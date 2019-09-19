Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 10-го тура РПЛ

В десятом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет одну игру:
21 сентября
19.00 (мск)
Тамбов - Ростов (комментаторы - Журавель, Неценко)
Остальные семь матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»
20 сентября
17.30 (мск)
Уфа - Спартак (комментаторы - Нагучев, Кочешев)
21 сентября
14.00 (мск)
Ахмат - Крылья Советов (комментаторы - Жичкин, Меламед)
19.00 (мск)
Зенит - Рубин (комментаторы - Шнякин, Арустамян)
22 сентября
11.30 (мск)
Оренбург - Локомотив (комментаторы - Шмельков, Белов)
14.00 (мск)
Динамо - Сочи (комментаторы - Кривохарченко, Зигаев)
16.30 (мск)
Арсенал - Урал (комментаторы - Поленов, Качанов)
19.00 (мск)
ЦСКА - Краснодар (комментаторы - Генич, Арустамян)
Положение команд после восьми туров: Краснодар, Зенит, Ростов - 20 очков, ЦСКА - 19, Локомотив - 17, Спартак - 14, Арсенал, Урал - 13, Уфа - 11, Рубин, Динамо - 10, Оренбург, Ахмат - 8, Крылья Советов - 7, Сочи - 6, Тамбов - 5.