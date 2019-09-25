«КАМАЗ» пронесся мимо… «Спартак» с Кононовым продолжают борьбу за Кубок - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
25 сентября 2019 20:41ФутболМощенко Захар

«КАМАЗ» пронесся мимо… «Спартак» с Кононовым продолжают борьбу за Кубок

Красно-белые в тяжелом кубковом поединке в Набережных Челнах добыли победу благодаря дублю Эсекиэля Понсе и пока сняли с повестки дня вопрос об отставке их главного тренера.

МАТЧ 1/16 ЖИЗНИ ДЛЯ КОНОНОВА

Кубковый выезд в Набережные Челны можно было назвать экстремальным не только для красно-белых фанатов, но и для главного тренера команды. Первых в городе грузовиков опасались, как огня, даже просили перенести матч, к примеру в Казань, лишь бы избежать нашествия буйной столичной группы поддержки. А когда стало ясно, что игра состоится там, где ей и положено быть, в городе было объявлено чуть ли не осадное положение. Во всяком случае, поступали сообщения, что сотрудники Росгвардии даже ввели режим ограничения перемещения граждан по улицам Челнов.

Что касается Олега Кононова, для него поединок 1/16 финала мог стать «матчем смерти». Или, если хотите, унести 1/16 часть его жизни – поскольку на кону стояла дальнейшая судьба специалиста у руля команды.

Болельщики команд подготовились к игре по-разному. Если местная публика вывесила за одними воротами полотно с пафосной фразой «Вместе творим историю», то на противоположной торцевой трибуне сначала появилось куда более приземленное: «Дальше едем мы!» с запрещающим дорожным знаком для грузового транспорта. Разумеется, намек был более чем прозрачен и понятен всем.

Но вскоре на красно-белой фанатской трибуне развернули полоску материи с написанным от руки текстом, полностью воспроизвести который не позволяют нормы морали и этики. Болельщики прямо на трибуне начертали призыв к Кононову (цитируем не дословно) забрать пиджак и идти домой, поскольку, по их мнению, «окончен бой».

Главный тренер, впрочем, так не думал и выставил против «КАМАЗА» самый что ни на есть боевой состав. В нем можно было отметить две тактические особенности. Первая – Алекс Крал, в отличие от своего дебютного матча за красно-белых, на сей раз действовал не так высоко, реально помогая Роману Зобнину в опорной зоне, да и себе в большей степени развязывая руки-ноги для организации атак средними и длинными передачами. Вторая – Зелимхан Бакаев и Джордан Ларссон изначально поменялись флангами, и это был тот случай, когда от перестановки слагаемых сумма немножко, но поменялась. Пусть правая бровка, где Ларссону должен был помогать Николай Рассказов, эффективностью в атаке не отличалась, зато слева связка Бакаева с Айртоном действительно раз за разом напрягала оборону хозяев.

ПЕНАЛЬТИ – «ЛЕВЫЙ», НИЧЬЯ – СПРАВЕДЛИВАЯ

«Спартак» соорудил голевой момент уже на четвертой минуте. В затяжной атаке Бакаев в прыжке нанес сложный навесной удар – мяч попал в перекладину. К отскоку первым успел Гус Тил, но его удар пришелся во вратаря. Наконец, третью за несколько секунд попытку открыть счет предпринял Самюэль Жиго – и снова безрезультатно: на сей раз сработал «блок» защитников.

У челнинцев через несколько минут прошла хорошая атака по центру, сразу же напомнившая о старых, как мир, проблемах красно-белых в этом важнейшем звене своей тактической схемы. Наносивший завершающий удар Давид Караев с линии штрафной в створ не попал, но даже к лучшему: все равно судьи зафиксировали офсайд.

В середине тайма соперники обменялись голами. Эсекиэль Понсе головой переправил мяч под перекладину ворот «КАМАЗА» после навеса Бакаева с левого фланга, а хозяева почти сразу отыгрались с пенальти, которого на самом деле не должно было быть. Но Караев перехитрил арбитра Евгения Турбина, подставив ногу под шаг Зобнина и красиво изобразив падение у лицевой линии. А затем сам же точно пробил с «точки».

