Федор Смолов: Не было сомнений, что судья отменит гол «Зенита»

– Какие эмоции испытывали, когда в самом конце матча судья пошел просматривать забитый «Зенитом» мяч? Не было ощущения, что арбитр оставит этот мяч в силе?

– Не было, потому что мне со скамейки показалось, что в момент принятия мяча игрок «Зенита» сыграл рукой.

– Сегодня вы не смогли забить. Чего не хватило?

– Я забил, но мяч отменили. Самое главное, что мы победили в принципиальном матче и обыграли очень сильного соперника. Объективно наши команды самые сильные в чемпионате, если смотреть на то, что мы становились чемпионами и позапрошлом сезона, а «Зенит» в прошлом. Никто не хотел уступать. В перерыве я произнес довольно резкие слова, но я никого не хотел обидеть. Это было на эмоциях, потому что гол отменили в конце первого тайма. Мои слова в адрес Олега Шатова могли кому-то показаться грубыми, но на самом деле у нас с ним очень хорошие отношения. Он мой товарищ. Это была шутка, я никого не хотел оскорбить – ни «Зенит», ни судей.

– Шатов понял, что это была шутка?

– Да с ним я разберусь, не переживайте (смеется).

– Победное настроение скажется на игре с «Атлетико»?

– Побеждать всегда приятно, тем более в таких матчах. Мы догнали «Зенит» в таблице и это очень важно. Прекрасно понимаем, что у нас всего три дня на подготовку к матчу с «Атлетико». Им предстоит матч против «Реала.

– По Шатову понятно, а ваши слова по отмененному голу тоже были результатом эмоций?

– Конечно. Судья находился близко к этому моменту и если он в начале не посчитал нужным свистнуть фол, то мне показалось, что его там не было. А то, что в конце матча отменили гол «Зениту», было справедливо.

– Вы за VAR или против?

– Если он есть, то, конечно, за. Он нам помогал в прошлом сезоне в матче на Кубок России с «Ростовом».

– В ФИФА-2020 за кого будете играть?

– Нам всем раздали диски с этой игрой, но я не играю в ФИФУ.

– С Кокориным сегодня пересеклись, ведь он был на матче?

– Да, я пересекся с ним и был рад его видеть. Мне приятно, что он улыбается и сохранил свой позитивный настрой, несмотря на непростой период в жизни. Хотелось бы пожелать ему достояно выйти из этой ситуации, все преодолеть и начать играть в футбол.

– Надеетесь увидеться с ним в сборной?

– Конечно, потому что у нас не так много футболистов уровня Саши Кокорина. Надеюсь, его будут вызывать в сборную.

– Вас удивляет, что клубы выстроились в очередь за Кокориным и Мамаевым, которые провели год вне футбола?

– Нет, не удивляет. Для меня не секрет, какого уровня эти футболисты. Я рад, что клубы объективно и осознанно отнеслись к положению ребят и несмотря на все не сомневаются в их футбольных качествах.

– В этом году Крыховяк феерически проводит сезон. Он как-то особенно тренируется?

– На этой неделе он вообще не тренировался. Может в этом и кроется его секрет (смеется). Я ему сказал, что подустал отдавать голевые передачи на него. По идее-то должно быть наоборот. Вроде полузащитник.