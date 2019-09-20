Хорошо, что «Спартака» нет в Лиге Европы. Хватило и Уфы…

УФИМСКИЙ ТИЛЛЬ ГОРАЗДО КРУЧЕ СПАРТАКОВСКОГО

Кошмарный вечер четверга с двумя разгромными поражениями «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы в какой-то степени сыграл на руку «Спартаку». Болельщики на время отложили в сторону тему отсутствия игры у красно-белых и возможной отставки Олега Кононова, переключившись на троллинг команд Мурада Мусаева и Виктора Гончаренко. Под этот аккомпанемент спартаковцы выходили на матч с неудобным для них соперником.

В Уфе Кононов в очередной раз серьезно перетасовал состав. Вообще не оказалось в заявке капитана команды Георгия Джикия, чью позицию в центре обороны занял Илья Кутепов, в нынешнем сезоне выходивший лишь раз на замену – больше месяца назад на 83-й минуте матча в Грозном. На лавку сел Алекс Крал, в результате чего и тактическая схема красно-белых снова стала классической (4-2-3-1), и исполнители в опорной зоне оказались прежние – Роман Зобнин и отбывший дисквалификацию за перебор карточек Аяз Гулиев.

Из атакующей группы не попал в «основу» один из самых критикуемых игроков – Джордан Ларссон, зато получил шанс Эсекиэль Понсе. Соответственно на левый фланг переместился Андре Шюррле, а справа расположился Зелимхан Бакаев.

Уже первые полминуты игрового времени дали понять, что игра против «Уфы» может превратиться для красно-белых в 33 несчастья. В первом же единоборстве бывший спартаковец Вячеслав Кротов разбил нос Кутепову. Минуты полторы врачи останавливали кровотечение у центрального защитника. Ничего себе начало!

Вскоре хозяева намекнули и на игровые проблемы соперника, красиво разыграв штрафной – завершающему удару Оливье Тилля совсем чуть-чуть не хватило точности.

Кстати, поединок «Уфы» и «Спартака» можно было назвать «Тилльским дерби» - учитывая наличие в составе москвичей голландца Гуса Тила (некоторые СМИ пишут его фамилию также с мягким знаком). Но дерби в полном смысле слова не состоялось – по той простой причине, что спартаковский плеймейкер по привычке растворился на поле, тогда как уфимский люксембуржец стал одной из ключевых фигур на поле.

В дебюте встречи «Спартак» еще что-то создавал у чужих ворот – преимущественно после нескольких угловых. Но когда команду Кононова постигло очередное несчастье – смачный автогол Николая Рассказова после прострела Тилля, игра москвичей превратилась в нечто ужасное. В какой-то момент даже подумалось: хорошо, что красно-белые не пробились в групповой этап Лиги Европы – иначе накануне их наверняка ждала бы еще более печальная участь, нежели «Краснодар» и ЦСКА.

РАССКАЗОВ МОГ ОФОРМИТЬ ДУБЛЬ – ИЗ АВТОГОЛОВ

Подопечным Вадима Евсеева даже не понадобилось брать мяч под постоянный контроль – соперники владели им примерно поровну. Но едва ли не любая атака уфимцев, будь она позиционная или скоростная, с ходу, доводилась до логического завершения. А потому Тилль с Кротовым могли еще до перерыва отличиться минимум по одному разу.

Спартаковские фанаты, по традиции многочисленным десантом высадившиеся в Уфе, вывесили на своем секторе баннер: «Быть «Спартаком», а не казаться». Но их любимая команда в этот вечер и не была «Спартаком», и даже не казалась им. Москвичи играли с чудовищными просчетами в обороне и выглядели совершенно беспомощно впереди.

Ближе к перерыву театр спартаковского абсурда едва не привел к уникальному достижению: Рассказов мог оформить дубль из автоголов. После навеса с углового защитник молодежной сборной России неуклюже подвернулся под мяч, который от его головы или плеча полетел в ближний угол ворот. И лишь по счастливой для гостей случайности угодил в штангу.

Перерыв хотя бы несколько взбодрил красно-белых. Возросли командные скорости, мяч стал быстрее ходить между игроками. Привычно старательным был Бакаев, искал свой шанс Понсе. А вот Шюррле после паузы на игры сборных пока так и не вернул себе августовский задор и напор.

Вскоре Кононов заменил не обошедшегося без дежурного «горчичника» Гулиева на Крала, и «Спартак» перешел на игру в три форварда. Одним из которых спустя десяток минут стал Ларссон, вышедший вместо Понсе. Но никаких особых выгод москвичам это не принесло – если не считать желтой карточки, которую заработал на шведе защитник «Уфы» Джемал Табидзе.

Кстати, вся пятерка игроков обороны хозяев сохраняла хладнокровие и уверенность в себе на протяжении всего матча, с каждой минутой все больше убивая веру болельщиков красно-белых в то, что эти редуты удастся преодолеть. Не помог в этом «Спартаку» и последний «джокер» – Лоренсо Мельгарехо, которого Кононов бросил в бой взамен совсем выдохшегося Шюррле. Парагваец в компенсированное время упустил единственный реальный шанс сравнять счет, пробив в руки Александру Беленову с пяти метров.

В концовке встречи «Спартак» все больше напоминал выжатый лимон: ни хотя бы элементарного навала с физическим давлением на соперника, ни игровых идей, ни морального подъема. Во всем наблюдался сплошной упадок. Еще и «Уфа» напоследок могла забить второй мяч. Интересно, какой будет реакция владельца клуба Леонида Федуна на такую провальную – не по счету, а по сути – игру красно-белых в Уфе?

РПЛ. 10-й тур

«Уфа» – «Спартак» – 1:0 (1:0)

Гол: Рассказов, 13 – в свои ворота

«Уфа»: Беленов (к) – Сухов, Табидзе, Никитин, Пуцко, Круговой – Д. Емельянов (Голубев, 80), Карп, Фомин – Тилль (Вомбергар, 78), Кротов (Бизяк, 65)

«Спартак»: Максименко – Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон – Зобнин (к), Гулиев (Крал, 58) – З. Бакаев, Тил, Шюррле (Мельгарехо, 81) – Э. Понсе (Ларссон, 69)

Предупреждения: Тилль, 26; Табидзе, 74 – Жиго, 16; Гулиев, 33; Шюррле, 72; Тил, 79; Кутепов, 86

Судья: Алексей Сухой (Люберцы)

20 сентября. Уфа. Стадион «Нефтяник». 10 809 зрителей