десять не принадлежу себе. Приходится мириться. Пусть это создает проблемы не только мне, но и близким, которые не хотят делить своего спутника, отца с другими людьми. Но приходится.

ОБ ИНСТАГРАМЕ

- Знаю, что у меня очень много подписчиков. И я стараюсь быть с ними искренним, ничего не скрывать. Наверное, они это чувствуют, поэтому и следуют за мной. Впрочем, место моего аккаунта в инстаграме меня мало волнует. Первое, второе, третье, четвертое - какая разница? Это не футбол, который занимает 75 процентов моей жизни. Вот там я всегда должен быть номером один. Вроде получается.