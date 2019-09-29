«Зенит» на сегодня не лучший в РПЛ. Аргументы и факты

Именно от встречи чемпиона с вице-чемпионом ждалось чего-то особенного. Спросите – почему? Да потому что навороченная ситуация вверху таблицы требовала, если можно так выразиться, оценки ценностей. Не знаю, как вы, а я особенного вечером 28 сентября дождался.

VAR не VAR, а «Локо» выиграл у «Зенита» чисто. Просто был по-футбольному лучше. Причем видно это было даже невооруженным глазом.

В прошлом сезоне рука легко вывела «Зенит» – чемпион», когда гонка не прошла и трети дистанции. При всех кадровых и управленческих сложностях Сергея Семака в его дебютном сезоне он сумел быстро вооружить команду особой фишкой. Джокером. Скрытым ресурсом. Тогда «Зенит» был способен, когда ситуация того требовала, взорвать игру и переломить ее дополнительным усилием. Сегодня у «Зенита» этого в принципе нет. Если какие-то добавки агрессии и мелькают время от времени, то это не система и не очень похоже на взрывную волну.

Я бы сказал, что нынешний «Зенит» вообще команда без козырей. И за примерами ходить недалеко. Прокрутите мысленно в голове игру с «Локо». Вы увидели в составе чемпиона игрока такого качества, какое выдавал в «Локо» Жоау Мариу? Или обнаружили такого же джокера, каким заделался Крыховяк?

Если же перейти от частного к общему, то «Локо» на сегодня лучше подготовлен, чем «Зенит». Команда ощутимо лучше двигается, лучше прессингует, намного лучше проводит проникающие атаки. Юрий Семин ближе подобрался к позапрошлогоднему чемпионскому образцу, чем Семак к прошлогоднему.

А если принять в расчет новообретенное качество игры «Ростова», предъявляемое командой Валерия Карпина пусть не всякий раз, но достаточно регулярно, то и это сравнение будет не в пользу чемпиона. Когда мы в последний раз видели у «Зенита», к примеру, такую молниеносную атаку, какую завершил голом в игре с «Динамо» Попов? Между тем, для «Ростова» такое слаженное скоростное включение в порядке вещей. В отличие от «Зенита».

Так в чем же дело? Что, Сергей Богданович, учтя опыт прошлого сезона, не стал форсировать подготовку и плавно ведет команду по нарастающей? Но ведь сезонный момент истины уже наступает. И если в чемпионате можно отложить дела в долгий ящик, то в Лиге чемпионов перспектива «Зенита» во многом прояснится уже через считанные дни, в домашнем матче с «Бенфикой».

Ок. подождем до «Бенфики».

Но пара соображений уже приходит на ум.

Первое. Похоже, менеджмент «Зенита» не сумел выиграть бурную летнюю трансферную кампанию. Причем проиграл не только «Локомотиву», разжившемуся в лице Жоау Мариу улучшенной версией Фернандеша, но и «Спартаку», если допустить, что там бы работал адекватный амбициям клуба тренер.

Второе. Возможно, «Зенит» не стал исключением, и его поразил тот же постчемпионский синдром, от какого последовательно страдали «Спартак» и «Локо». Заметьте, наиболее свежее впечатление в зенитовских рядах нынче производят Жирков и Шатов (непонятно, почему Семак не воспользовался вчера его услугами), в прошлом сезоне игравшие мало…

Словом, самый статусный топ-матч первого круга, возможно, стал поворотным пунктом в чемпионате. Ну да поглядим.