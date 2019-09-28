Евгений Ловчев: Не верю в «Спартак» с Кононовым - Советский спорт
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28 сентября 2019 09:12ФутболВолохов Юрий

Евгений Ловчев: Не верю в «Спартак» с Кононовым

Наш обозреватель Евгений Ловчев дает прогноз на ключевые матчи 11-го туру РПЛ.

«В Черкизове будет ничья»

Равные команды, хорошо укомплектованые. Обе проводят сейчас хороший отрезок, обе отправили на матчи Кубка России полурезервные составы. Это говорит о том, что тренеры целенаправленно готовят команды к этому важному матчу.

Соперники друг друга уважают и побаиваются. Будет равная, осторожная игры. Думаю, в Черкизове будет ничья.

«Локомотив» – «Зенит». Суббота, 28 сентября. Начало в 19.00

«Мне кажется, ЦСКА проиграет в Екатеринбурге»

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«Урал» на чужом поле и на своем – две большие разницы. Но при этом это очень крепкая команда. Там есть, кому напрягать оборону соперника. Очень хорош Бикфалви, Эль Кабир на своем фланге всех возит, есть еще и Панюков. Мне кажется, что ЦСКА проиграет в Екатеринбурге.

«Урал» – ЦСКА. Воскресенье, 29 сентября. Начало в 11.30.

«Когда-то должна закончиться черная полоса у «Спартака»

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Олег Кононов очень хорошо работал в Краснодаре, затем в Туле. Но в «Ахмате» у него не получилось. Такое впечатление, что в «Спартаке» сейчас у него то же самое, как и в «Ахмате» - ничего не получается.

Платон мне друг, но истина дороже. У меня хорошие, дружеские отношения с Олегом. Я в него верил и защищал его. Но я не верю в «Спартак» с Кононовым, не вижу перспективы.

Сейчас перед каждой игрой получается гадание, как в рулетку – выиграет или проиграет? Я вот дал прогноз одной букмекерской конторе, что «Спартак» выиграет. Свой стадион, свои болельщики, есть же у команды атака. Но больше в своем прогнозе я исходил из того – что не может же вечно продолжаться черная полоса, когда-то она превратится в белую.

«Спартак» – «Оренбург». Воскресенье, 29 сентября. Начало в 16.30.

«Не сомневаюсь в победе «Краснодара»

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Мы говорим про черную полосу «Спартака», но ведь такая же сейчас у «Краснодара» - и в Европе, и в России. Но все же у команды есть игра, плюс всегда полный стадион, который гонит команду вперед.

Не сомневаюсь в победе «Краснодара».

«Краснодар» – «Арсенал». Воскресенье, 29 сентября. Начало в 19.00.

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