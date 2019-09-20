Хорошо, что «Спартака» нет в Лиге Европы. Хватило и Уфы… - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 сентября 2019 19:30ФутболМощенко Захар

Хорошо, что «Спартака» нет в Лиге Европы. Хватило и Уфы…

Красно-белые с минимальным счетом уступили команде Вадима Евсеева, показав ужасный футбол. Сколько еще продержится Олег Кононов у руля команды?

УФИМСКИЙ ТИЛЛЬ ГОРАЗДО КРУЧЕ СПАРТАКОВСКОГО

Кошмарный вечер четверга с двумя разгромными поражениями «Краснодара» и ЦСКА в Лиге Европы в какой-то степени сыграл на руку «Спартаку». Болельщики на время отложили в сторону тему отсутствия игры у красно-белых и возможной отставки Олега Кононова, переключившись на троллинг команд Мурада Мусаева и Виктора Гончаренко. Под этот аккомпанемент спартаковцы выходили на матч с неудобным для них соперником.

В Уфе Кононов в очередной раз серьезно перетасовал состав. Вообще не оказалось в заявке капитана команды Георгия Джикия, чью позицию в центре обороны занял Илья Кутепов, в нынешнем сезоне выходивший лишь раз на замену – больше месяца назад на 83-й минуте матча в Грозном. На лавку сел Алекс Крал, в результате чего и тактическая схема красно-белых снова стала классической (4-2-3-1), и исполнители в опорной зоне оказались прежние – Роман Зобнин и отбывший дисквалификацию за перебор карточек Аяз Гулиев.

Из атакующей группы не попал в «основу» один из самых критикуемых игроков – Джордан Ларссон, зато получил шанс Эсекиэль Понсе. Соответственно на левый фланг переместился Андре Шюррле, а справа расположился Зелимхан Бакаев.

Уже первые полминуты игрового времени дали понять, что игра против «Уфы» может превратиться для красно-белых в 33 несчастья. В первом же единоборстве бывший спартаковец Вячеслав Кротов разбил нос Кутепову. Минуты полторы врачи останавливали кровотечение у центрального защитника. Ничего себе начало!

Вскоре хозяева намекнули и на игровые проблемы соперника, красиво разыграв штрафной – завершающему удару Оливье Тилля совсем чуть-чуть не хватило точности.

Кстати, поединок «Уфы» и «Спартака» можно было назвать «Тилльским дерби» - учитывая наличие в составе москвичей голландца Гуса Тила (некоторые СМИ пишут его фамилию также с мягким знаком). Но дерби в полном смысле слова не состоялось – по той простой причине, что спартаковский плеймейкер по привычке растворился на поле, тогда как уфимский люксембуржец стал одной из ключевых фигур на поле.

В дебюте встречи «Спартак» еще что-то создавал у чужих ворот – преимущественно после нескольких угловых. Но когда команду Кононова постигло очередное несчастье – смачный автогол Николая Рассказова после прострела Тилля, игра москвичей превратилась в нечто ужасное. В какой-то момент даже подумалось: хорошо, что красно-белые не пробились в групповой этап Лиги Европы – иначе накануне их наверняка ждала бы еще более печальная участь, нежели «Краснодар» и ЦСКА.

РАССКАЗОВ МОГ ОФОРМИТЬ ДУБЛЬ – ИЗ АВТОГОЛОВ

Подопечным Вадима Евсеева даже не понадобилось брать мяч под постоянный контроль – соперники владели им примерно поровну. Но едва ли не любая атака уфимцев, будь она позиционная или скоростная, с ходу, доводилась до логического завершения. А потому Тилль с Кротовым могли еще до перерыва отличиться минимум по одному разу.

Спартаковские фанаты, по традиции многочисленным десантом высадившиеся в Уфе, вывесили на своем секторе баннер: «Быть «Спартаком», а не казаться». Но их любимая команда в этот вечер и не была «Спартаком», и даже не казалась им. Москвичи играли с чудовищными просчетами в обороне и выглядели совершенно беспомощно впереди.

Ближе к перерыву театр спартаковского абсурда едва не привел к уникальному достижению: Рассказов мог оформить дубль из автоголов. После навеса с углового защитник молодежной сборной России неуклюже подвернулся под мяч, который от его головы или плеча полетел в ближний угол ворот. И лишь по счастливой для гостей случайности угодил в штангу.

Перерыв хотя бы несколько взбодрил красно-белых. Возросли командные скорости, мяч стал быстрее ходить между игроками. Привычно старательным был Бакаев, искал свой шанс Понсе. А вот Шюррле после паузы на игры сборных пока так и не вернул себе августовский задор и напор.

Вскоре Кононов заменил не обошедшегося без дежурного «горчичника» Гулиева на Крала, и «Спартак» перешел на игру в три форварда. Одним из которых спустя десяток минут стал Ларссон, вышедший вместо Понсе. Но никаких особых выгод москвичам это не принесло – если не считать желтой карточки, которую заработал на шведе защитник «Уфы» Джемал Табидзе.

Кстати, вся пятерка игроков обороны хозяев сохраняла хладнокровие и уверенность в себе на протяжении всего матча, с каждой минутой все больше убивая веру болельщиков красно-белых в то, что эти редуты удастся преодолеть. Не помог в этом «Спартаку» и последний «джокер» – Лоренсо Мельгарехо, которого Кононов бросил в бой взамен совсем выдохшегося Шюррле. Парагваец в компенсированное время упустил единственный реальный шанс сравнять счет, пробив в руки Александру Беленову с пяти метров.

