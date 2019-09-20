Футболисты и их жены. Почему участились громкие расставания и скандалы? - Советский спорт
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20 сентября 2019 13:00ФутболЯременко Николай

Футболисты и их жены. Почему участились громкие расставания и скандалы?

Главный редактор «Советского спорта» пытается найти ответ на вопрос, отчего Кержаков, Аршавин, Новосельцев, Глушаков, а теперь и Тимощук (список можно продолжать долго), оказываются в центре скандалов не футбольных, а семейно-бытовых.

Материалы и идеи для них рождаются и готовятся по-разному. Иногда понимаешь, что у тебя, как в школьной задачке по геометрии «дано», к чему ты в итоге придешь, и собственно сам процесс работы над материалом – это нанизывание на шампуры мяса. Если сделать качественно, хорошо промариновать, попрыгать над мангалом, то материал будет хороший, как вкусный шашлык. Ведь все мы знаем, что такое вкусный шашлык, правильно? Поэтому сильно не удивляемся, когда вкусно. Так и с газетным материалом: в принципе, знаешь, из каких элементов он будет состоять. Но иногда повороты в темах случаются такие, что их изначально никак предположить нельзя. Вот к таким – вне всякого сомнения – относится интервью, которое мы опубликовали на днях. Получив информацию, что жена Тимощука готова нам дать интервью и рассказать «всю правду», я сразу нарисовал себе в голове, как это будет выглядеть – склоки, сетования, что муж не занимается детьми, выводит средства и т.п. Все то, к чему мы привыкли за последнее время. И даже прочитал его не сразу. Но когда прочитал – понял, что это «бомба».

Как писателю удается иногда тонко изобразить своего героя при помощи всего нескольких штрихов, деталей, с минимумом изобразительных средств, так и тут… Вроде сказано немного (если сравнивать с 20-летней историей взаимоотношений, так и вовсе почти ничего), а образы прописаны понятно и однозначно, без вариантов толкований.

Сколько у нас историй о разводах-расставаниях, когда самостоятельно или при помощи адвокатов одна или две стороны вываливают в публичное пространство все, что должно оставаться внутри семьи! Отбирают друг у друга детей, машины, произносят то, что и в бомжатнике слышать неправильно… Аршавин с уже не единичным примером, Кержаков с россыпью, теперь Глушаков, Новосельцев. Вот и Тимощук подоспел.

Все истории, конечно, имеют свои отличия друг от друга. В одних случаях твои симпатия и сострадание – на стороне жен, в других – на стороне футболистов, которые зарабатывали в дом трудовую копеечку, а хранительница очага от скуки пускалась в загулы, в третьих – все сложнее. Иногда одергиваешь себя, понимая, что все они друг друга стоят, просто ты невольно начинаешь симпатизировать тем, у кого пиар-деятельность лучше поставлена.

Я несколько раз общался с нашей замечательной гимнасткой Лидией Гавриловной Ивановой. Большая часть болельщиков ее помнит, конечно, не как гимнастку и не как тренера, а как жену, а теперь вдову Валентина Иванова, легендарного «Козьмича», игрока и бессменного тренера «Торпедо». Она каждый раз мне говорит:

– Ну ведь это не времена изменились… Денег вокруг футболистов стало больше крутиться, вот и вертятся вокруг них и этих денег непонятные девицы.

Мне сложно оценить объективно правоту Лидии Гавриловны – не был ни в «те времена», ни в «эти» футболистом или, извините, его женой.

Но ведь в чем точно нельзя не согласиться – слабые, психологически к этому не готовые люди, получают огромные деньги. Очень быстро, почти вдруг. И они покупают этот мир вокруг себя, покупая чувства, покупая эмоции, покупая порой статусную (как им кажется) жену.

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Вы смеетесь над Мамаевым, глядя на его Алану и слушая те вещи, которые она произносит, глядя в камеру? А что он видел в своей жизни? Вы слушали его папу, который в конце 90-х – начале «нулевых» проходил по разным уголовным делам, а несколько лет – так и вовсе в федеральном розыске числился? Или монологи отчима Кокорина внимательно по телевизору слушали? Это все выходцы из социально неблагополучных семей (наличие денег – еще не признак социального здоровья).

И если игрок быстрее других бежит на поле, лучше открывается или точнее бьет по мячу, то это не значит, что во всех областях человеческого существования он тоже лучший. Отнюдь.

Прочитав интервью с супругой Тимощука, понимаешь, сколько слаб человечески оказался еще один «представитель футбольной национальности», как говаривал незабвенный Сергей Фурсенко.

Советов давать никому не имею права. У каждого своя жизнь и свой собственный выбор. Вот только девушкам, которые влюбляются (некоторые ведь абсолютно искренне – почитайте интервью с женой Тимощука) в футболистов, стоит лишний раз задуматься: а готовы ли они справляться с этим грузом, тянуть эту ношу. Ведь на одной чаше весов будет немалый достаток (и то не факт, что вас к нему допустят – вспомните историю Вани Новосельцева и Кати Кейру), а на другой – слабый, капризный, не способный даже свое собственное мнение иметь (почитайте как раз про Тимощука), весьма себе инфантильный муж. Оно вам надо?

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