Владикавказ ждет аншлага и Дзагоева. «Алания» попытается пройти ЦСКА в Кубке России - Советский спорт
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25 сентября 2019 10:00ФутболТигиев Батраз

Владикавказ ждет аншлага и Дзагоева. «Алания» попытается пройти ЦСКА в Кубке России

Сегодня в борьбу за Кубок России вступят 16 клубов РПЛ, которые проведут гостевые поединки против соперников из ФНЛ и ПФЛ. Одним из центральных событий обещает стать матч «Алания» – ЦСКА во Владикавказе.

ЦСКА – НЕ ПУСТОЙ ЗВУК ДЛЯ ОСЕТИИ

В столице Северной Осетии снова очереди у касс стадиона. Соперников уровня ЦСКА здесь не принимали с 2013 года! И можно не сомневаться: на матче двух экс-чемпионов России будет аншлаг.

Во Владикавказе успело подрасти целое поколение болельщиков, которые почти не видели родной клуб в элите. Да и многие лидеры нынешнего состава «Алании» появилась на свет значительно позже 1995 и 1996 годов, на которые пришелся расцвет команды, которую тогда возглавлял Валерий Газзаев.

ЦСКА – особенный клуб для Владикавказа не только из-за фигуры Газзаева. Многие осетины примерили на себя красно-синие цвета. Самый яркий пример – уроженец Беслана Алан Дзагоев, приезда которого республика ждала с нетерпением. И он действительно может принять участие в игре. Дзагоев восстановился после травмы и внесен Виктором Гончаренко в заявку – в отличие от Марио Фернандеса, Игоря Акинфеева и Николы Влашича, которые остались в Москве.

ГУРИЕВ, ГАБУЛОВ, ГОГНИЕВ

Нынешняя «Алания» – совсем еще молодой клуб, только-только воскресший из небытия и делающий первые шаги в ПФЛ. За годы забвения некогда самый шумный и посещаемый стадион страны обветшал настолько, что контролирующие органы не позволили принимающей стороне напечатать более 15 тысяч билетов, хотя арена вмещает 30 тысяч. Верхние сектора будут закрыты в целях безопасности.

Кстати, «Алания» уже успела установить рекорд посещаемости ПФЛ. На матче открытия сезона собралось около 15 тысяч болельщиков. И после двух поражений на старте публика от команды не отвернулась, продолжая заполнять «Спартак».

Ну а как могло быть иначе в таком футбольном регионе? Проект возрождения «Алании» заинтриговал республику. Ведь за дело взялся человек, которого, в отличие от других осетинских олигархов, здесь практически не знали – красноярский бизнесмен Данил Гуриев. И он поступил разумно, сделав ставку на тех, кто не понаслышке знает местные традиции и специфику, – Владимиру Габулову и Спартаку Гогниеву.

АЖИОТАЖ КАК В 1990 ГОДУ

Президенту и главному тренеру «Алании» завоевывать доверие публики было не нужно. Габулов, завершив вратарскую карьеру после ЧМ-2018, успел поработать в родной республике министром физической культуры. И в клуб он пришел на общественных началах, не требуя себе зарплату. Что немаловажно, учитывая многомесячные долги, которые накопили прежние боссы «Алании», оставившие после себя выжженную землю.

По словам Габулова, Гуриев поставил задачу за несколько лет вывести клуб в премьер-лигу. Высокие амбиции не чужды и Гогниеву, который завершил игровую карьеру в 2018-м, а сейчас с энтузиазмом взялся за тренерскую работу. Нынешний ажиотаж вокруг «Алании» старожилы сравнивают с 1990 годом, когда владикавказский клуб сенсационно лидировал в первой союзной лиге.

Сейчас – лига по рангу третья. И в ФНЛ путевка одна, за которую предстоит бороться с астраханским «Волгарем». Позади – треть дистанции. И пока «Алания» отстает от лидера на шесть очков, успев, между прочим, нанести «Волгарю» два разгрома (4:1 в Кубке России и 3:0 в чемпионате). Притом что в остальных матч астраханцы пропустили всего один мяч…

НЕ ПОВТОРИЛСЯ БЫ РАЗГРАД

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Последние три домашних матча «Алания» выиграла с общим счетом 12:0, что должно насторожить оборону ЦСКА, которая не так давно получила пять пробоин в болгарском Разграде. В распоряжении Гогниева наряду с молодежью – такие опытные бойцы, как Артур Малоян, Тарас Царикаев, Эльбрус Зураев. Это вам не ПФЛ…

Впрочем, в случае выхода в ФНЛ перед «Аланией» встанет дополнительная проблема. Республиканский стадион, повидавший на своем веку «Ливерпуль», «Боруссию», «Валенсию» и даже «Васку да Гама», готовится к масштабной реконструкции, предполагающей полный снос чаши арены. Работы начнутся в 2020-м и продлятся два с половиной года на средства федерального бюджета. И где тогда команде принимать соперников? Путь даже не уровня ЦСКА.

«Есть идея возвести на период реконструкции временный резервный стадион, – рассказал Габулов. – Сейчас вопрос прорабатывается. И финансовая сторона, и техническая. Пока ничего гарантировать нельзя, но республика сделает все для обеспечения комфортных условий для болельщиков и команды».

Остается ждать утверждения бюджета. То, что большой футбол нужен Северной Осетии, доказывает хотя бы ажиотаж вокруг приезда ЦСКА и сметенные за два дня 15 тысяч билетов.

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