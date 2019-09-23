Танцуют все. Юрий Цыбанев – о веселухе в РПЛ - Советский спорт
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23 сентября 2019 12:00ФутболЦыбанев Юрий

Танцуют все. Юрий Цыбанев – о веселухе в РПЛ

Аномальная погода – аномальный чемпионат. Почти каждый тур смахивает на дежурную программу Ивана Урганта.

Только соберешься молвить веское положительное слово в чей-то адрес – как оно переплавляется в иронию. Я вот, к примеру, уж как хотел отметить «Ростов» в качестве отличника первой трети чемпионата, а Валерия Карпина как самого прогрессирующего тренера, а тут бац, «Тамбов»…

Ну да, и специально приглашенные гости. Нежданные герои дня. Только в минувшем 10-м туре вон их сколько – Сутормин, Мелкадзе, Заболотный, Берг

То есть, забивают все, кому не лень. Даже те, кто способен на это раз в году.

Если оглянуться меньше чем на месяц назад, невозможно, из дня сегодняшнего, реально поверить в то, что тогда происходило. «Спартак» выиграл у ЦСКА. Ущипните меня! Это приснилось… Мы же видим, какой нынче «Спартак» и где в таблице этот «Спартак», а где, со своей стороны, ЦСКА. «Зенит» тогда мыкался впустую дома в численном большинстве против «Ахмата», при том что «Ахмат», на пару как раз со «Спартаком», являет собой фигуру умолчания – ибо невозможно сказать о нем нечто конкретно-конструктивное. А «Локомотив» тогда в глухой обороне еле отбивался от «Краснодара», хоть тот и был после «Олимпиакоса» отягощен печалями – при том что теперь «Локо» являет собой образец шустрости и верткости, а «Краснодар» нечто противоположное.

Трудно отделаться от ощущения, что в подавляющем большинстве случаев мы видим футбол, кое-как сварганенный на скорую руку. Все выходят в круг – и танцуют как могут. И раз на раз у них сильно не приходится.

Топ-матчи нынешнего сезона тоже представляют собой нечто особенное. Да, ЦСКА с «Краснодаром» потешили зрительскую душу по морозцу, ну так тут сошлись команды, что называется, с хрустальными подбородками. И одна из них предъявила ментально-организационную немощь в первом тайме. А другая после перерыва почти переняла этот пример. Под остальными топ-вывесками обнаруживался, как бы это сказать поделикатней, исполнительский минимализм. Что «Локо» ЦСКА вспомнить, что «Спартак» – «Зенит».

С некоторой надеждой смотрю в следующий тур. Там в субботу – «Локомотив» – «Зенит». Все-таки только эта пара пока не опростоволосилась в Европе. Только у них, по видимому впечатлению, функционал идет по нарастающей. Глядишь, и осилят выдать матч с признаками качества. Но и здесь происходят любопытные вещи. То, что можно назвать игрой без козырей. Год назад результат «Зениту» делали, помните, Дзюба с Кузяевым по большей части, позже Азмун. У «Локо» было время Фарфана, время Миранчука одного и Миранчука другого. Сейчас по разным причинам и эти акценты сбиты. Хотя в общем-то есть за что отметить и Сергея Семака, и Юрия Семина. У них игроки способны испытывать свежий импульс. Как Жирков (в новом амплуа) и Шатов в «Зените» или Крыховяк в «Локо».

Поэтому и жду ближайшую игровую программу несколько с большим интересом, чем ждал предшествующую. «Локо» – «Зенит», а дальше тому и другому предстоят испытания на прочность вторым туром Лиги чемпионов. Уж очень хочется, чтобы в этом шальном сезоне была установлена и какая-то планка качества.

Табл

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