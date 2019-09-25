«КАМАЗ» пронесся мимо… «Спартак» с Кононовым продолжают борьбу за Кубок

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МАТЧ 1/16 ЖИЗНИ ДЛЯ КОНОНОВА

Кубковый выезд в Набережные Челны можно было назвать экстремальным не только для красно-белых фанатов, но и для главного тренера команды. Первых в городе грузовиков опасались, как огня, даже просили перенести матч, к примеру в Казань, лишь бы избежать нашествия буйной столичной группы поддержки. А когда стало ясно, что игра состоится там, где ей и положено быть, в городе было объявлено чуть ли не осадное положение. Во всяком случае, поступали сообщения, что сотрудники Росгвардии даже ввели режим ограничения перемещения граждан по улицам Челнов.

Что касается Олега Кононова, для него поединок 1/16 финала мог стать «матчем смерти». Или, если хотите, унести 1/16 часть его жизни – поскольку на кону стояла дальнейшая судьба специалиста у руля команды.

Болельщики команд подготовились к игре по-разному. Если местная публика вывесила за одними воротами полотно с пафосной фразой «Вместе творим историю», то на противоположной торцевой трибуне сначала появилось куда более приземленное: «Дальше едем мы!» с запрещающим дорожным знаком для грузового транспорта. Разумеется, намек был более чем прозрачен и понятен всем.

Но вскоре на красно-белой фанатской трибуне развернули полоску материи с написанным от руки текстом, полностью воспроизвести который не позволяют нормы морали и этики. Болельщики прямо на трибуне начертали призыв к Кононову (цитируем не дословно) забрать пиджак и идти домой, поскольку, по их мнению, «окончен бой».

Главный тренер, впрочем, так не думал и выставил против «КАМАЗА» самый что ни на есть боевой состав. В нем можно было отметить две тактические особенности. Первая – Алекс Крал, в отличие от своего дебютного матча за красно-белых, на сей раз действовал не так высоко, реально помогая Роману Зобнину в опорной зоне, да и себе в большей степени развязывая руки-ноги для организации атак средними и длинными передачами. Вторая – Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон изначально поменялись флангами, и это был тот случай, когда от перестановки слагаемых сумма немножко, но поменялась. Пусть правая бровка, где Ларссону должен был помогать Николай Рассказов, эффективностью в атаке не отличалась, зато слева связка Бакаева с Айртоном действительно раз за разом напрягала оборону хозяев.

ПЕНАЛЬТИ – «ЛЕВЫЙ», НИЧЬЯ – СПРАВЕДЛИВАЯ

«Спартак» соорудил голевой момент уже на четвертой минуте. В затяжной атаке Бакаев в прыжке нанес сложный навесной удар – мяч попал в перекладину. К отскоку первым успел Гус Тил, но его удар пришелся во вратаря. Наконец, третью за несколько секунд попытку открыть счет предпринял Самюэль Жиго – и снова безрезультатно: на сей раз сработал «блок» защитников.

У челнинцев через несколько минут прошла хорошая атака по центру, сразу же напомнившая о старых, как мир, проблемах красно-белых в этом важнейшем звене своей тактической схемы. Наносивший завершающий удар Давид Караев с линии штрафной в створ не попал, но даже к лучшему: все равно судьи зафиксировали офсайд.

В середине тайма соперники обменялись голами. Эсекиэль Понсе головой переправил мяч под перекладину ворот «КАМАЗА» после навеса Бакаева с левого фланга, а хозяева почти сразу отыгрались с пенальти, которого на самом деле не должно было быть. Но Караев перехитрил арбитра Евгения Турбина, подставив ногу под шаг Зобнина и красиво изобразив падение у лицевой линии. А затем сам же точно пробил с «точки».

Однако равенство в счете несправедливым никак не назовешь, создавая примерно вдвое больше моментов, москвичи хозяев не переигрывали. Да, пытались как можно быстрее двигать мяч. Да, чередовали направление атак и их характер, попеременно используя мелкие и средние передачи с диагоналями и кроссами в штрафную. Последние, кстати, таили в себе серьезную угрозу: спартаковцы несколько раз выигрывали верховые дуэли и направляли мяч в опасной близости от ворот.

Но какого-то очевидного игрового перевеса это не давало. «КАМАЗ» и не думал глухо обороняться – подопечные Михаила Белова при любом удобном случае шли в контрнаступление, и вовсе не двумя-тремя игроками.

СПАСИТЕЛИ ПОНСЕ, БАКАЕВ И РЕБРОВ

Правда, после перерыва картина на поле поменялась: «Спартак» стал значительно больше владеть мячом, но позиционные атаки успеха ему не приносили. Остроту у ворот челнинцев удавалось создавать после встречного отбора в раннем нападении, как сказали бы баскетбольные специалисты. Однажды именно в таком эпизоде мяч был переведен с левого фланга на дальнюю линию вратарской, где Рассказов на замахе ушел от защитника, но пробил намного выше ворот.

Добавила агрессии и остроты спартаковским атакам и замена Ларссона на Лоренсо Мельгарехо. Парагваец более дружелюбно и бережно обращался с мячом, не обрывая комбинации своей команды на самом интересном месте «деревянным» приемом или пасом в никуда.

Ключевой эпизод матча случился за четверть часа до конца основного времени. Жиго у своей штрафной жестко, но в рамках правил выиграл единоборство у Караева, партнеры за пару секунд доставили мяч Тилу, голландец отдал его Бакаеву, который тонким пасом вывел в свободную зону Понсе. Аргентинцу никто не помешал точно пробить в ближний нижний угол.

Надо было видеть реакцию Кононова! Главный тренер «Спартака» аж присел от радости, сжав кулаки и прокричав что-то воинственное.

Впрочем, по законам жанра у «КАМАЗА» был великолепный шанс снова отыграться. Жиго все-таки сфолил в пределах радиуса, и штрафной со столь убойной позиции мог обернуться для красно-белых неприятностями. Но им повезло: первый удар приняла на себя стенка, со вторым справился Артем Ребров.

Отстояв победу, «Спартак» дал понять, что его нельзя обвинить в безразличии как ко второму по значимости российскому турниру, так и судьбе своего главного тренера.

ОЛИМП-Кубок России. 1/16 финала

«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: Э.Понсе (З.Бакаев), 22 – 0:1. Караев, 24 – с пенальти – 1:1. Э.Понсе (З.Бакаев), 76 – 1:2

«КАМАЗ»: Кобзев – Бочаров, Криворучко, Евсеев, Аюкин (к) – Ушаков (Клонцак, 90), Черный – Стефанович (Чушъялов, 61), Кириллов (Никишин, 85), Воронин – Караев

«Спартак»: Ребров – Рассказов, Жиго, Джикия (к), Айртон – Зобнин, Крал – Ларссон (Мельгарехо, 60), Тил (Ананидзе, 90+1), З.Бакаев – Э.Понсе

Предупреждения: Стефанович, 13. Черный, 88 – Крал, 29. Жиго, 78. Зобнин, 87

Судья: Евгений Турбин (Дмитров)

25 сентября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 10 000 зрителей