Мурад Мусаев: Вся страна видела, что на Берге был пенальти

– У вас есть претензии по судейству? – Да, и огромные. В моменте с Бергом вся страна видела, что был пенальти. Вилков на VAR, Безбородов на поле. Почему нельзя было просто пойти и посмотреть этот момент? Берг был первый на мяче, Дивеев ему коленом бьется и лишает возможности забить мяч, и это даже не смотрится. Я уже не говорю о двух карточках, когда были срывы атак. Судьи видят только то, что я чуть-чуть активный. А то, что срываются атаки, на это никак не реагируют. Там Шапи был в хорошем положении, если бы Берг принимал мяч. Это не карточка. Для меня судейство вообще непонятное. Я еще молчу о моменте с Ахметовым. Для нашего игрока это была бы красная карточка. А ведь это все моменты, которые решают исход матча. Работает VAR, стоит телевизор, а судья даже не удосуживается пойти, посмотреть.
– Вы заходили в судейскую? Общались с кем-то? – А смысл общаться? Результат уже не отмениться.
– Получается, с внедрением VAR судейство не стало чище? – Мы были первые, кто выступал за VAR. Хочется справедливости, чтобы этот VAR не просто так стоял, а им активно пользовались.
– Почему вас так судят? – Это надо задавать вопрос тому, кто у нас отвечает за судейство.
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