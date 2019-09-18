Михаил Шац: В Лионе вспомнился Малком, а не Кокорин

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«ЛЮБОЙ ПОЙМЕТ ОСТОРОЖНОСТЬ СЕМАКА»

– Чего ждали от матча против «Лиона» с учетом того, что «Зенит» отсутствовал в главном еврокубке с 2016 года?

– Честно признаюсь, было тревожно. Мы действительно давно не играли в Лиге чемпионов, да и нельзя сказать, что к матчу во Франции подошли в каком-то сумасшедшем состоянии, на пике формы.

– И как ожидания соотнеслись с реальностью?

– Увиденное меня устроило. Никакого разрыва в классе между не самой плохой командой французского чемпионата и «Зенитом» я не заметил. Больше того, ничейный результат оставил легкое неудовлетворение.

– «Зенит» заслужил три очка?

– Не прямо так заслужил, но победить было вполне реально.

– Порой возникает ощущение: дома мы их точно разорвем. Это о вторничной игре?

– Думать так было бы слишком наивно. Отдаю себе отчет, что в «Лионе» есть прекрасные исполнители. Правда, и слабые места там тоже есть. Это было заметно. Поэтому не скажу «порвем» – просто шансы на победу в Питере точно будут.

– Мы много лет ждем, что российский клуб, прежде всего, «Зенит», начнет играть в Европе с позиции силы. Вы готовы простить Сергею Семаку осторожную тактику?

– Любой болельщик «Зенита» наверняка доволен результатом и понимает логику Семака. В шестиматчевом турнире начать с ничьей на выезде не так уж и плохо. И, в принципе, вторник показал, что в нашей группе мы имеем дело с тремя командами одного уровня, а вот «Лейпциг» повыше классом, чем остальные.

«ДЗЮБА ЕСТЬ ДЗЮБА. НЕЧЕГО ДОБАВИТЬ»

– Если говорить о персоналиях, кто вас в «Зените» порадовал или, наоборот, не впечатлил?

– Во-первых, с волнением наблюдал за двумя новичками – Вячеславом Караваевым и Йорданом Осорио, но по ходу матча тревога ушла. Оба приглянулись, выглядели уверенно. Кто еще понравился? Артем Дзюба, конечно. Тут и добавить нечего. Дзюба – есть Дзюба. Также отметил бы четкую игру Вильмара Барриоса в центре поля.

Что касается провалов, то их, по сути, не было. Пенальти? Магомед Оздоев не успел войти в игру после замены, поэтому был слишком эмоционален, что и привело к нарушению. Бросались в глаза спады у Ярослава Ракицкого, но он брал себя в руки. В общем, никаких претензий... Наоборот, появилась уверенность в команде после этой игры.

– То есть класс и стать команды европейского уровня у «Зенита» присутствуют?

– Абсолютно. В текущем составе есть глубина, есть вариативность. И то, что Семак оперативно вносил корректировки в схему, тоже добавляет оптимизма. Все окей. На четыре точно.

– Когда травмировался Сердар Азмун, многие вспомнили про Александра Кокорина…

– О Кокорине в течение прошедшего матча не думал, но, надеюсь, у него впереди интересный и вдохновляющий период жизни и карьеры. Если здоровье позволит… А вот Малкома вспоминал. Бразилец – это другая скорость, другой вариант развития атак. Думаю, этот козырь еще поможет «Зениту» в групповом турнире, как бы он в итоге ни сложился. Надеюсь, в ближайшие две недели Малком вернется в состав.

«РИКСЕН НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ В НАШЕЙ ПАМЯТИ»

– Получается, после первого тура ваша уверенность в выходе в плей-офф окрепла?

– Пока прошла только разведка боем. При этом была возможность оценить общий уровень нашей группы. И по увиденному могу сказать, что пройти дальше реально.

– Параллельный матч «Бенфика» – «Лейпциг» тоже удалось посмотреть?

– Я смотрел в онлайне разные матчи, и по отрезкам было видно: немцы игру контролируют. Свои шансы в нужные моменты «Лейпциг» реализовал. Но я их выделю еще по той причине, что у меня свежи впечатление от нашей дуэли с «Лейпцигом» в Лиге Европы. Если не изменяет память, то именно против них Кокорин порвал «кресты». Так вот, по мне у немцев действительно очень сильная команда.

– Не можем не спросить об уходе из жизни Фернандо Риксена, который оставил свой след в истории «Зенита»…

– Выражаю искренние соболезнования семье Фернандо. Его уход из жизни был тяжелым и долгим, поэтому близким хочется пожелать сил. Уверен, он навсегда останется в памяти болельщиков «Зенита» и будет для нас неразрывно связан с той блестящей командой, которая сверкнула в Европе.