В концовке встречи «Спартак» все больше напоминал выжатый лимон: ни хотя бы элементарного навала с физическим давлением на соперника, ни игровых идей, ни морального подъема. Во всем наблюдался сплошной упадок. Еще и «Уфа» напоследок могла забить второй мяч. Интересно, какой будет реакция владельца клуба Леонида Федуна на такую провальную – не по счету, а по сути – игру красно-белых в Уфе?

РПЛ. 10-й тур

«Уфа» – «Спартак» – 1:0 (1:0)

Гол: Рассказов, 13 – в свои ворота

«Уфа»: Беленов (к) – Сухов, Табидзе, Никитин, Пуцко, Круговой – Д. Емельянов (Голубев, 80), Карп, Фомин – Тилль (Вомбергар, 78), Кротов (Бизяк, 65)

«Спартак»: Максименко – Рассказов, Жиго, Кутепов, Айртон – Зобнин (к), Гулиев (Крал, 58) – З. Бакаев, Тил, Шюррле (Мельгарехо, 81) – Э. Понсе (Ларссон, 69)

Предупреждения: Тилль, 26; Табидзе, 74 – Жиго, 16; Гулиев, 33; Шюррле, 72; Тил, 79; Кутепов, 86

Судья: Алексей Сухой (Люберцы)

20 сентября. Уфа. Стадион «Нефтяник». 10 809 зрителей

Борис Майоров: Ярославлю стоило поискать российского тренера Эксперт «Советского спорта», двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР Борис Майоров отвечает на актуальные вопросы. 18.09.2019 20:15 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
«Барыс» всухую переиграл «Трактор» «Амур» проиграл «Сибири», потерпев девятое поражение подряд Сергей Зубов: Поговорили с ребятами, что нужно больше бросать
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезон У биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. 26.03.2019 16:30 Биатлон Волохов Юрий
Валиева в Челябинске – впереди Медведевой в Канаде. Несмотря на падение 13-летняя Камила Валиева выиграла домашний этап юниорского Гран-при и вышла в финал – с феноменальными оценками и с двумя четверными в произвольной программе! 14.09.2019 17:30 Фигурное катание Тигай Лев
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Игорь Малиновский: Прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки Сборная России продолжит работать по стратегии Хованцева Белозеров станет старшим тренером мужской сборной России
«Шахматы» Медведева и юбилей Серены. Чем уже запомнился US Open На Открытом чемпионате США определились полуфиналисты. И в их числе есть один россиянин – Даниил Медведев продолжает свое чудо-лето! «Советский спорт» – о его последних успехах, вылете Федерера и Джоковича и юбилейной победе Серены. 05.09.2019 16:30 Теннис Мысин Николай
«Вышел против СКА и кайфовал». Молодой вратарь «Динамо» не боится питерских хоккеистов Что говорили участники матча «Динамо» – СКА после игры. 19.09.2019 23:15 Хоккей Кузютина Елена
Евгений Кафельников: Был момент, когда показалось, что Надаль уже не вырулит Финал US Open, в котором Даниил Медведев уступил Рафаэлю Надалю (5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6) специально для «Советского спорта» прокомментировал Олимпийский чемпион 2000 года. 10.09.2019 17:30 Теннис Андронов Алексей
Туктальдино из Бергамо. Туктамышева лидирует на турнире в Италии В день открытия сезона на «Кубке Ломбардии» женскую короткую программу выиграла Елизавета Туктамышева. Ее преследуют Анна Щербакова и Ю Юн из Кореи. 13.09.2019 18:15 Фигурное катание Тигай Лев
Армейцы к дерби №2 готовы. Самые интересные события хоккейного четверга в КХЛ Большой хоккейный четверг подарил болельщикам немало интересного, но только не сенсации. Удивила, пожалуй, победа в Уфе обескровленного травмами «Авангарда» и девять голов в Екатеринбурге. 19.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
19:40 Футбол Геннадий Орлов: Это удар не только по Кокорину, но и по Черчесову
19:21 Футбол Автогол Рассказова помог «Уфе» обыграть «Спартак»
19:05 Хоккей «Барыс» всухую переиграл «Трактор»
19:02 Футбол Домингес стал скаутом «Олимпиакоса»
18:46 Футбол Профсоюз игроков намерен ходатайствовать за Кокорина
18:44 Авто/Мото «Росгонки» объявили итоги посещаемости «Сочи Автодрома» за пять лет
18:39 Футбол Юрген Клопп: У «Челси» были некоторые проблемы, но они их хорошо разобрали
18:36 Футбол Луческу опроверг интерес со стороны украинских грандов
18:25 Футбол «Рейнджерс» оплатят кремацию Риксена
18:17 Футбол Источник: президент киевского «Динамо» отказался от Кононова
18:11 Вольная борьба Вольник Угуев стал двукратным чемпионом мира
18:09 Футбол Анатолий Воробьев: Через полгода, пройдя еще одно испытание, Кокорин вернется на поле еще более злой
18:00 Футбол Сергей Кирьяков: Ради Кокорина можно было сделать какое-то исключение
17:59 Хоккей «Амур» проиграл «Сибири», потерпев девятое поражение подряд
17:54 Футбол «Тамбов» и «Ростов» сыграли вничью в молодежном первенстве
17:46 Футбол «Уфа» – «Спартак». Рассказов поразил свои ворота (видео)
17:43 Формула-1 Хэмилтон выиграл вторую практику в Сингапуре, Квят – 11-й
17:34 Футбол Семак удалил свой пост в Instagram о решении РФС отказать в регистрации Кокорина
17:30 Футбол «Уфа» – «Спартак» – 1:0. Как это было
17:18 Футбол Вячеслав Колосков: По закону Кокорина нельзя заявлять, но можно было бы сделать исключение
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика