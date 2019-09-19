«Реал» обнулился, «Шахтер» повторился. Итоги матчей Лиги чемпионов - Советский спорт
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19 сентября 2019 13:06ФутболАртамонов Антон

«Реал» обнулился, «Шахтер» повторился. Итоги матчей Лиги чемпионов

Стартовый тур Лиги чемпионов получился богатым на разгромы, и самый обескураживающий из них потерпел «Реал» в Париже.

ЗИДАН ЧЕРНЕЕ ТУЧИ

«Реал» прибыл в столицу Франции в полном боекомплекте с вернувшимся, наконец, в строй Эденом Азаром. А вот у «ПСЖ», помимо травмированных Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани, отсутствовал еще и Неймар. Бразилец не только воюет с парижскими фанатами, но и отбывает дисквалификацию УЕФА за неподобающие высказывания в соцсетях после поражения от «МЮ» в плей-офф предыдущего розыгрыша ЛЧ.

С учетом всего перечисленного многие называли фаворитом матча «Реал». В итоге же команда Зинедина Зидана пропустила три безответных мяча, да еще и не нанесла ни одного удара в створ. Вернее один формально состоялся. При счете 0:2 чудо-выстрел в дальнюю девятку удался Гарету Бэйлу. Однако радость валлийца была недолгой. Судьи при помощи системы VAR обнаружили, что Бэйл подыграл себе рукой. Поэтому и гол, и, соответственно, удар в створ аннулировался.

Подобный конфуз - ноль попаданий в створ - случился с «Реалом» впервые за время выступлений в Лиге чемпионов. Зидан после матча был чернее тучи. Французу никак не удается вернуть команде уверенность, и ресурсов для усиления игры не видно. Раньше казалось, что мадридцам просто не хватает Азара. Но вот бельгиец вернулся - а воз и ныне там. Другое дело - «ПСЖ». Хотя Томас Тухель отказывается называть своих подопечных претендентами на победу в ЛЧ («Если вы спросите меня об этом, я сразу встану и уйду», - заявил немец на пресс-конференции), игра вечных неудачников турнира впечатляет. А что будет, когда вернутся Неймар, Кавани и Мбаппе?!

Матчи, в которых «Реал» Зидана пропускал три мяча*

Сезон Турнир Результат

2016/17 Лига чемпионов, группа Легия - 3:3 (г)

2016/17 Кубок Испании, 1/8 финала Севилья - 3:3 (г)

2016/17 Чемпионат Испании Лас-Пальмас - 3:3 (д)

2017/18 Лига чемпионов, группа Тоттенхэм - 1:3 (г)

2017/18 Чемпионат Испании Барселона - 0:3 (д)

2017/18 Чемпионат Испании Бетис - 5:3 (г)

2017/18 Чемпионат Испании Жирона - 6:3 (д)

2017/18 Лига чемпионов, 1/4 финала Ювентус - 1:3 (д)

2017/18 Чемпионат Испании Севилья - 2:3 (г)

2018/19 Чемпионат Испании Реал Сосьедад - 1:3 (г)

2018/19 Лига чемпионов, группа ПСЖ - 0:3 (г)

* Больше трех мячей при Зидане мадридцы не пропускали.

ОРШИЧ В РОЛИ ХОЛАНДА

Счет 3:0 был зафиксирован в среду еще в двух матчах. «Бавария» в 106-й лигочемпионской игре Томаса Мюллера (рекорд клуба) разгромила в Мюнхене «Црвену Звезду», а «Ман Сити» разбомбил «Шахтер». Что, конечно, никого не удивило. Ведь в прошлом сезоне встреча тех же соперников в Харькове завершилась с аналогичным результатом. Только авторы голов поменялись: тогда забивали Давид Сильва, Аймерик Ляпорт и Бернарду Силва, теперь - Рияд Марез, Илькай Гюндоган и Габриэл Жезус. А три последних поединка «Шахтер» проиграл команде Хосепа Гвардиолы с суммарным счетом 0:12…

Также в среду две команды не удержали в гостях перевес в два мяча по итогам первых таймов. С «Тоттенхэмом» (ничья 2:2 с «Олимпиакосом») подобное произошло впервые с 2010-го. «Ювентус» предыдущий раз упускал фору «+2» в 1/8 финала 2018 года против… «Тоттенхэма». Криштиану Роналду так и не смог забить свой 26-й в карьере гол в ворота «Атлетико», мадридцы же спаслись на 90-й минуте благодаря мячу Эктора Эрреры. Этот результат - 2:2 - вывел на первое место в группе D «Локомотив», который одержал свою первую гостевую победу в ЛЧ с 2002 года.

Безвыигрышная гостевая серия «Локо» в Лиге чемпионов

Начало 2002 год, после победы в Стамбуле над «Галатасараем» (2:1)

Серия 2002/03 - «Реал» (2:2), «Милан» (0:1), «Боруссия» Д (0:3)

2003/04 - «Динамо» К (0:2), «Арсенал» (0:2), «Интер» (1:1), «Монако» (0:1)

2005/06 - «Работнички» (1:1), «Рапид» (1:1)

2018/19 - «Галатасарай» (0:3), «Порту» (1:4), «Шальке» (0:1)

Окончание 2019 год, победа в Леверкузене над «Байером» (2:1)

Ну а самого внушительного перевеса в среду добилось загребское «Динамо», уничтожившее у себя дома «Аталанту» (4:0). Хет-трик записал на свой счет 26-летний полузащитник Мислав Оршич, который дебютировал в основной стадии главного еврокубка. Впрочем, он не стал рекордсменом даже нынешнего розыгрыша. Ведь еще во вторник три мяча в дебютном матче в основной стадии ЛЧ забил норвежский форвард «Зальцбурга» Эрлинг Холанд.

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