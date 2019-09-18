Крушение Клоппа, взлет Холанда. В первый день Лиги чемпионов было много неожиданностей

ГРЯДЕТ ФИНАЛ «ЛИВЕРПУЛЬ» - «НАПОЛИ» ?

25 лет действующие триумфаторы ЛЧ не начинали следующий розыгрыш турнира с поражения. Предыдущий раз подобное произошло в 1994 году, когда «Милан» уступил «Аяксу» в гостях 0:2. Что, впрочем, не помешало миланцам добраться в том сезоне до финала, в котором они проиграли… тому же «Аяксу» со счетом 0:1.

Получается, теперь нас ждет финал «Ливерпуль» - «Наполи» с победой неаполитанцев в овертайме? Если верить в исторические параллели, то не исключено. Ведь команда Юргена Клоппа во вторник уступила на выезде с тем же счетом 0:2, что и «Милан» 25-летней давности. И этот результат не стал сенсацией. Сколько бы Клопп ни критиковал арбитров за 11-метровый, назначенный в концовке при нулевой ничьей.

Можно вспомнить, что в прошлом сезоне «красные» тоже проиграли в Неаполе, пропустив единственный мяч на 90-й минуте… А для Клоппа это поражение стало пятым подряд в гостевых матчах с итальянскими клубами. Немец не знает побед на Апеннинах с 2008 года, когда его дортмундская «Боруссия» взяла верх над «Удинезе».

Клопп против итальянцев в гостях

РЕКОРДЫ ТИНЕЙДЖЕРА

Напомним, в ЛЧ-2018/19 «Ливерпуль» вышел из группы в самый последний момент, опередив «Наполи» по седьмому (!) из дополнительных показателей (общему количеству забитых голов). Теперь «красные» опять осложнили себе жизнь - во многом определяющим для них станет матч второго тура на «Энфилде» против «Зальцбурга». Прогрессирующий австрийский клуб сразу показал товар лицом, разгромив на своем поле «Генк» - 6:2.

Супергероем встречи оказался 19-летний Холанд, вписавший свое имя в историю Лиги чемпионов. Во-первых, норвежец стал всего лишь третьим игроком, отличившимся в первые две минуты дебютного для себя матча групповой стадии главного еврокубка. Во-вторых, до него ни один тинейджер не оформлял в такой игре дубль. Но Холанд пошел еще дальше - и сделал хет-трик! В более молодом возрасте три мяча в ЛЧ забивали только Рауль и Уэйн Руни.

Хотя, чему мы удивляемся? Чего-то подобного эксперты и ждали от Холанда, который в этом году приучил к всевозможным бомбардирским подвигам. Так, на молодежном чемпионате мира норвежец умудрился забить 9 мячей (!) в ворота Гондураса. А вот вам его статистика в стартовавшем клубном сезоне за «Зальцбург»: 11 голов плюс 5 передач в 7 матчах чемпионата Австрии, 3 гола в 1 матче Кубка Австрии, 3 гола в 1 матче Лиги чемпионов…

Голы Холанда в сезоне-2019/20

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ДЕБЮТЫ

Кстати, Холанд - не единственный дебютант ЛЧ, забивший на этой неделе. До него голом отметился нигерийский форвард «Славии» Питер Олайинка, который едва не принес чешскому клубу сенсационную победу в Милане над «Интером». Счет 1:0 в пользу гостей держался до второй компенсированной минуты, пока черно-синих не спас Николо Барелла. И 22-летний итальянец… тоже забил в своем дебютном матче в ЛЧ.

А вот у кого дебют (на этот раз тренерский) в главном еврокубке не задался, так это у Фрэнка Лэмпарда. 41-летний специалист вписал свое имя в историю со знаком минус. Ранее главные тренеры «Челси» никогда не проигрывали свои первые матчи в Лиге чемпионов. В 11 таких играх были зафиксированы 10 побед лондонцев и одна ничья (20 лет назад у Джанлуки Виалли). Приятная серия оборвалась на Лэмпарде - и, что приятно, этому способствовал российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, отыгравший на «Стэмфорд Бридже» 90 минут.

