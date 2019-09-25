Георгий Габулов: В Осетию обязательно вернутся еврокубки

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«ДЗАГОЕВА ОЧЕНЬ ЖДУТ»

– До Владимира не дозвонились, да? – переспросил Георгий. – Видимо, сильно занят. Все работники «Алании» с головой ушли в подготовку к матчу с ЦСКА. Как говорится, все ушли на фронт.

– А вы в какой роли в среду выступите?

– В роли самого главного болельщика (смеется).

– Можно сказать, что нынешняя «Алания» уже готова к переходу из ПФЛ в ФНЛ?

– Официально такую задачу вроде бы не ставили. Есть цель побеждать в каждом матче, а там – как карта ляжет… Но я пристально слежу за «Аланией» с зимы, когда в клуб пришли брат и тренерский штаб по главе со Спартаком Гогниевым. Так вот: прогресс – налицо. Состав продолжает усиливаться, даже в ходе сезона. Игра становится все более убедительной. Крупные победы над «Волгарем» обнадежили. Верю, что и ЦСКА ребята дадут бой.

– Когда «Алания» выступала в РПЛ, а ЦСКА тренировал Валерий Газзаев, многие автоматом записывали армейцам шесть очков в матчах с владикавказцами. Сейчас подобный «расклад» уже неактуален?

– Да и в те времена, если честно, ничего подобного не было. Все это журналистские выдумки, про какие-то особые отношения Газзаева с малой родиной… Ну, а сейчас и подавно не о чем говорить. Валерия Георгиевича в ЦСКА нет, это совсем другая команда.

– Команда, которая может пропустить пять мячей в Лиге Европы от «Лудогорца», а спустя три дня эффектно победить «Краснодар»…

– Перепады в игре ЦСКА логичны. За два сезона состав обновился почти на 90 процентов. Из ветеранов играют Игорь Акинфеев и Марио Фернандес. А Алан Дзагоев, Виктор Васин и Кирилл Набабкин давно травмированы. Кстати, Алана болельщики очень ждут. Было бы здорово, если бы в среду он вышел на поле… При этом во Владикавказе уверены, что ЦСКА можно побеждать. Хотя и отдают должное сопернику, по праву претендующему на чемпионство.

«ГОГНИЕВ СТАВИТ ЗРЕЛИЩНУЮ ИГРУ»

– Нет ли у игроков и тренеров «Алании» подспудного желания пробиться в еврокубки через Кубок России?

– Нет, об этом слишком рано говорить. Мы же не финал Кубка России играем… Нужно стараться постепенно прогрессировать, набираться опыта, ментально укрепляться. Время все расставит на свои места. А еврокубки в Северную Осетию рано или поздно все равно вернутся. В этом не сомневаюсь.

– Гогниев только начинает тренерскую карьеру. Общались со Спартаком Артуровичем после назначения?

– Мы постоянно на связи. Мне кажется, первый опыт – самый ценный, независимо от результатов. Это отправная точка, от которой тренер «пляшет» в дальнейшем. Будем надеяться, что первый блин комом у Спартака Артуровича не выйдет.

– Как бы вы охарактеризовали стиль нынешней «Алании»?

– Насколько я успел понять по увиденным матчам, Гогниев ставит команде присущий нашему региону агрессивный, зрелищный, техничный, атакующий футбол. Когда в ходу не принцип «бей – беги» или сухие перепасовки, а игра со смыслом, с умом. И еще важно, что на поле у «Алании» не бывает равнодушных. Это заслуга Спартака Артуровича.

«НОВЫЙ СТАДИОН ПОКА В МЕЧТАХ»

– В 1990-е республиканский стадион был одним из самых впечатляющих и вместительных в стране, но сейчас верхний ярус трибун закрыт, поскольку требует реконструкции. Не помешают ли проблемы с ареной планам по продвижению «Алании» в элиту?

– Не помешают. Это два параллельных проекта – стадион и команда. «Алания» будет развиваться и прогрессировать вне зависимости от арены. Насколько мне известно, после реконструкции вместимость уменьшится, но стадион останется многофункциональным. То есть, беговые дорожки не уберут.

– А не логичнее было бы построить для «Алании» чисто футбольный стадион?

– Это пока даже не в планах, а в мечтах и желаниях… Кстати, предстоящий кубковый поединок с ЦСКА лишний раз подтвердит, насколько такая арена нужна «Алании». Очевидно, ресурсы республиканского стадиона не удовлетворяют запросам болельщиков даже сейчас, в ПФЛ.

А на матч с армейцами все 15 тысяч билетов давно распроданы. Те, кто не успел купить, находятся в поиске, используя все возможные каналы – соцсети, знакомых, лишь бы все-таки увидеть воочию ЦСКА.

– Напоследок хотелось бы узнать, чем вы сейчас занимаетесь?

– Ушел на пенсию, в 31 год фактически завершил карьеру, поэтому с футболом теперь связан только как болельщик. Максимум, что могу себе позволить, – зайти в подтрибунное помещение после игры (улыбается).