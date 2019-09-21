«Зенит» включил «Лудогорца». Чемпион забил пять «Рубину» за тайм

АЗМУН И НЕ ПОНАДОБИЛСЯ

После ничьей с «Лионом» в Лиге чемпионов наставнику «Зенита» Сергею Семаку в любом случае пришлось бы вносить изменения в стартовый состав на очередную игру РПЛ с «Рубином». Получивший во Франции достаточно серьезное повреждение голеностопа Сердар Азмун выбыл на несколько недель, и у сине-бело-голубых остался фактически единственный форвард – Артем Дзюба.

В связи с этим в полный рост встал вопрос, кто будет поддерживать капитана российской сборной из глубины поля. В связи с тем, что в опорной зоне рядом с Вильмаром Барриосом появился Далер Кузяев, Магомед Оздоев получил возможность выдвинуться ближе к переднему краю атаки, а на правом фланге полузащиты Семак выпустил Олега Шатова. Слева, как обычно, расположился Себастьян Дриусси.

Что касается гостей, Роман Шаронов со своим соратником Эдуардо Докампо по традиции нынешнего сезона использовали расстановку 4-1-4-1, правда, заменив в ней нескольких игроков. После того как из «основы» выпал кандидат в сборную России Егор Сорокин, место левого центрального защитника было доверено Константину Плиеву, а на левом фланге обороны впервые после травмы, полученной в начале сезона, сыграл Виталий Денисов. В атаке тренеры «Рубина» сделали ставку на исландца Видара Кьяртанссона.

Впрочем, в атаке – это слишком громко сказано. За всю игру казанцы нанесли лишь пять ударов в сторону ворот «Зенита», из которых только один пришелся в створ. Ни одного офсайда, единственный угловой и сиротливая желтая карточка Павла Могилевца, полученная на четвертой добавленной ко второму тайму минуте – вот список статистических «достижений» гостевой команды, красноречиво говорящий о том, что ловить ей в этот вечер было нечего.

ПЯТЬ ПИШЕМ, ТРИ – В УМЕ

Тем не менее, благодаря невероятному стечению обстоятельств «Рубин» сумел продержаться до перерыва. Правда, не обошлось без вмешательства судейской бригады Сергея Карасева и системы VAR, которой в этом поединке заведовал Михаил Вилков. Зенитовцы дважды по ходу первой половины встречи отправляли мяч в ворота Юрия Дюпина, но оба раза гол не был засчитан из-за офсайда.

В первом случае – двухметрового, когда Бранислав Иванович, задержавшийся в чужой штрафной после «стандарта», принимал передачу из глубины поля за спинами всех защитников «Рубина» и сбрасывал мяч под удар Дзюбе. Во втором эпизоде – минимального, когда сам Дзюба получил пас почти на одной линии с игроками обороны соперника, но какой-то частью туловища был ближе к воротам.

А перед самым перерывом один на один с Дюпиным выскочил Шатов, и здесь уже мастерство вратаря уберегло казанцев от неприятностей.

Еще лдним запоминающимся эпизодом первой половины встречи стало столкновение головами в верховой борьбе Дриусси и защитника гостей Филипа Уремовича. 22-летний хорват довольно быстро пришел в себя, а вот аргентинцу потребовалась медицинская помощь.

Вполне вероятно, в перерыве Дриусси почувствовал себя не очень хорошо, и на второй тайм вместо него вышел Алексей Сутормин. Нет смысла лишний раз напоминать, какой «нелюбовный треугольник» связывает этого футболиста с обеими находившимися на поле командами. Но так случилось, что полузащитник сыграл одну из ключевых ролей в этой встрече, оформив в течение десяти минут дубль и фактически подписав «Рубину» приговор.

Но открыть счет чуть раньше удалось капитану сине-бело-голубых Ивановичу, которому ассистировал Шатов. В концовке матча Олег забил и сам, а Дзюба, отдавший две голевые передачи (Сутормину и вышедшему на замену Роберту Маку), остался без дежурного гола. Хотя на 90-й минуте Артем отправил шестой мяч в ворота «Рубина», судьи нашли в себе силы в третий раз отменить гол питерцев в этот вечер.

Впрочем, чемпиона, думается, вполне удовлетворил и «вариант «Лудогорца», который двумя днями ранее также за 45 минут отгрузил пять мячей в ворота ЦСКА в поединке Лиги Европы. Поскольку после этой победы «Зенит» вышел на чистое первое место – и останется единоличным лидером, если в воскресенье «Краснодар» не обыграет в армейцев на их поле.

РПЛ. 10-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Рубин» (Казань) – 5:0 (0:0)

Голы: Иванович (Шатов), 58 – 1:0. Сутормин (Оздоев), 65 – 2:0. Сутормин (Дзюба), 75 – 3:0. Мак (Дзюба), 82 – 4:0. Шатов, 87 – 5:0

«Зенит»: Лунев – Смольников, Иванович (к), Ракицкий, Дуглас Сантос – Барриос (Краневиттер, 78), Кузяев (Мак, 76) – Шатов, Оздоев, Дриусси (Сутормин, 46) – Дзюба

«Рубин»: Дюпин – Данченко, Уремович, К.Плиев, В.Денисов – Иг.Коновалов – Ташаев (Подберезкин, 71), Могилевец, Башкиров (к) (Кварацхелия, 56), Зуев – Кьяртанссон (Микелтадзе, 75)

Предупреждения: Могилевец, 90+4

Судья: Сергей Карасев (Москва)

21 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 43 598 зрителей