Однако равенство в счете несправедливым никак не назовешь, создавая примерно вдвое больше моментов, москвичи хозяев не переигрывали. Да, пытались как можно быстрее двигать мяч. Да, чередовали направление атак и их характер, попеременно используя мелкие и средние передачи с диагоналями и кроссами в штрафную. Последние, кстати, таили в себе серьезную угрозу: спартаковцы несколько раз выигрывали верховые дуэли и направляли мяч в опасной близости от ворот.

Но какого-то очевидного игрового перевеса это не давало. «КАМАЗ» и не думал глухо обороняться – подопечные Михаила Белова при любом удобном случае шли в контрнаступление, и вовсе не двумя-тремя игроками.

СПАСИТЕЛИ ПОНСЕ, БАКАЕВ И РЕБРОВ

Правда, после перерыва картина на поле поменялась: «Спартак» стал значительно больше владеть мячом, но позиционные атаки успеха ему не приносили. Остроту у ворот челнинцев удавалось создавать после встречного отбора в раннем нападении, как сказали бы баскетбольные специалисты. Однажды именно в таком эпизоде мяч был переведен с левого фланга на дальнюю линию вратарской, где Рассказов на замахе ушел от защитника, но пробил намного выше ворот.

Добавила агрессии и остроты спартаковским атакам и замена Ларссона на Лоренсо Мельгарехо. Парагваец более дружелюбно и бережно обращался с мячом, не обрывая комбинации своей команды на самом интересном месте «деревянным» приемом или пасом в никуда.

Ключевой эпизод матча случился за четверть часа до конца основного времени. Жиго у своей штрафной жестко, но в рамках правил выиграл единоборство у Караева, партнеры за пару секунд доставили мяч Тилу, голландец отдал его Бакаеву, который тонким пасом вывел в свободную зону Понсе. Аргентинцу никто не помешал точно пробить в ближний нижний угол.

Надо было видеть реакцию Кононова! Главный тренер «Спартака» аж присел от радости, сжав кулаки и прокричав что-то воинственное.

Впрочем, по законам жанра у «КАМАЗА» был великолепный шанс снова отыграться. Жиго все-таки сфолил в пределах радиуса, и штрафной со столь убойной позиции мог обернуться для красно-белых неприятностями. Но им повезло: первый удар приняла на себя стенка, со вторым справился Артем Ребров.

Отстояв победу, «Спартак» дал понять, что его нельзя обвинить в безразличии как ко второму по значимости российскому турниру, так и судьбе своего главного тренера.

ОЛИМП-Кубок России. 1/16 финала

«КАМАЗ» (Набережные Челны) – «Спартак» (Москва) – 1:2 (1:1)

Голы: Э.Понсе (З.Бакаев), 22 – 0:1. Караев, 24 – с пенальти – 1:1. Э.Понсе (З.Бакаев), 76 – 1:2

«КАМАЗ»: Кобзев – Бочаров, Криворучко, Евсеев, Аюкин (к) – Ушаков (Клонцак, 90), Черный – Стефанович (Чушъялов, 61), Кириллов (Никишин, 85), Воронин – Караев

«Спартак»: Ребров – Рассказов, Жиго, Джикия (к), Айртон – Зобнин, Крал – Ларссон (Мельгарехо, 60), Тил (Ананидзе, 90+1), З.Бакаев – Э.Понсе

Предупреждения: Стефанович, 13. Черный, 88 – Крал, 29. Жиго, 78. Зобнин, 87

Судья: Евгений Турбин (Дмитров)

25 сентября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ». 10 000 зрителей