Добавим, что для нового рулевого «летучих мышей» Альберта Селадеса это был тоже тренерский дебют - не просто в Лиге чемпионов, а вообще в еврокубках. 43-летний испанец до минувшей недели вообще нигде самостоятельно не тренировал! И его приход на место Марселино в команде встретили, мягко говоря, с прохладцей. В знак протеста игроки «Валенсии» даже бойкотировали пресс-конференцию перед матчем с «Челси».

Но после такой победы атмосфера в стане «летучих мышей» наверняка нормализуется.

1-й ТУР

ГРУППА G

«Лион» - «Зенит» - 1:1

Голы: АЗМУН, 41 - 0:1. ДЕПАЙ, 51 - с пенальти - 1:1.

«Бенфика» - «Лейпциг» - 1:2

Голы: ВЕРНЕР, 69 - 0:1. ВЕРНЕР, 78 - 0:2. СЕФЕРОВИЧ, 84 - 1:2.

И В Н П М О 1. ЛЕЙПЦИГ 1 1 0 0 2-1 3 2. ЗЕНИТ 1 0 1 0 1-1 1 3. ЛИОН 1 0 1 0 1-1 1 4. БЕНФИКА 1 0 0 1 1-2 0

2-й тур. 2 октября. Зенит - Бенфика, Лейпциг - Лион.

ГРУППА Е

«Наполи» - «Ливерпуль» - 2:0

Голы: МЕРТЕНС, 82 - с пенальти - 1:0. ЛЬОРЕНТЕ, 90+2 - 2:0.

«Зальцбург» - «Генк» - 6:2

Голы: ХОЛАНД, 2 - 1:0. ХОЛАНД, 34 - 2:0. ХВАН ХИ ЧХАН, 36 - 3:0. ЛУКУМИ, 40 - 3:1. ХОЛАНД, 45 - 4:1. СОБОСЛАИ, 45+2 - 5:1. САМАТТА, 52 - 5:2. УЛЬМЕР, 66 - 6:2.

И В Н П М О 1. ЗАЛЬЦБУРГ 1 1 0 0 6-2 3 2. НАПОЛИ 1 1 0 0 2-0 3 3. ЛИВЕРПУЛЬ 1 0 0 1 0-2 0 4. ГЕНК 1 0 0 1 2-6 0

2-й тур. 2 октября. Генк - Наполи, Ливерпуль - Зальцбург.

ГРУППА F

«Интер» - «Славия» - 1:1

Голы: ОЛАЙИНКА, 63 - 0:1. БАРЕЛЛА, 90+2 - 1:1.

«Боруссия» (Дортмунд) - «Барселона» - 0:0

И В Н П М О 1. СЛАВИЯ 1 0 1 0 1-1 1 2. ИНТЕР 1 0 1 0 1-1 1 3. БОРУССИЯ Д 1 0 1 0 0-0 1 4. БАРСЕЛОНА 1 0 1 0 0-0 1

2-й тур. 2 октября. Славия - Боруссия Д, Барселона - Интер.

ГРУППА Н

«Аякс» - «Лилль» - 3:0

Голы: ПРОМЕС, 18 - 1:0. АЛЬВАРЕС, 50 - 2:0. ТАЛЬЯФИКО, 62 - 3:0.

«Челси» - «Валенсия» - 0:1

Гол: РОДРИГО, 74.

И В Н П М О 1. АЯКС 1 1 0 0 3-0 3 2. ВАЛЕНСИЯ 1 1 0 0 1-0 3 3. ЧЕЛСИ 1 0 0 1 0-1 0 4. ЛИЛЛЬ 1 0 0 1 0-3 0

2-й тур. 2 октября. Валенсия - Аякс, Лилль - Челси.

Регламент. При равенстве очков у двух и более команд места в таблице определяются по: 1) показателям в личных встречах (очки, разность мячей, забитые мячи, забитые мячи на чужом поле); 2) показателям во всех матчах.