Исландцы возвращают ЦСКА на первое место. Армейцы разгромили «Урал» (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 сентября 2019 13:30ФутболЗибрак Артем

Исландцы возвращают ЦСКА на первое место. Армейцы разгромили «Урал» (видео)

ЦСКА одержал пятую победу подряд в РПЛ и вышел на первое место в турнирной таблице. «Урал» уже на протяжении пяти сезонов не может забить армейцам в Екатеринбурге.

Оптимальный состав армейцев На дворе конец сентября, но зима уже близко. Об этом за сутки до матча с ЦСКА напомнил официальный твиттер «Урала», разместивший фотографию первого снега, выпавшего накануне в Свердловской области.

Молодежки команд, выдавшие в субботу результативную ничью 2:2, играли не в самый комфортных условиях. Впрочем, на поле «Екатеринбург арены» следов непогоды не осталось.

Уральцы в нынешнем сезоне никак не могут наладить игру в обороне – в 10 турах они пропустили аж 20 мячей, поэтому Дмитрию Парфенову остается только сделать ставку на действия команды в атаке. Поэтому хозяева не стали отказываться от игры в два нападающих. В стартовом составе вышли Владимир Ильин и Андрей Панюков. А вот Эрик Бикфалви, чье участие было под вопросом, почувствовал боль в ноге и остался на скамейке запасных. По-прежнему Парфенову никак не удается выставить с первых минут всю креативную тройку Бикфалви – Николай ДимитровОтман Эль Кабир.

А вот у армейцев, которых на старте сезона накрыла эпидемия травм, впервые за последнее время состав оказался близким к оптимальному. Арнор Сигурдссон выходил еще в предыдущем туре против «Краснодара, вернулся и пропускавший ту встречу из-за дисквалификации Хердур Магнуссон. Как следствие, 17-летний защитник Вадим Карпов вернулся в запас. Исландцы и сыграли ключевую роль в этом матче.

Аве, Хердур!

Первый тайм (особенно его начало) получился ярким и веселым. Причина видится в слабой игре обеих команд в опорной зоне. У хозяев сыграло роль отсутствие прихворавшего Петрюса Бумаля, вместо которого появился Андрей Егорычев. Армейцы уверенно держали мяч на чужой половине поля и много разыгрывали его перед чужой штрафной. Однако перед собственными воротами они и сами действовали неуверенно. Подопечные Парфенова здорово находили свободные зоны на флангах/полуфлангах и дважды в первой четверти матча вынуждали Игоря Акинфеева далеко выбегать из ворот на подстраховку партнеров.

В результате первая половина первого тайма прошла на встречных курсах. Этот тренд был задан в первые полторы минуты, в течение которых команды провели сразу три атаки со входом в штрафную, минуя середину поля. А счет на 17-й минуте красно-синие открыли после розыгрыша углового – Магнуссон продавил 187-сантиметрового Ильина на линии вратарской и замкнул подачу Николы Влашича.

Гол придал уверенности подопечным Виктора Гончаренко. Они стали мало-помалу прибирать контроль над игрой к своим рукам и к исходу получаса окончательно завладели инициативой. В отсутствие Бикфалви главная опасность екатеринбуржцев создается на флангах, но, адаптировавшись на поле, Константин Кучаев и Марио Фернандес стали грамотно закрывать Димитрова и Эль Кабира. У «шмелей» перестали получаться переводы с фланга на фланг, и игра в атаке заглохла.

Роскошная пятка Влашича, курьезный гол Бийола

Парфенову в перерыве требовалось предпринять усилия для изменения рисунка игры, и с первых минут второго тайма на поле появился Бикфалви, заменивший старательного, но недостаточно опасного для Акинфеева Панюкова. Таким образом, хозяева перешли с 4-4-2 на привычные 4-2-3-1. Оранжево-черные попытались взорвать игру, но хватило их только на стартовые пять минут, после чего армейцы вновь забрали мяч себе и вернули контроль над игрой.

Красно-синие, в свою очередь, хотя и часто атаковали, с игры голевые моменты создавали с большим трудом. Большинству подходов гостей не хватало последнего паса. Тем важнее оказался второй гол армейцев, ключевую роль в котором сыграл Влашич. Хорват, оказавшись на фланге, неожиданным пасом пяткой на Фернандеса оставил не у дел двоих оппонентов. Российский бразилец нашел в штрафной Сигурдссона, и тому не составило труда попасть в пустой угол ворот.

Если в двух первых мячах игравшего первый домашний матч Олега Баклова винить никак нельзя, то третий заставил схватиться за голову. Вышедший вместо Сигурдссона Яка Бийол дважды подряд выиграл верховую борьбу в чужой штрафной – сначала у Полякова, а затем и у вратаря. Гол получился сколь красивым, столь и курьезным. Он и поставил окончательную точку в этой встрече.

Исправился Баклов за 15 минут до финального свистка. Роман Емельянов неудачно подставил руку под удар и привез пенальти в свои ворота, но лучший бомбардир прошлого сезона Федор Чалов не сумел переиграть вратаря с 11-метровой отметки. Никак не может набрать форму нападающий. В нынешнем сезоне с игры у него всего 3 гола в 11 турах (и еще один с пенальти).

В концовке и Акинфеев дважды спас партнеров от, казалось, неминуемых голов. Таким образом, в пятый раз подряд уральцы не смогли распечатать в Екатеринбурге ворота ЦСКА. В последний раз это происходило в сентябре 2014 года (3:4). В результате, армейцы уверенно довели игру до разгрома, доведя победную серию в РПЛ до пяти матчей, и вышли на первое место в турнирной таблице.