Эдуард Вартанян: Прогнозировал победу Хабиба в четвертом раунде, а он победил уже в третьем Боец смешанных единоборств Эдуард Вартанян – о победе Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье. 08.09.2019 01:30 ММА Волохов Юрий
Еще по теме:
Bellator хочет организовать последний бой Федора Емельяненко в России Друг Сен-Пьера: Хочу, чтобы Жорж остался на пенсии. Он единственный, кто не запятнал свое наследие 39-летний бразилец бросил вызов Нурмагомедову
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Дацюк вернулся и проиграл. «Витязь» победил «Автомобилист» и возглавил таблицу Подмосковная команда одолела в овертайме лидера Востока (1:0 ОТ), а «Спартак» с вернувшимся Олегом Знарком уступил дома «Салавату Юлаеву» 2:4, выигрывая 2:0. 24.09.2019 22:30 Хоккей Домрачев Владислав
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее Пидручного Юрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. 25.03.2019 12:30 Биатлон Цыбанев Юрий
Еще по теме:
Логинов и Миронова выиграли золотые медали на чемпионате России Лиза Виттоцци: Бороться с Вирер – это нормально, никаких конфликтов не возникает Дарья Домрачева: От Белорусской федерации биатлона предложений не поступало
В США Тарасова и Морозов – пока вторые. Естественно, за американцами На первом турнире сезона в Солт-Лейк-Сити Евгения Тарасова и Владимир Морозов неожиданно проиграли короткую программу хозяевам льда Эшли Кейн и Тимоти Ледюку. 20.09.2019 11:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Что дальше? Посмотрим». Трусовой мало двух рекордов и трех четверных? Возвращаемся к феноменальному выступлению 15-летней россиянки Александры Трусовой, которая на первом же «взрослом» турнире установила два мировых рекорда. 22.09.2019 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий
Виктор Панченко: «Спартак» в Челнах могут неприятно удивить Самый известный игрок в истории «КАМАЗа», один из главных бомбардиров российского чемпионата середины 90-х поделился ожиданиями от кубкового матча клуба из Набережных Челнов против «Спартака». 25.09.2019 12:00 Футбол Августин Александр
Алиев в Братиславе пробил сотню. Самойлов в Сызрани набрал почти две На турнире в Словакии россиянин Дмитрий Алиев в блестящем стиле выиграл короткую программу, установив новый рекорд страны – 101,49 балла. 21.09.2019 00:00 Фигурное катание Тигай Лев
Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Новости
20:55 Футбол «Химки» разгромили «Рубин» в матче 1/16 финала Кубка России
20:52 Футбол Дубль Погребняка принес «Уралу» победу над «Черноморцем» в матче Кубка России
20:50 Футбол «Краснодар» проиграл «Нижнему Новгороду» и вылетел из Кубка России
20:42 Бокс Чемпион мира прокомментировал информацию о дебоше российских боксеров
20:33 Хоккей Илья Воробьев: Из позитивного – смогли отыграть на нормальном уровне два периода, а не один
20:25 Футбол Дубль Понсе позволил «Спартаку» победить «КАМАЗ» и прервать серию из четырех поражений
20:20 Футбол «Ростов» обыграл «Мордовию» и вышел в 1/8 финала Кубка России
20:14 Футбол Александр Григорян: Оставили большую часть основы в Тамбове, но такой счет – это безобразие
20:03 Футбол Рашид Рахимов: Перед пенальти спросил, кто бьет, кто уверен
19:54 Футбол «Уфа» победила «Чайку» в Кубке России и вышла на ЦСКА
19:52 Футбол ЦСКА в гостях обыграл «Аланию» и вышел в 1/8 финала Кубка России
19:34 Футбол Роберт Мак: Возможно, мои голы помогут мне чаще появляться на поле
19:28 Хоккей «Ак Барс» разгромил «Трактор» в Челябинске
19:21 Хоккей «Металлург» проиграл «Барысу», потерпев восьмое поражение в сезоне
19:18 Футбол Олег Шатов: Нашли в себе резервы, во втором тайме прибавили и выиграли
19:11 Футбол Алан Дзагоев: Во Владикавказ приехал как турист
19:03 Футбол Скончался бывший нападающий сборной Литвы Римкявичюс
18:41 Футбол Игорь Смольников: Главное - восстановиться и готовиться к «Локомотиву»
18:28 Футбол Дмитрий Хохлов: Такие пенальти, как в эпизоде с Игбуном, может не увидеть только слепой
18:06 Футбол Сергей Семак: Силы и шансы в матче с «Енисеем» были абсолютно равны
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика