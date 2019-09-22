Яркое зрелище на Южном Урале. «Локо» и «Оренбург» забили пять мячей на двоих

Загрузка...

КРЫХОВЯК С БАРИНОВЫМ СНОВА «ЗАЖИГАЮТ»

Самый удачливый российский представитель в еврокубках, на неделе обыгравший в Леверкузене «Байер» на старте группового этапа Лиги чемпионов, продолжил свою выездную серию игр в Оренбурге. По московскому времени поединок на Южном Урале начинался за полчаса до полудня, и было несложно подсчитать, что между финальным свистком матча в Германии и началом встречи с командой Владимира Федотова прошло чуть больше 83 часов.

Впрочем, игра через три дня на четвертый – это все равно лучше, чем спустя двое суток на третьи, даже если тебе пришлось преодолеть более двух тысяч километров на самолете. Так что время восстановить силы и эмоции после выигрыша в Леверкузене у подопечных Юрия Семина было.

Тактическую схему с главной изюминкой – Серкейрой Мурило в роли опорного полузащитника – наставник «Локомотива» использовал и в поединке с «Оренбургом». Действительно, зачем отказываться от того, что так здорово сработало на уровне Лиги чемпионов? Единственным изменением в стартовом составе красно-зеленых стало появление на правом фланге обороны Дмитрия Живоглядова. По этой причине Владислав Игнатьев переместился на противоположную бровку, а из «основы» выпал Мачей Рыбус.

Обе команды начали игру достаточно живо, стараясь не тратить время на розыгрыш мяча в середине поля. «Оренбург», казалось, готов атаковать более основательно, однако гости весьма оперативно нарушили равновесие в счете, а с ним, вероятно, и стратегические задумки соперника. Вновь блестяще сработала пара центральных хавбеков железнодорожников, отличившихся в матче с «Байером». Почувствовав надежный тыл в лице Мурило, Дмитрий Баринов и Гжегож Крыховяк получили значительную свободу для проявления своих атакующих способностей. Поляк и без того неслабо «зажигал» в нынешнем сезоне, а теперь и вовсе превратился в бесспорного лидера «Локо». В быстром контрвыпаде на десятой минуте он сыграл роль ассистента, удобно набросив мяч на голову Баринову, который четко уложил мяч в ворота.

У «ОРЕНБУРГА» – СВОЙ ЗЛАТАН?

Что оставалось «Оренбургу»? Попытаться сразу же отыграться, как это сделал «Байер». Возможности для этого у хозяев поля имелись. Речь, прежде всего, о новичках команды, которые постепенно вливаются в ее состав и начинают приносить результат. Вот, к примеру, при белорусском голкипере Андрее Климовиче южноуральцы выиграли с одинаковым счетом 2:1 оба предыдущих поединке – в Уфе и дома с «Рубином». С ходу занял место в основном составе фланговый атакующий хавбек из Словении Жига Шкофлек. А 26-летний полузащитник Филип Рогич со шведским паспортом, судя по нескольким эпизодам первого тайма его дебютного матча за «Оренбург», не против сникать славу Златана Ибрагимовича.

Правда, для этого ему нужно было реализовать хотя бы один из двух голевых моментов. Сначала мяч после навесного удара Рогича головой угодил в перекладину, а затем Филип, резким разворотом ускользнув от Бенедикта Хеведеса, остался лицом к лицу с Гилерме метрах в 15 от ворот – и пробил прямо в голкипера.

Первая половина встречи вообще не давала заскучать – интересных атак хватало у тех и других ворот. На дальний удар Жоау Мариу, после которого Климович укротил мяч лишь повторным движением, хозяева ответили острым выпадом Сергея Терехова по левому флангу и потенциально голевым прострелом. А чуть позже обводящим ударом едва не поразил цель Рифат Жемалетдинов.

Под стать первому тайму получился и второй, в котором ждать забитого мяча пришлось всего лишь три минуты. Виталий Шахов почти на линии штрафной неосторожно попал ногой не по мячу, а по ноге удачно «подставившегося» Жоау Мариу, и арбитр Сергей Иванов не стал даже сомневаться, назначая пенальти. Удар с «точки» уверенно исполнил Федор Смолов, хотя Климович почти дотянулся до мяча.

38 УДАРОВ И ПЯТЬ ГОЛОВ – ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕЙ РПЛ

В Леверкузене, учитывая высочайшую цену матча и крайне ограниченный выбор исполнителей, Семин сделал единственную замену за несколько секунд до финального свистка, чтобы просто убить время. Теперь же жизненно необходима была ротация состава, и в середине второго тайма с поля ушел вдоволь «наевшийся» Крыховяк.

Как это часто бывает, перестановка в рядах одной команды помогает другой воспользоваться эффектом нового игрока на поле и получить выгоду в виде забитого мяча. На этот раз футбольным бенефициаром выступил «Оренбург»: Рогич все-таки забил свой дебютный гол в первом же матче в РПЛ, замкнув головой точный навес Андрея Малых.

Сократившийся разрыв в счете сулил огненную концовку встречи – и она случилась! Вышедший на замену мастер зарабатывания пенальти Артем Кулишев (вспомним его достижение в матче предыдущего тура с «Рубином) едва не повторил трюк и теперь, упав на газон после контакта с Игнатьевым – Иванов развел руки в стороны. Поднятый со скамейки запасных Эдер наказал Климовича за ошибку на выходе при розыгрыше штрафного, но Кулишев все-таки успел забить в компенсированное время и оставить своей команде шанс на спасение.

Под самый занавес Жоау Мариу убежал один на один с вратарем и должен был поставить эффектную точку в этом результативном поединке, но на сей раз голкипер хозяев с португальцем (пусть и с другим) совладал.

38 ударов по воротам на двоих, девять из них в створ, пять мячей и столько же нереализованных моментов – право же, «Локомотиву» стоило после триумфа в Леверкузене слетать на Южный Урал, чтобы вместе с «Оренбургом» подарить болельщикам такой яркий футбольный спектакль!

Чемпионат России

10-й тур

«Оренбург» - «Локомотив» - 2:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Баринов (10), 0:2 – Смолов (48, пен.), 1:2 – Рогич (69), 1:3 - Эдер (88), 2:3 - Кулишев (90+2).

«Оренбург»: Климович, Малых, Радакович, Шахов, Зотов, Рогич (Чуканов, 88), Мишкич, Рикарду Алвеш (Кулишев, 81), Шкофлек (Афонин, 64), Терехов, Деспотович.

«Локомотив»: Гильерме, Серкейра, Чорлука, Хеведес, Игнатьев, Баринов (Идову, 90), Крыховяк (Коломейцев, 68), Жемалетдинов, Жоау Мариу, Живоглядов, Смолов (Эдер, 75).

Предупреждения: Игнатьев (33), Живоглядов (45), Коломейцев (77).