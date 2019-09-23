Александр Егоров: Кому-то надо пресс подкачать, чтобы пузо не торчало

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«ПРЕТЕНЗИИ МУСАЕВА БЕСПОЧВЕННЫ»

– Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после матча с ЦСКА жаловался на судейство. Он считает, что Ильзата Ахметова надо было удалять, а за фол на Маркусе Берге назначать пенальти. Что ответите?

– Для красной карточки Ахметову оснований не хватает. Если бы была прямая нога, агрессия и игрок не пытался избежать контакта, то, естественно, Владислав Безбородов удалил бы полузащитника ЦСКА. Но в той ситуации надо было показывать желтую карточку. И Безбородов ее Ахметову показал. Все справедливо.

Вот Кайо убирал ногу, Ахметов играл открытой стопой с шипами в соперника, это красная карточка!



Интересно узнать что @UEFAcom_ru думает, как трактуются правила по таким эпизодам?! pic.twitter.com/IqKqvNDjtN — Nikolay Osipyan (@NikolayOsipyan) September 22, 2019

И момент с Бергом – это, для нас, не 11-метровый. Поэтому и к системе VAR Безбородов не обращался. Вернее диалог с видеоассистентом состоялся, по протоколу, и главный арбитр оставил в силе первоначально решение назначить удар от ворот. Он хорошо видел эпизод, футболисты, по мнению Безбородова, столкнулись бедрами уже после того, как мяч отскочил от Берга. Контакта на такой скорости избежать нельзя. В общем, претензии к Безбородову беспочвенны.

– То есть, вы тоже не назначили бы пенальти, который, по мнению Мусаева, «видела вся страна»?

– Не назначил бы. Обычное единоборство, каких в любой игре хватает. Удара в ногу, подножки там не было.

– Тогда будет ли как-то наказан Мусаев за некорректные высказывания в ваш адрес?

– Это не в моей компетенции. На свой счет слова Мусаева не принимаю. И мне в принципе не очень интересно, кого и что он имел в виду. Не собираюсь вступать с ним в полемику.

«ДАВАЙТЕ ЗАРАНЕЕ РАСПИШЕМ, КТО СТАНЕТ ЧЕМПИОНОМ»

– В матче «Ахмат» – «Крылья Советов» гол Андреса Понсе сначала отменили, потом засчитали. Ваше видение эпизода?

– В итоге принято правильное решение. У нас и в прошлом сезоне такие моменты случались, когда не очень понятно, от кого – своего игрока или чужого – мяч попадает к нападающему, который находится в офсайде. Главный арбитр среагировал на взмах флажка, но потом проконсультировался с помощником и отменил первоначальный вердикт. Там действительно защитник сбрасывал мяч назад. Поэтому и вне игры у Понсе не было.

– После матча «Зенит» – «Рубин» Артем Дзюба был крайне недоволен тем, что судьи отменили два его гола. Теперь форвард питерцев «ненавидит VAR»…

– Его право. Но на то система видеповторов и придумана, чтобы фиксировать даже миллимитровые офсайды. Как бы обидно ни было «Зениту» и Дзюбе, справедливость восторжествовала. Поэтому лучше не жаловаться, а пресс подкачать, чтобы пузо не торчало… Шучу, конечно.

– Дзюба считает, что для красоты футбола такие голы надо засчитывать.

– Ну, давайте мы тогда для красоты футбола заранее распишем, кто станет чемпионом. Это несерьезный разговор. Есть правила, по которым работает арбитр. Гол из офсайда, даже очень красивый, засчитывать нельзя.

– Недавний исполком РФС был посвящен теме судейства. Тогда был рекомендован список молодых арбитров. Насколько он большой?

– Пока список не утвердят, не хочу конкретизировать. Но у нас хватает молодых ребят, способных влиться в премьер-лигу и составить конкуренцию опытным арбитрам. Скоро все узнаете.