Евгений Калешин: «Локо» сейчас самая сильная команда России

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Главный тренер калининградцев рассказал о том, как его команде удалось выбить фаворита.

«НЕВОЗМУТИМОСТЬ БОРИСКО ПОДЕЙСТВОВАЛА»

– Насколько победа над «Локо» стала неожиданной для вас самого? – вопрос 41-летнему специалисту.

– А почему неожиданной? Мы сами очень хотели победить. Если не ждешь победы – зачем выходить на поле?

– Но ведь «Локо» прибыл в Калининград в ранге действующего обладателя трофея. Команда Юрия Семина всегда считалась кубковой.

– На мой взгляд, это вообще самая сильная команда России в данный момент. И статус соперника нас очень сильно мотивировал. Желание игроков показать максимум помогало в тяжелые моменты, когда «Локо» захватывал инициативу. Мы были надежны в обороне и настойчивы в нападении. Ведь без атакующих действий выиграть невозможно.

– Сравняв счет ближе к концу основного времени, «Балтика» довела дело до серии 11-метровых. Это лотерея?

– Конечно, присутствовала доля удачи. Мы реализовали все свои попытки, Эдер попал в перекладину, а потом и наш голкипер здорово сыграл, отразил один удар. То есть это совокупность удачи и мастерства.

– Максим Бориско специализируется на отражении пенальти?

– Бориско давно не играл, но у него серьезные перспективы. Он вратарь юношеской сборной. Очень уравновешенный, что и сказалось во время 11-метровых. Максим был абсолютно невозмутим, что наверняка подействовало на соперников.

«ИСПОЛЬЗОВАЛ УСТАНОВКУ КАРИМОВА»

– Своим пенальтистам вы перед серией какую-то установку давали?

– Это была даже не установка, просто высказал свое мнение. В бытность игроком я ведь часто бил пенальти. Когда шел к одиннадцатиметровой отметке, настраивал себя так: ворота – это 7х32 на 2х44 и там всего лишь один вратарь. Места – много, нужно просто попасть. Не в штангу, не в перекладину, а в створ. Тогда гол гарантирован процентов на 70… Постарался донести эти мысли до ребят. И они прислушались. Четыре попадания в створ – четыре гола.

– А вас кто такой «философии пенальти» научил?

– Был такой вратарь – Айрат Каримов, который выступал за «Ротор». Я с ним в Нальчике играл, мы даже жили в одной комнате. И вот он мне открыл этот секрет. Айрат говорил: «Никогда не бойся. Думай, что ворота большие».

– То, что «Локо» привез в Калининград не сильнейший состав, упростило задачу «Балтике»?

– Конечно, а что тут скрывать? Нам противостояли далеко не все игроки, которые несут основную нагрузку в РПЛ и Лиге чемпионов. Безусловно, это повысило наши шансы.

– Но и вы оставили на скамейке нескольких игроков основы, который до этого вышли в матче ФНЛ против «Ротора». Почему?

– Потому что был не совсем доволен качеством нашей игры с волгоградцами. Наделали ошибок… Вторая причина – у нас длинная скамейка. В обойме двадцать один полевой игрок плюс четыре вратаря. Одними тренировками сыт не будешь, надо давать выплеснуть энергию тем, кто не так часто выходит на поле. Ну и специфику соперника тоже учитывали. Мы уступали этому составу «Локо» в росте, и постарались взять свое за счет мобильности на флангах. Там у нас техничные, скоростные ребята.

«КАК МОЖНО НЕ БИТЬСЯ ЗА ТАКУЮ КРАСИВУЮ ЧАШУ?»

– Согласны, что «Балтика» сотворила главную сенсацию 1/16 финала?

– Да нельзя говорить в Кубке о сенсациях. В предыдущем раунде мы встречались с «Ленинградцем» – и там тоже все висело на волоске. С большим трудом прошли дальше. Уверен, ни один клуб РПЛ не испытывает шапкозакидательских настроений перед кубковыми встречами с представителями ФНЛ. Потому что в этой лиге тоже высокий уровень. Многие ведущие команды ни по составу, ни по качеству игры не уступают середнякам премьер-лиги. К тому же в одном матче может случиться все, что угодно. Когда сталкиваются клубы РПЛ и ФНЛ, всегда много эмоций. Тем Кубок и интересен.

– То есть, вы не согласны, что престиж Кубка России падает?

– Не согласен. Посмотрите, какой красивый трофей. «Локо» привез чашу в Калининград – мы налюбоваться не могли. Не представляю, как можно за такой приз не биться. Это все домыслы журналистов, что какие-то команды относятся к Кубку с прохладцей. Тот же «Локомотив», пусть и не основным составом, бился на полную катушку 120 минут. Разве кто-то хотел проиграть?

Да и как можно жертвовать Кубком, если дорога к этому трофею намного короче, чем к победе в премьер-лиге? И для представителей низших лиг это тоже шанс. Перед глазами пример курского «Авангарда», который сравнительно недавно добирался до финала. А «Терек», представляя первый дивизион, даже завоевывал Кубок.

– В 1/8 финала «Балтика» встретится с «Торпедо», которое в свою очередь выбило «Крылья Советов». И этот соперник, в отличие от «Локо», наверняка выставит оптимальный состав.

– Вне всяких сомнений. Нас ждет непростое испытание, настоящая бойня. «Торпедо» сейчас лидирует в ФНЛ. У клуба богатые традиции, в том числе – и победные в Кубке. Но мы сделаем все, чтобы оказаться в четвертьфинале.

– Какие задачи ставились «Балтикой» перед стартом сезона?

– Попасть в восьмерку в ФНЛ. Мы собрали интересный состав. Он сбалансирован. Практически на каждую позицию есть два кандидата, поэтому мы можем позволить себе ротацию. Весь наш тренерский штаб очень благодарен руководству за возможность работать с игроками такого уровня.

– А как насчет домашнего стадиона? Арена ЧМ-2018 на матчах ФНЛ хорошо заполняется?

– Считаю наш стадион одним из самых красивых, что были построены к чемпионату мира. С особой аурой. Посещаемость, к сожалению, не самая высокая, но ведь она зависит от результатов. В прошлом сезоне «Балтика» редко радовала болельщиков. Надеюсь, сейчас нам удастся переломить ситуацию и, благодаря победам, вернуть народ на трибуны.