Исландцы возвращают ЦСКА на первое место. Армейцы разгромили «Урал» (видео)

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Оптимальный состав армейцев На дворе конец сентября, но зима уже близко. Об этом за сутки до матча с ЦСКА напомнил официальный твиттер «Урала», разместивший фотографию первого снега, выпавшего накануне в Свердловской области.

Молодежки команд, выдавшие в субботу результативную ничью 2:2, играли не в самый комфортных условиях. Впрочем, на поле «Екатеринбург арены» следов непогоды не осталось.

Футбол в сентябре может быть и таким 😀☃️🐝#УралМЦскаМ pic.twitter.com/AkNJ4XkBmg — ФК Урал (@FCURAL) September 28, 2019

Уральцы в нынешнем сезоне никак не могут наладить игру в обороне – в 10 турах они пропустили аж 20 мячей, поэтому Дмитрию Парфенову остается только сделать ставку на действия команды в атаке. Поэтому хозяева не стали отказываться от игры в два нападающих. В стартовом составе вышли Владимир Ильин и Андрей Панюков. А вот Эрик Бикфалви, чье участие было под вопросом, почувствовал боль в ноге и остался на скамейке запасных. По-прежнему Парфенову никак не удается выставить с первых минут всю креативную тройку Бикфалви – Николай Димитров – Отман Эль Кабир.

А вот у армейцев, которых на старте сезона накрыла эпидемия травм, впервые за последнее время состав оказался близким к оптимальному. Арнор Сигурдссон выходил еще в предыдущем туре против «Краснодара, вернулся и пропускавший ту встречу из-за дисквалификации Хердур Магнуссон. Как следствие, 17-летний защитник Вадим Карпов вернулся в запас. Исландцы и сыграли ключевую роль в этом матче.

Аве, Хердур!

Первый тайм (особенно его начало) получился ярким и веселым. Причина видится в слабой игре обеих команд в опорной зоне. У хозяев сыграло роль отсутствие прихворавшего Петрюса Бумаля, вместо которого появился Андрей Егорычев. Армейцы уверенно держали мяч на чужой половине поля и много разыгрывали его перед чужой штрафной. Однако перед собственными воротами они и сами действовали неуверенно. Подопечные Парфенова здорово находили свободные зоны на флангах/полуфлангах и дважды в первой четверти матча вынуждали Игоря Акинфеева далеко выбегать из ворот на подстраховку партнеров.

В результате первая половина первого тайма прошла на встречных курсах. Этот тренд был задан в первые полторы минуты, в течение которых команды провели сразу три атаки со входом в штрафную, минуя середину поля. А счет на 17-й минуте красно-синие открыли после розыгрыша углового – Магнуссон продавил 187-сантиметрового Ильина на линии вратарской и замкнул подачу Николы Влашича.

Гол придал уверенности подопечным Виктора Гончаренко. Они стали мало-помалу прибирать контроль над игрой к своим рукам и к исходу получаса окончательно завладели инициативой. В отсутствие Бикфалви главная опасность екатеринбуржцев создается на флангах, но, адаптировавшись на поле, Константин Кучаев и Марио Фернандес стали грамотно закрывать Димитрова и Эль Кабира. У «шмелей» перестали получаться переводы с фланга на фланг, и игра в атаке заглохла.

Роскошная пятка Влашича, курьезный гол Бийола

Парфенову в перерыве требовалось предпринять усилия для изменения рисунка игры, и с первых минут второго тайма на поле появился Бикфалви, заменивший старательного, но недостаточно опасного для Акинфеева Панюкова. Таким образом, хозяева перешли с 4-4-2 на привычные 4-2-3-1. Оранжево-черные попытались взорвать игру, но хватило их только на стартовые пять минут, после чего армейцы вновь забрали мяч себе и вернули контроль над игрой.

Красно-синие, в свою очередь, хотя и часто атаковали, с игры голевые моменты создавали с большим трудом. Большинству подходов гостей не хватало последнего паса. Тем важнее оказался второй гол армейцев, ключевую роль в котором сыграл Влашич. Хорват, оказавшись на фланге, неожиданным пасом пяткой на Фернандеса оставил не у дел двоих оппонентов. Российский бразилец нашел в штрафной Сигурдссона, и тому не составило труда попасть в пустой угол ворот.

Если в двух первых мячах игравшего первый домашний матч Олега Баклова винить никак нельзя, то третий заставил схватиться за голову. Вышедший вместо Сигурдссона Яка Бийол дважды подряд выиграл верховую борьбу в чужой штрафной – сначала у Полякова, а затем и у вратаря. Гол получился сколь красивым, столь и курьезным. Он и поставил окончательную точку в этой встрече.

Исправился Баклов за 15 минут до финального свистка. Роман Емельянов неудачно подставил руку под удар и привез пенальти в свои ворота, но лучший бомбардир прошлого сезона Федор Чалов не сумел переиграть вратаря с 11-метровой отметки. Никак не может набрать форму нападающий. В нынешнем сезоне с игры у него всего 3 гола в 11 турах (и еще один с пенальти).

В концовке и Акинфеев дважды спас партнеров от, казалось, неминуемых голов. Таким образом, в пятый раз подряд уральцы не смогли распечатать в Екатеринбурге ворота ЦСКА. В последний раз это происходило в сентябре 2014 года (3:4). В результате, армейцы уверенно довели игру до разгрома, доведя победную серию в РПЛ до пяти матчей, и вышли на первое место в турнирной таблице.

«Урал» – ЦСКА – 0:3 (0:1)

Голы: Магнуссон, 17; А. Сигурдссон, 57; Бийол, 65

Нереализованный пенальти: Чалов, 76 (вратарь)

«Урал»: Баклов, Кулаков, Поляков, Р. Емельянов, Меркулов, Димитров (Кухарчик, 67), Егорычев (Бавин, 79), Августиняк, Эль Кабир, Панюков (Бикфалви, 46), Ильин

ЦСКА: Акинфеев, Шарлия, Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Ахметов (Нисимура, 79), Обляков, Кучаев, Влашич (Бистрович, 69), А. Сигурдссон (Бийол, 61), Чалов

Предупреждения: А. Сигурдссон, 52; Р. Емельянов, 75

Судья: Кукуян (Сочи)