«Урал» – ЦСКА – 0:3 (0:1)

Голы: Магнуссон, 17; А. Сигурдссон, 57; Бийол, 65

Нереализованный пенальти: Чалов, 76 (вратарь)

«Урал»: Баклов, Кулаков, Поляков, Р. Емельянов, Меркулов, Димитров (Кухарчик, 67), Егорычев (Бавин, 79), Августиняк, Эль Кабир, Панюков (Бикфалви, 46), Ильин

ЦСКА: Акинфеев, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Ахметов (Нисимура, 79), Обляков, Кучаев, Влашич (Бистрович, 69), А. Сигурдссон (Бийол, 61), Чалов

Предупреждения: А. Сигурдссон, 52; Р. Емельянов, 75

Судья: Кукуян (Сочи)

Александр Волков: UFC заинтересован в том, чтобы я включился в гонку за титул Российский боец UFC Александр Волков рассказал о работе на Первом канале во время поединка Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье, а также оценил своего следующего соперника – Жуниора дос Сантосе. 13.09.2019 15:15 ММА Усачев Владислав
Еще по теме:
Хабиб Нурмагомедов: Большая вероятность, что следующий бой пройдет в России Экс-чемпион UFC Вудли: Хочу подраться с Хабибом, вижу кучу минусов у этого бойца Нурмагомедов ответил на вызов Ибрагимовича: Полная ерунда
Крылов проиграл возрастному бразильцу, Гейтжи вырубил Серроне (видео) В Ванкувере (Канада) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 158. В одном из главных поединков бойцовского шоу 27-летний Никита Крылов раздельным решением судей уступил 39-летнему Гловеру Тейшейре. 15.09.2019 10:00 ММА Ващенко Сергей
Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Хачанов покинул топ-20 чемпионской гонки, Рублев вошел в топ-30 Медведев остался на четвертом месте в рейтинге ATP, Рублев поднялся на 36-е Даниил Медведев: Живу в Монако, и только с женой удается разговаривать на русском
Скоро Евротур. Кудашов должен проверить молодых вратарей «Советский спорт» советует главному тренеру сборной России обратить внимание на молодых голкиперов КХЛ. 26.09.2019 16:30 Хоккей Костяев Иван
ЦСКА побеждает и выходит в лидеры. Чемпион взял реванш у «Торпедо» Автозаводцы мало в чем уступали армейцам, превзошли их по броскам (32-25), но повторить успех двухнедельной давности, когда они одолели чемпиона (2:1 от) не сумели. Гости выиграли 3:0. 27.09.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Самарин проиграл Алиеву, Алиев – Самсонову. И все они – Трусовой На турнире Братиславе все три золота достались россиянам. Последнее добыл Дмитрий Алиев, но эту победу вряд ли можно занести ему в актив. 21.09.2019 22:15 Фигурное катание Тигай Лев
Юлиус Гудачек: Я очень хотел помочь команде Вратарь «Спартака» Юлиус Гудачек прокомментировал домашнюю победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:0). 26.09.2019 22:30 Хоккей Григорьевская Юлия
Дмитрий Кудряшов: Хочу исправить все свои ошибки Боксер Дмитрий Кудряшов дал интервью «Советскому спорту». 22.09.2019 13:30 Бокс Усачев Владислав
Лучшие три трикселя в истории. Туктамышева превзошла Кихиру, Лю и даже Асаду На скромном внутреннем турнире в Петербурге Елизавета Туктамышева установила рекорд: таких идеальных трех тройных акселей женщины не прыгали никогда. 28.09.2019 14:30 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
14:04 Формула-1 Борис Ротенберг: Создание российской команды «Формулы-1»? Все возможно, главное, прикладывать усилия
13:57 Футбол Виктор Гончаренко: ЦСКА контролировал игру и в первом, и во втором таймах
13:54 Авто/Мото Мацусита и Мазепин отправлены в больницу после аварии на первом круге гонки «Формулы-2»
13:45 Футбол Никола Влашич: Первое место в таблице – по праву наше
13:31 Волейбол Серджио Бузато: Всегда приятно играть против сборной Бразилии
13:26 Футбол «Арсенал» разгромил «Краснодар» в молодежном первенстве
13:19 Футбол ЦСКА в гостях разгромил «Урал» и вышел в лидеры РПЛ
13:02 Футбол Хасанби Биджиев: «Локомотив» выглядел более цельно, чем «Зенит», и заслуженно победил
12:56 Футбол СМИ: дом полузащитника «Реала» ограбили во время матча с «Атлетико»
12:44 Футбол Траньков рассказал, почему удалил комментарий с критикой в адрес Смолова
12:32 Футбол «Чертаново» на выезде обыграл «Луч»
12:19 Футбол Гжегож Крыховяк: «Локомотив» показал, что может выиграть чемпионат
12:13 Футбол Бригада арбитров из Израиля назначена на матч «Локомотив» – «Атлетико»
12:00 Теннис Кузнецова проиграла Макхэйл в первом раунде турнира в Пекине
11:52 Футбол Смолов извинился перед Семаком за комментарии во время матча
11:40 Футбол Олег Терехин: «Локомотив» способен победить «Атлетико» за счет бойцовских качеств
11:19 Футбол Олег Терехин: В «Динамо» подвезли неплохих игроков, но нужно время
11:12 Хоккей Рантанен согласовал с «Колорадо» шестилетний контракт
11:01 Теннис Блинкова проиграла Путинцевой в первом круге турнира в Пекине
10:41 Футбол Арнор Сигурдссон: ЦСКА в матче с «Уралом» надо воспользоваться своими моментами
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика