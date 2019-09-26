Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 11-го тура РПЛ

В 11-м туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет одну игру:
28 сентября
19.00 (здесь и далее – время мск). «Локомотив» – «Зенит» (комментаторы – Черданцев, Трушечкин)
Остальные семь матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:
28 сентября
14.00. «Крылья Советов» – «Тамбов» (комментаторы – Нагучев, Меламед)
16.30. «Ростов» – «Динамо» (комментаторы – Генич, Жичкин)
29 сентября
11.30. «Урал» – ЦСКА (комментатор – Моссаковский, Аболин)
14.00. «Рубин» – «Уфа» (комментаторы – Титов)
16.30. «Спартак» – «Оренбург» (комментаторы – Кривохарченко, Журавель)
19.00. «Краснодар» – «Арсенал» (комментаторы – Поленов, Арустамян)
30 сентября
19.30. «Сочи» – «Ахмат» (комментаторы – Шмельков, Неценко)
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