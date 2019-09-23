Александр Мостовой: Поддерживаю выбор ФИФА в пользу Месси - Советский спорт
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23 сентября 2019 23:45ФутболГригорьевская Юлия

Александр Мостовой: Поддерживаю выбор ФИФА в пользу Месси

Бывший футболист сборной России и «Сельты» высказал свое мнение о выборе Лионеля Месси лучшим футболистом 2019 года по версии ФИФА.

– Как отнеслись к признанию Лионеля Месси лучшим игроком 2019 года по версии ФИФА?
– Ясно, что многие сейчас будут критиковать этот выбор. Мы не раз слышали байки, что со сборной Аргентины он ничего не может выиграть. Но я всегда привожу постой пример: А что со сборной Аргентины только Месси не может выиграть? Многие также не выигрывают и не только с Аргентиной, но и с другими сборными. Что сделал ван Дейк за сборную Голландии или Криштиану Роналду?

И так же можно сказать еще про десять футболистов. Так бывает. Но то, что Месси сделал для «Барселоны» и для мирового футбола за 15 лет своей карьеры – еще долго никто не сможет сделать. Спор между Роналду и Месси продолжался и продолжается, а ван Дейк претендовал на звание лучшего футболиста, потому что «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов. А так тот же Салах или Мане могли претендовать на главные роли.

Это никому не в обиду. Мы же понимаем, что человек, который забивает 30 мячей и отдает 20 передач, всегда будет выше защитника, который забил два мяча. Это просто такие позиции на поле. Ван Дейк – сильный защитник. И вообще не вина других футболистов, что на свете есть Роналду и Месси.

Я поддерживаю выбор ФИФА в пользу Месси, потому что всегда ставил его выше, чем Роналду по футбольным критериям. Это два футбольных гения, но если выбирать одного, то я всегда на стороне Месси. А о том, справедливо это или нет, всегда будут говорить. В противовес можно сказать, что Лука Модрич тоже признавался лучшим футболистом. Вспомните, сколько было критики! Даже Месси и Роналду не полетели туда. Один забил 40, другой 50, а выбрали Модрича из-за чемпионата мира.

– В этом году Месси играл лучше других претендентов на это звание?
– Понимаете, даже когда Месси случайно что-то не забьет или не отдаст какой-то пас, все сразу начинают говорить: «Вот, как он так мог?» Одно время были разговоры, что Лионель пешком ходит по полю. Я всегда говорил, что даже когда он ходит пешком, никто не понимает, как Месси умудряется пешком от всех убежать (смеется). Ясно, что поклонники таланта Роналду или ван Дейка будут критиковать этот выбор, но я считаю, что Месси как был, так и останется лучшим футболистом мира.

– Вы согласны с выбором номинантов этого года или включили бы еще кого-то?
– Салаха, Гризманна, Азара включил бы. Но кого бы я не назвал, потом все замыкается на Месси (улыбается). А что делать? Это не вина остальных футболистов. Но я считаю, надо радоваться, что он играет. Когда Лионель уйдет – появится кто-то другой. Но представляете, как можно побить рекорды, которые он установил во всех турнирах? На это может понадобиться 10-20 лет.

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