Мурад Мусаев: Вся страна видела, что на Берге был пенальти Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения от ЦСКА вышел к журналистам и сделал заявление по судейству.

– У вас есть претензии по судейству?

– Да, и огромные. В моменте с Бергом вся страна видела, что был пенальти. Вилков на VAR, Безбородов на поле. Почему нельзя было просто пойти и посмотреть этот момент? Берг был первый на мяче, Дивеев ему коленом бьется и лишает возможности забить мяч, и это даже не смотрится. Я уже не говорю о двух карточках, когда были срывы атак. Судьи видят только то, что я чуть-чуть активный. А то, что срываются атаки, на это никак не реагируют. Там Шапи был в хорошем положении, если бы Берг принимал мяч. Это не карточка. Для меня судейство вообще непонятное. Я еще молчу о моменте с Ахметовым. Для нашего игрока это была бы красная карточка. А ведь это все моменты, которые решают исход матча. Работает VAR, стоит телевизор, а судья даже не удосуживается пойти, посмотреть.

– Вы заходили в судейскую? Общались с кем-то?

– А смысл общаться? Результат уже не отмениться.

– Получается, с внедрением VAR судейство не стало чище?

– Мы были первые, кто выступал за VAR. Хочется справедливости, чтобы этот VAR не просто так стоял, а им активно пользовались.

– Почему вас так судят?

– Это надо задавать вопрос тому, кто у нас отвечает за судейство.