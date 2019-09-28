Юрий Семин: У меня как было понимание, что VAR нужен, так и осталось - Советский спорт
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28 сентября 2019 23:45ФутболМощенко Захар

Юрий Семин: У меня как было понимание, что VAR нужен, так и осталось

Главный тренер «Локомотива» прокомментировал домашнюю победу (1:0) над «Зенитом» в поединке 11-тура чемпионата РПЛ.

«МУРИЛО – ПОЛНОЦЕННЫЙ ИГРОК СРЕДНЕЙ ЛИНИИ»

– Согласны, что отсутствие из-за травм братьев Миранчуков помогло вам изыскать внутренние резервы в вашей команде?
– Наверное, да, потому что есть результат – победа. Но Миранчуки для нас – незаменимые игроки. На сегодняшний момент их заменить невозможно.

– Несколько дней назад вы говорили, что Алексей Миранчук сможет сыграть с «Зенитом», но в итоге его не оказалось даже в заявке. Каково его состояние и сможет ли он выйти против «Атлетико» во вторник?
– Перед каждой игрой надеемся, что он сможет выйти на поле. Алексей уже работает, выполняет определенный объем физических упражнений. Он нам необходим. Надеюсь, что Алексей сможет сыграть с «Атлетико». Для меня важно, чтобы футболист перед матчем мог сам сказать: «Я готов». Он может не тренироваться долгое время, но если он мне заявляет о своей готовности выйти на поле, я ему верю.

– В перерыве матча во флэш-интервью нападающий «Локомотива» Федор Смолов заявил, что календарь чемпионата подстроен под «Зенит». Вы с ним согласны?
– Там была несколько другая формулировка, – поправил журналиста пресс-атташе «Локомотива» Кирилл Брейдо.

– С тем, что календарь РПЛ составлен неправильно, я согласен полностью, – подчеркнул Семин. – Потому что в этом календаре команды, играющие в еврокубках, должны иметь определенное преимущество. Так было всегда – я уже ранее много примеров приводил. И сейчас после такого напряженного матча с «Зенитом» будет непросто через двое суток выходить на встречу с «Атлетико». Вы скажете, что и мадридский клуб играет сегодня с «Реалом». Да, играет, но на сегодня «Атлетико» объективно сильнее всех российских клубов. И мы хоть в чем-то должны иметь маленький шанс, преимущество над таким соперником – по крайней мере, в одном дне восстановления. А этого не получилось. Уже надоело говорить на эту тему: зачем сегодня было играть «Зениту» и «Локомотиву», которые участвуют в Лиге чемпионов? По регламенту «Локомотив» мог рассчитывать на перенос матча с «Зенитом» на один день. И тогда было бы все нормально.

– Почему на протяжении всей игры вы не сделали ни одной замены, и только в добавленное время выпустили Александра Коломейцева вместо Смолова?
– Все игроки были в хорошем состоянии, никто не выпадал в плане физической готовности. Единственная замена, которую нужно было сделать, стала реакцией на то, что «Зенит» передвинул центрального защитника Бранислава Ивановича в атаку, и Мурило мы поставили как переднего центрального защитника. В связи с этим нам стало не хватать людей в центральной зоне, поэтому поменяли Смолова на Коломейцева. Но и этой замены могло не быть: зачем кого-то менять, если все идет хорошо?

– Мурило в качестве опорного полузащитника полностью вас устраивает?
– Из тех игроков, которые у нас есть на сегодня, Мурило – полноценный игрок средней линии, и он играет хорошо.

«РЕАКЦИЯ ТРЕНЕРА – ЭТО ВСЕГДА ЭМОЦИИ, НО Я НЕ ДЕЛАЛ НИЧЕГО ВЫЗЫВАЮЩЕГО»

– Когда в начале второго тайма Гжегож Крыховяк забил гол, вы начали ернически рисовать прямоугольник в воздухе, предлагая резервному арбитру попросить главного судью обратиться к помощи VAR? Не боялись, что можете получить желтую карточку – их ведь теперь показывают тренерам?
– Наверное, я неправильно отреагировал. Но, в то же время, я находился в технической зоне, а реакция тренера – это всегда эмоции. Они были нормальными – я же не делал ничего такого, что было бы вызывающим или неправильным. Я просто лишний раз хотел сказать, чтобы судьи смотрели с помощью VAR и эпизоды в пользу одной команды, и другой. Слава Богу, что VAR есть, и он снова был правильным. И хорошо, что посмотрели эпизод, после которого в наши ворота не засчитали гол. А до этого не засчитали потрясающий гол, который Смолов забил головой. Но до этого, наверное, был мелкий фол со стороны нашего игрока, поэтому вернули все назад. Лично у меня как было понимание, что VAR нужен, так и осталось.

– А что вы в резкой форме – вас даже удерживали сотрудники клуба – хотели сказать в самой концовке матча рефери, когда он шел смотреть видеоповтор после гола «Зенита»?
– Я сам видел, что игра рукой со стороны игрока «Зенита» была! Эпизод был по диагонали от меня и на приличном расстоянии, но даже мне было видно, что было нарушение правил.

– С самого начала второго тайма казалось, что «Локомотив» больше хотел забить, чем соперник. И в дальнейшем у вашей команды были возможности на контратаках увеличить преимущество. Чего в итоге не хватило, чтобы забить второй мяч?
– Не хватило, наверное, мастерства и правильных действий.

– За весь матч «Зенит» нанес всего четыре удара по воротам «Локомотива». Вы довольны игрой своей команды в обороне и можно ли назвать ее репетицией предстоящего поединка с «Атлетико»?
– Нет, так нельзя сказать. Мы готовимся к каждой отдельной игре. И если вы скажете, что матч с «Зенитом» был менее важный, чем с «Атлетико», я не соглашусь. Потому что если бы «Зенит» обыграл нас, отставание в шесть очков от него было бы очень тяжело отыграть. А после нашей победы мы сравнялись в таблице, и чемпионат от этого становится только интереснее. Пять команд во главе таблицы, все рядом, и каждая претендует на роль лидера. Для «Локомотива» матч против «Зенита» был самым важным на данный момент. После этого у нас есть два дня подготовки – и важнейшая игра с «Атлетико».

– Можно ли говорить, что победа над «Зенитом» поможет игрокам вашей команды быстрее восстановиться к поединку в Лиге чемпионов?
– Да, можно. Всегда восстановление происходит лучше и быстрее, когда есть положительные эмоции. Но самое важное то, что в поединке с «Зенитом» у нас не было травм.

– В позапрошлом – чемпионском для вас – сезоне «Локомотив» дважды встречался с «Атлетико» в плей-офф Лиги Европы и дважды крупно проиграл. Насколько сейчас это другая команда?
– «Атлетико» или мы? (Смеется) «Атлетико» – это лидер чемпионата Испании. А значит, и лидер мирового футбола, правильно ведь? Тренер у команды тот же, который ставит своим подопечным не тот футбол, как, например, Хосеп Гвардиола. Есть два основных направления: то, которого придерживается Гвардиола, основанное на владении мячом, и направление Диего Симеоне, который по-другому видит футбол. Они оба очень сильны – вот и все, что я могу сказать.

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