Сборная Андронова после 10 туров РПЛ. Наш обозреватель выделяет лучших

Сборная получилась по схеме 4-3-3 – и поскольку она символическая – ничего страшного в «перекосе» в сторону игроков атаки нет. Так бывает почти всегда и на всех турнирах.

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Статистика сезона-2019/20: 10 матчей, 8 пропущенных голов, 6 сухих матчей, 1 желтая карточка

Вратарь ЦСКА продолжает подтверждать свой высочайший класс. И высокое место в таблице во многом объясняется стабильностью Акинфеева, сохранившего ворота на замке в более чем половине сыгранных матчей. Весна была для него сложным отрезком, но к новому сезону Игорь подготовился очень качественно, и явных ошибок не допускает. Сменивший его в сборной России, Гилерме, например – все-таки пропустил на этом отрезке больше.

Юрий Жирков («Зенит»)

9 матчей, 1 гол, 2 передачи, 2 ЖК

По прошлому сезону, казалось, что карьера Жиркова плавно движется к концу. Он расстался с сборной России, «Зенит» даже не заявлял его на еврокубки (впрочем, на поле Юрий вернулся только весной). Но все чудесным образом изменилось – и в сборной он теперь снова востребован, и в «Зените» ключевой игрок. Забил только один гол, но зато какой – победный «Спартаку». Пока у 36-летнего полузащитника – явно вторая молодость.

Самуэль Жиго («Спартак»)

10 матчей, 4 гола, 2 ЖК

Где бы находился сейчас «Спартак», если бы не Жиго – трудно себе представить. Он играет без замен, и является сейчас лучшим бомбардиром команды. Да, в оборонительных действиях Жиго (как и весь «Спартак») – не может считаться идеалом. Но в части атаки, да и влияния на результат своего клуба – он, бесспорно, один из самых ярких игроков осени в премьер-лиге. Но если уровень игры москвичей не выправится – их уже не спасет никакой Жиго. Центральных защитников иногда даже ставят в нападение умышленно, но Олег Кононов уже говорил: это не его стиль.

Бранислав Иванович («Зенит»)

10 матчей, 1 гол, 2 ЖК

Капитан «Зенита» – главный оплот его обороны. Вместе с Ракицким серб составляет одну из самых опытных пар защитников в премьер-лиге – и именно ее заслуга, что «Зенит» так мало пропускает. Все мы помним, как в начале сезона нервничал и ошибался Лунев. Но оборону «Зенита» по матчам чемпионата – критиковать затруднительно. По-прежнему опасен Иванович и у чужих ворот, и если так будет продолжаться – возможно, серб получит даже новый контракт.

Марио Фернандес (ЦСКА)

10 матчей, 2 гола, 1 передача

Фернандес – один из трех (вместе с Акинфеевым и Влашичем) безусловных лидеров ЦСКА. Их статус подтверждается и тем, что только эти игроки не поехали на кубковый выезд – нагрузка на них действительно была очень велика. После чемпионата мира в игре Марио чуть ли не важном матче появляются новые оттенки зрелости. Он практически не ошибается в обороне, а в атаке всегда способен и создать момент для партнера, и завершить сам. Не случайно в 29 лет он по-прежнему оценивается transfermarkt-ом в 30 миллионов евро.

Гжегож Крыховяк («Локомотив»)

10 матчей, 4 гола, 2 передачи, 3 ЖК

На мой взгляд, Крыховяк – бесспорно, лучший игрок первой части российского футбольного сезона. Поляк практически не допускает провальных – не матчей даже, а их отрезков. Он одинаково полезен на обоих сторонах поля, уровень мастерства позволяет ему в большинстве эпизодов читать игру заранее, а готовность такова, что именно он совершает в «Локомотиве» решающие усилия. Фактически, это игрок без слабых мест, и вполне может стать лучшим во всем турнире.

Вильмар Барриос («Зенит»)

10 матчей, 3 ЖК

Колумбиец – совершенно другой по типу опорный полузащитник. Он не слишком часто идет в атаку, концентрируясь на разрушении атак соперника (к тому же «Зенит» почти всегда играет с двумя нападающими). Наверное, Барриоса трудно назвать суперзвездой, но для петербуржцев это очень важная фигура. Он обеспечивает порядок в середине поля. Да так лихо это делает, что рядом с ним, явно прибавил Оздоев. От формы колумбийца во многом будет зависеть успешность очередного чемпионского похода.

Роман Еременко («Ростов»)

10 матчей, 1 гол, 3 передачи, 2 ЖК

Потерявший по известным причинам довольно значительный отрезок своей карьеры, Еременко сейчас тоже нашел «второе дыхание». Ему комфортно в «Ростове», а тренер Валерий Карпин никак не возьмет в толк, как же «Спартак» умудрился так легко расстаться с этим футболистом. Техническое оснащение Еременко позволяет ему играть в стиле «умею все» – во всяком случае в премьер-лиге. И в «Ростове» он именно «ведет игру», позволяя не самому состоятельному клубу пребывать среди лидеров турнира. Как знать, может и возвращение диспетчера в сборную Финляндии не за горами?

Артем Дзюба («Зенит»)

10 матчей, 5 голов, 5 передач, 1 ЖК

Дзюба – лидер атак «Зенита». С появлением в команде Азмуна он стал чуть больше действовать в подыгрыше, но это не испортило, а напротив, обогатило его арсенал. Артем умеет быть и распасовщиком, и убедительно это доказывает. Всем известно, что форвард очень хотел попробовать себя за границей, но не раскис от того, что интересных вариантов не нашлось. С точки зрения мотивации, да и убедительных перформансов на поле – Дзюба сейчас главная фигура в атаке «Зенита». И, скорее всего, в ближайшее время это не изменится.

Александр Соболев («Крылья Советов»)

10 матчей, 7 голов, 3 передачи, 3 ЖК

Кажется, что есть некоторое противоречие в том, что в списке героев оказывается футболист из клуба, занимающего последнее место. Но в случае Соболева это совсем не удивительно – он забил больше половины мячей своего клуба, и можно только догадываться, какой была бы судьба «Крыльев» без своего бомбардира-великана. Прямо перед закрытием трансферного окна о возможном переходе Соболева сообщалось чуть ли не ежечасно, но он все-таки остался в Самаре. Наверное, сейчас это и к лучшему – торопиться 22-летнему нападающему совсем некуда.

Элдор Шомуродов («Ростов»)

10 матчей, 8 голов, 1 передача, 3 ЖК

Лучший бомбардир премьер-лиги – и этим сказано почти все. Шомуродов типичный нападающий-страйкер, и Карпин выстроил вокруг него именно ту игру, в которой нападающему сборной Узбекистана максимально комфортно. Порой кажется, что Шомуродову вообще все равно против каких защитников он играет – свои моменты нападающий имеет практически в каждом матче. Как и Соболев, он достаточно молод (24 года), так что вполне может уже в следующем сезоне играть за какой-то «большой клуб».

Следующую аналогичную команду составим по окончании первого этапа чемпионата – это будет как раз 19 туров. Посмотрим, что в ней изменится, и как.