Евгений Ловчев: Кононов не справился с работой в «Спартаке»

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ПРО ИГРУ « СПАРТАКА »

– Я бы сказал, что игра «Спартака» стала еще хуже по сравнению с прошлыми матчами. Не знаю, как это объяснял тренер, но его команда не создала ни одного момента. Притом, что для России у «Спартака» набор игроков хорошего уровня. Но те же Гус Тиль и Андерс Шюррле растворились. Немец сначала показал себя большим мастером, а сейчас выглядит как никакой футболист. И Зелимхан Бакаев уже никакой. Поэтому атаки не было.

Сначала мы думали, что этому составу нужно время, чтобы сыграться, а получается обратная ситуация. Едва собранный состав победил ЦСКА на индивидуальных качествах. А сейчас команда не играет в силу своих игроков. И тогда нужно обратить на то, что делает тренер. Не знаю, что именно он делает, но игры у команды практически нет совсем. И в обороне беспорядок.

Атака? В позиционную атаку в мире вообще мало кто играет. Самый яркий пример – «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола может поставить такую атаку, но, естественно, нужные соответствующие мастера. Остается контратака. Но «Спартак» почему-то каждый раз катает мяч. Впечатление, что тренер говорит: «Чем больше вы держите мяч, тем меньше пропустите голов». Не могу оценить по-другому. В итоге «Спартак» катает мяч без развития.

ПРО РАБОТУ ОЛЕГА КОНОНОВА

– У меня есть объяснение, почему Кононова до сих пор не уволили. Притом же Леониде Федуне была масса увольнений, и некоторые из них не были понятны. Федун понимает футбол как нефтяной бизнес. Тем больше заплатишь своему работнику, тем больше будет результат. В футболе это не работает. Я же вижу, что немного поиграв, каждый хочет сбежать из команды.

Теперь непосредственно о словах Федуна, который доверяет Кононову. Никогда не верьте людям, которые владеют клубами. В любой момент они могут психануть, и уволить наставника. Более того, они не всегда сами принимают решения. Над тем же Федуном есть «Лукойл» и Вагит Алекперов. Федун говорит только об одном – «надоело менять». Тогда возникает вопрос, а кто вообще предлагает тренеров и кто под этих тренеров подбирает игроков? Кто отвечает за это? Меня постоянно мучает вопрос, кто привез за 12 миллионов Педро Рошу?

Помимо клуба есть академия, которая не дает игроков хорошего уровня. Тогда вопрос, зачем ее содержать? Только для галочки? Почему не потребовать с руководства и тренеров академии? Сколько хороших игроков они дали для основной команды за последние годы?

Вопросов много, поэтому я не особо верю, что Кононов сохранит пост. Я сам думал, что у Олега Георгиевича все получится, когда его назначили. И дело не в том, что я ошибся. Дело в результате. Результата нет. И не видно перспектив. Истина показывает, что Кононов не справился со «Спартаком». Кто-то скажет, что не было времени. Время было. Достаточно. Но с каждой игрой «Спартак» выглядит все хуже и безвольнее.

Есть люди с характером, как Юрий Семин. На вторую-третью такую игру он заведет команду. Она выйдет и будет рвать «Уфу» или «Урал». У «Спартака» этого нет. Поэтому для меня совершенно очевидно, что у тренера не получилось в «Спартаке».