Горький «аспирин» для немцев. Команда Юрия Семина выиграла в Леверкузене

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ГДЕ СЫГРАЕТ ХЕВЕДЕС?

Угадать стартовый состав «Байера» в стартовом поединке Лиги чемпионов оказалось проще, чем 11 игроков «основы» железнодорожников. А все потому, что травмы выкосили из состава «Локо» нескольких ключевых игроков. Главная потеря – конечно же, братья Миранчуки. Причем если Алексей уже близок к восстановлению, то у Антона дела значительно хуже. Вполне возможно, что красно-зеленым придется обходиться без одного из братьев еще в нескольких матчах Лиги чемпионов.

Кроме того, в последней встрече РПЛ – в Сочи – из-за повреждения был заменен и Бенедикт Хеведес. У немца, правда, все было не так серьезно, поэтому он успел вернуться в строй к визиту на родину. И попал в стартовый состав на игру в Леверкузене.

Правда, до стартового свистка судьи оставалось загадкой, на какой позиции использует Юрий Семин чемпиона мира-2014. От этого зависела и расстановка «Локо» в целом в этом поединке. Официальный сайт УЕФА спрогнозировал сверхоборонительную схему москвичей 5-4-1, определив Хеведеса в трио центральных защитников к Ведрану Чорлуке и Серкейре Мурило, поднятому из резерва по тревоге по случаю дефицита кадров. При этом Мачея Рыбуса интернет-ресурс поместил на левый фланг защиты, а Жоау Мариу – на тот же фланг, но в средней линии.

С такой расстановкой можно было поспорить. Во-первых, потому, что универсальный Хеведес легко может сыграть и слева в обороне, что уже не раз демонстрировал в матчах чемпионата РПЛ. И тогда ни о каких трех центральных защитниках против «Байера» не будет и речи. Во-вторых, при образующейся в таком случае схеме 4-2-3-1 Мариу располагается на позиции под нападающим, что куда более логично в отсутствие обоих Миранчуков в группе атаки.

Вопросы о выборе Семиным тактической схемы все равно могли разрешиться только после первого удара по мячу в матче, а до начала игры можно было обратиться к любопытной цифири. Она, например, напоминала, что «Байер» имеет минимальный положительный баланс с российскими клубами в еврокубках (по четыре победы и ничьи при трех поражениях), однако «Локомотив» проиграл семь (!) последних поединков с немецкими командами. В том числе, два – в предыдущем розыгрыше Лиги чемпионов. Обидчиком красно-зеленых выступил «Шальке».

Хотя была у подопечных и одна спасительная статистическая соломинка, за которую можно было ухватиться: из четырех последних игр в турнирах под эгидой УЕФА леверкузенцы три свели вничью. Подобный результат на «БайАрене» для вице-чемпиона России при нынешней кадровой ситуации виделся более чем приемлемым.

УСЭЙН БОЛТ БЫЛ БЫ КРУЧЕ

Едва матч начался, стало ясно, что Хеведес действительно занял место в центре обороны, а Рыбус – слева, но при этом всего защитников у «Локо» оказалось четыре. Не мог Юрий Палыч обойтись без сюрприза для своего коллеги из «Байера» Петера Боша! Мурило неожиданно выдвинулся в опорную зону, где образовал мощное трио с Дмитрием Бариновым и Гжегожем Крыховяком. А Мариу все-таки начал встречу прикрепленным к левой бровке.

В дебюте встречи гости предсказуемо отдали мяч сопернику, заняв выжидательную позицию. Вполне себе обычная манера для «Локо», тем более – на выезде, тем более – в Германии. Но все же один неплохой момент железнодорожники создать сопернику позволили: Кай Хаверц, получивший слишком много пространства и времени на месте левого инсайда, пробил из хорошей позиции прямо в руки Гилерме.

Можно было приготовиться к тому, что в такой манере будет протекать весь первый тайм, но «Локомотив» совершил маленький подвиг, сумев забить быстрый гол. Его соавторами стали два темнокожих игрока «Байера», играющие на левом фланге. Бразилец Венделл вбросил аут на ямайца Леона Бэйли, и, наверное, Усэйн Болт смог бы обработать мяч более качественно!

А так к дальнему отскоку первым успел Мариу, мгновенно оценил ситуацию и сделал разрезающий пас на Крыховяка. Хорошо, что поляку не помешал принять мяч Федор Смолов, находившийся в явном офсайде. И хорошо, что польская бригада арбитров здорово разобралась в ситуации и не сорвала голевую атаку своего соотечественника. Крыховяк, в последнее время регулярно забивающий в РПЛ, классным ударом открыл счет и в матче Лиги чемпионов.

Заряженность игроков «Локо» на контрвыпады радовала, но не следовало забывать, что с «Байером» на его поле стоит сохранять максимальную концентрацию в обороне. На 25-й минуте железнодорожники об этом забыли – и поплатились. Леверкузенцы провели комбинацию на правом фланге с несколькими передачами в касание, и Чарлес Арангис наносил удар с левой тоже без обработки. Казалось, у Гилерме были шансы поймать свалившийся с ноги чилийца мяч, но на пути некстати подвернулся Хеведес. Рикошет – и немец невольно помог соотечественникам сравнять счет.

Игру считают вскрывшейся, если обе команды распечатывают ворота друг друга. Но «Локомотив» в этом плане оказался куда более морально устойчивым: видимо, Юрий Палыч предупреждал подопечных, что один пропущенный гол не должен выбивать их из колеи.

КИССЛИНГУ БЫЛО ГОРЬКО

А вот хозяев резкие выпады соперника явно нервировали. И в концовке тайма они привезли себе второй гол. На сей раз «отличился» голкипер Лукас Градецки. Отброшенный ему своим защитником мяч он выложил точно на ногу Баринову. Молодой опорник с ходу пробил по пустым воротам – и не промахнулся.

Вести 2:1 к перерыву в поединке с основным соперником в борьбе за третье место в группе – о таком перед началом встречи и не мечталось!

Статистика после половины матча выглядела весьма любопытно: по владению мячом железнодорожники почти втрое уступали «Байеру» (28 процентов против 72), много ошибались в передачах (57 процентов точных пасов против 85), пробежали в сумме на три километра меньше (56 км против 58,8), зато вдвое чаще били по воротам (6:3) и – главное – чаще попадали в створ (3:1).

Перед началом второго тайма телекамера выхватила на трибунах Штефана Кисслинга. На лице известного в недавнем прошлом бомбардира «Байера» не было и намека на улыбку – только беспокойство и горечь, словно он только что наглотался аспирина. А ведь такой форвард явно пригодился бы нынешней команде Петера Боша.

Впрочем, и действующие игроки Леверкузена прямо из раздевалки бросились атаковать ворота Гилерме. Опасно, но чуть неточно пробил низом в дальний угол Лукас Аларио, заменивший в перерыве бедолагу Бэйли. Хаверц головой замыкал размашистую комбинацию своей команды с переводом мяча с фланга на фланг – выше цели. Чорлука грудью заблокировал дальний удар Кевина Фолланда – и все эти эпизоды уложились буквально в десяток минут.

На 63-й минуте своего очередного шанса дождались гости. После перехвата в центре поля образовалась контратака «три в два», но Смолов загубил ее пасом вправо, хотя передача влево на открытого партнера выглядела куда более перспективной.

«Байер» же продолжал методично загружать мячи в штрафную «Локо» с обоих флангов, и однажды досталось Гилерме, в бедро которого въехали увлеченные единоборством игроки обеих команд. Временами эти кроссы выглядели по-настоящему опасными, поскольку у голкипера москвичей добраться до мяча не было возможности, а защитники успевали страховать вратаря в самый последний момент.

Минут за десять до конца попытку убежать к воротам Градецки в одиночку предпринял Смолов, но его настигли и обезвредили защитники «аспириновых». Затем Крыховяк в падении головой пытался замкнуть навес с правого фланга – удар получился несильным и прямо в голкипера. Но главное, что «Локо» не сел в глухую оборону и до конца продолжал напрягать защиту хозяев.

Тем не менее, на 88-й минуте «Байер» все-таки создал суперголевой момент. Гилерме потащил дальний удар Карима Беллараби, а затем успел выгрести рукой мяч из-под ноги бежавшего на добивание Хаверца.

Выстояв, «Локомотив» увез из Леверкузена неожиданные и важнейшие три очка. Лиха беда начало!

Лига чемпионов-2019/20

Группа D. 1-й тур

«Байер» (Леверкузен, Германия) – «Локомотив» (Москва, Россия) – 1:2 (1:2)

Голы: Крыховяк (Мариу), 16 – 0:1. Хеведес, 25 – в свои ворота – 1:1. Баринов, 37 – 1:2

«Байер»: Градецки – Л.Бендер (к), Та, С.Бендер, Венделл – Арангис, Баумгартлингер (Амири, 71) – Беллараби, Хаверц, Бэйли (Аларио, 46) – Фолланд

«Локомотив»: Гилерме – В.Игнатьев, Хеведес, Чорлука (к), Рыбус – Баринов, Мурило, Крыховяк – Жемалетдинов, Жоау Мариу (Идову, 90+3) – Смолов

Предупреждения: Арангис, 76 – Баринов, 55

Судья: Павел Рачковски (Польша)

18 сентября. Леверкузен. Стадион «БайАрена»