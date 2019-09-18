Вопрос дня: на какой путь отправляется «Локомотив» в Лиге чемпионов - Советский спорт
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18 сентября 2019 15:38ФутболАндронов Алексей

Вопрос дня: на какой путь отправляется «Локомотив» в Лиге чемпионов

Второй год подряд железнодорожники сыграют в Лиге чемпионов. На этот раз группа намного сложнее и серьезнее. Многое в будущем команды Юрия Семина прояснит уже самый первый матч.

Отчасти ситуация «Локомотива» похожа на прошлогоднюю у ЦСКА. И даже структурно расписание абсолютно такое же - старт на выезде с самым (по предварительным прикидкам) слабым соперником. Год назад в фаворитах ходили «Реал» и «Рома», теперь это «Ювентус» и «Атлетико».

Как показал ЦСКА, чудеса мы творить умеем, но две сухие победы над «Реалом» не принесли ничего. Решающими стали игры против чешской «Виктории». Думаю, «Локомотив» сейчас примерно в той же ситуации. Абстрактная ничья с «Байером» никак не будет провальным результатом. Но перспективы выхода из группы снизит значительно.

Бояться «Байера» решительно нечего. Это весной показал «Краснодар». Тренер Питер Бош ярко начал в дортмундской «Боруссии» (6 побед со старта чемпионата), но был уволен еще до новогодней паузы в турнире. Это довольно специфический тренер, проповедующий даже не современный, а старый голландский стиль игры. В этом - одновременно и достоинства и недостатки.

После трех туров в бундеслиге уже этого сезона, «Байер» Боша шел первым по проценту владения мячом в играх. Что означает этот показатель, и какова его ценность - в субботу показала «Боруссия», разорвавшая команду своего бывшего тренера на мелкие лоскуты (4:0). Понятно, что возможности «Локомотива» несколько иные, но он точно не уступает «Краснодару» весеннего образца.

Если так можно выразиться, «Байер» - симпатичная, но очень бесшабашная и разгильдяйская в игре команда. Кто знает, может быть, издевательское прозвище «Неверкузен» уже действительно определяет их бытие? Единственный серьезный трофей клуба - Кубок УЕФА в конце 80-х. Болельщики горько шутят - мол, скоро уже живых участников той победы не останется, а новых трофеев нет, как не было. Был Кубок Германии в 1993-м, но в финале тогда «Байер» играл с любительской командой берлинской «Герты». Это все равно, что ЦСКА выиграл бы Кубок у «Краснодара-3».

Бош действительно любит креатив в игре - но каждый год его команда несет серьезные потери. Перед этим сезоном в Дортмунд отбыл Юлиан Брандт, а после него наверняка из команды уйдет Кай Хаверц. Такова жизнь - и я очень сомневаюсь, что в Лиге чемпионов Леверкузен ставит какие-то серьезные задачи, кроме зарабатывания денег. Да, в теории он может выйти в плей-офф. Но далее? А ведь был сезон, когда он играл в финале...

Все это не означает того, что «Локомотиву» попалась «сладкая булочка». Да и у самих москвичей проблем предостаточно - взять хотя бы травмы братьев Миранчуков. Но, тем не менее, я на этом настаиваю - шансы на победу у «Локомотива» есть. Если она случится (да и хотя бы ничья тоже) - мы поймем, что, как минимум, за третье место в этой группе наш экс-чемпион бороться способен. Да и деньги - те же, за которыми в Лигу чемпионов рвется «Байер» - точно не будут лишними.

Еще один интересный вопрос - в какой степени «Локомотив» усвоил прошлогодний урок Лиги чемпионов. Это тоже важный аспект. Быть? Или казаться?

«Зенит» вчера стартовал с ничьей. Подтвердив, что никаких легких соперников для российских команд в этом турнире быть не может. То же самое год назад показала «Виктория».

пп

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