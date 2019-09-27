Рифат Жемалетдинов: «Зенит» не боимся - Советский спорт
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27 сентября 2019 21:51ФутболГригорьевская Юлия

Рифат Жемалетдинов: «Зенит» не боимся

23-летний нападающий «Локомотива» поделился ожиданиями перед матчем с «Зенитом».

«НАМ НА РУКУ, ЕСЛИ АЗМУН НЕ СЫГРАЕТ»

– Отставание от «Зенита» – три очка. «Локо» обязан побеждать?
– Конечно. Мы ведь дома играем, при своих болельщиках. Будет серьезный бой. Наша команда выйдет на поле с мыслями только о победе. У нас сейчас идет хорошая серия в премьер-лиге и Лиге чемпионов.

– А вот в Кубке России «Локо» оступился на первом же барьере…
– В этом турнире бывают поражения у многих команд.

– Вы, как и многие другие основные игроки «Локо», в Калининград не летали. Но вам не обидно, что защита кубкового титула завершена так рано?
– Проигрывать всегда обидно. Но на этой неудаче мы внимание не заостряем. Акцент делаем на чемпионате и еврокубках.

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– В «Рубине» вы пересекались с Сердаром Азмуном и Магомедом Оздоевым, которые сейчас выступают за «Зенит». Поддерживаете с ними связь?
– Мы нормально общаемся. На игре можем увидеться, перекинуться парой фраз или сообщение друг другу написать. Но близкими приятелями нас не назовешь.

– Азмун, скорее всего, не сыграет в субботу из-за травмы. Это важный фактор?
– Нам будет на руку, если Сердар не сыграет. Он и в «Рубине» был одним из ключевых футболистов, и в «Зените» на первых ролях. С «Зенитом» без Азмуна справиться проще.

«СУПЕРКУБОК ПОДАРИЛ МАССУ ЭМОЦИЙ»

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– Вы пять раз выходили на поле против питерцев. Какой матч больше всего запомнился?
– Последний – в Москве, за Суперкубок. Та победа подарила массу положительных эмоций.

– Тогда зрители увидели довольно открытый футбол, с пятью забитыми мячами. А чего ждать в субботу?
– Думаю, игра опять пройдет на встречных курсах. «Зенит» любит атаковать, но и мы – тоже. Наша команда набрала хороший ход, постараемся навязать сопернику свой футбол. Результат обычно складывается из множества факторов. Это и физические кондиции, и морально-волевые качества, и тактика. Теория у нас запланирована на пятницу.

– В матче за Суперкубок-2019 вы отдали голевую передачу Федору Смолову. А помните, как забили «Зениту» за «Рубин» в 2017-м?
– Я все свои голы помню. Но внимание на личной статистике не акцентирую. Это ж не «Реалу» или «Барселоне» забить… Гораздо важнее, чтобы команда побеждала. А в том матче в Питере «Рубин» проиграл.

– Можно ли считать предстоящую игру определяющей в чемпионской гонке?
– Очень круто будет взять три очка, и мы не боимся «Зенит». В то же время впереди еще много матчей, так что после 11-го тура точно ничего не решится. Позади только треть дистанции, каждую неделю команды меняются местами, таблица еще не устоялась. Но естественно, победа над прямым конкурентом ценна вдвойне.

«НА «АТЛЕТИКО» ПЕРЕКЛЮЧИМСЯ ПОТОМ»

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– Поражение от «Балтики» не может негативно сказаться на тех, кто сыграл в среду в Калининграде?
– Такой проблемы быть не должно. У нас дружная команда. Подбодрим тех, кто выходил на поле в Калининграде. «Локомотив» выйдет на матч с «Зенитом» максимально сплоченным, можете не сомневаться.

– Кстати, как смотрели трансляцию из Калининграда? Она немного «залезла» на концовку матча испанского чемпионата с участием «Атлетико», за которым вы наверняка тоже следили.
– Да, скоро нам и против «Атлетико» играть в Лиге чемпионов. Но когда наши вышли на поле в Калининграде, про испанцев я сразу забыл. Переживал за «Локо» все 120 минут. Нервов было много. Особенно в серии пенальти.

– Как восстанавливаете нервные клетки?
– Главное – восстановить физические силы, график-то напряженный. Для этого есть массажисты, разные методики… Впрочем, всех секретов выдавать не буду. (Смеется.) Уверен, что к «Зениту» мы подойдем идеально готовыми.

– В субботу будете держать в голове предстоящий 1 октября матч с «Атлетико»?
– Нет. Все мысли только о питерцах. А сразу после финального свистка начнем настраиваться на испанцев.

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– Юрий Семин говорил, что Алексей Миранчук восстановится к «Зениту». Он уже занимается в общей группе?
– Не хочу делиться подробностями.

– Хорошо. Тогда оцените перевод в последних матчах из обороны в опорную зону бразильца Мурило. Это ведь произошло, в том числе, из-за травм братьев Миранчуков.
– В целом Мурило не подвел, выглядел на новой позиции хорошо. На мой взгляд, у «Локомотива» вообще один из самых сильных центров полузащиты в РПЛ.

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