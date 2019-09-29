Андрей Червиченко: Федуну нужен тренер, который послал бы Цорна на три буквы

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– Если честно, я удивлен, что Кононов ушел именно после матча с «Оренбургом». Играли-то не так плохо, как в предыдущих матчах. Минимум ничью заслужили. Учитывая, что в чемпионате все потеряно, надо было делать ставку на Кубок. Поэтому лучше бы на матч 1/8 финала против «Ростова» остался Кононов. Тогда бы шансы были хоть из этого турнира досрочно не вылететь…

А сейчас придет новый человек – и все окончательно обнулится. Всегда можно будет списать неудачи на предшественника. Дескать, команда разобранная, давайте ждать следующего сезона.

– Странно слышать от вас слова поддержки Кононова. Вы же сами говорили, что это не тренер для «Спартака».

– Да я не поддерживаю Кононова. Просто пытаюсь найти логику в действиях руководства клуба – и опять ее не нахожу. Да, Кононова зря назначали. Но и принимать его отставку именно сейчас – ошибка. Имею в виду кубковый матч с «Ростовом», которым, получается, пожертвовали.

– Незадолго до увольнения Кононова произошел инстаграм-скандал с участием генерального директора «Спартака» Томаса Цорна. Его лайк был знаком?

– Да мне, если честно, все равно. Лайки, посты эти в соцсетях… Ерунда какая-то. Нормальный руководитель или тренер на такие вещи не будет обращать внимания. А проблема Кононова в том, что он мямля. Другого слова не подберешь. Тебе накупили игроков, а ты не знаешь, как их использовать. Ну покажи ты зубы, стукни кулаком… Тогда тебя и Цорн будет уважать, а не ставить лайки.

– Вы говорили, что Дмитрий Парфенов мог бы возглавить «Спартак»…

– Так от меня разве это зависит? Цорн учится с шиком тратить чужие деньги. Потратил 42 миллиона евро – но никого стоящего кроме престарелого Андре Шюррле не купил… Знаете, сейчас в «Спартак» может прийти кто угодно. Хоть Арсен Венгер, хоть Жозе Моуринью. Бюджет, если что, выбьют. Но толку не будет. Продолжатся мародерство и грабеж. Цорн будет швырять миллионы направо и налево, «Спартак» пустится во все тяжкие. И, видимо, Федуна это устраивает…

Мое мнение: «Спартаку» нужен самостоятельный, независимый специалист. Человек, который мог бы, если что, послать Цорна на три буквы.

– В субботу в Москве был замечен Дженнаро Гаттузо, ныне безработный. Этот пошлет кого угодно…

– Гаттузо – очередное шапито итальянское. Если кто-то верит в то, что тренер такого уровня придет и все исправит, это бред. Но знаете, самые непредсказуемые решения принимаются именно в «Спартаке». Так что я не удивлюсь и Гаттузо. Хотя, команде сейчас подойдет только россиянин.