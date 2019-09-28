Три мяча «Ростова» в ворота «Динамо». Видео всех голов 11-го тура РПЛ

«Крылья Советов» – «Тамбов» – 2:0
Голы: 1:0 – 73, пенальти Соболев, 2:0 – 74 Канунников
«Ростов» – «Динамо» - 3:0
Голы: 1:0 – 25 Попов, 2:0 – 37 Шомуродов, 3:0 – 82 Зайнутдинов
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