Откровения жены Тимощука, чему учит ЦСКА, а Кокорин и Мамаев – не герои. Анонс свежего «ССФ»

ЭКС-ЖЕНА ТИМОЩУКА: ТОЛИК ХОТЕЛ УПЕЧЬ ДОЧЕРЕЙ В ШКОЛУ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ

Бывшая супруга одного из тренеров «Зенита» Анатолия Тимощука поделилась подробностями своего бракоразводного процесса, в сравнении с которым разборки Дениса и Дарьи Глушаковой и другие семейные скандалы из мира нашего футбола покажутся цветочками.

ПОЧЕМУ ИЗ КОКОРИНА И МАМАЕВА ДЕЛАЮТ ГЕРОЕВ НАШЕГО ВРЕМЕНИ?

У каждого времени свои герои. Но не до такой же степени… Между тем все, что происходит вокруг этих персонажей с момента их выхода из колонии, напоминает какую-то фантасмагорию.

ВЫРЫВАЙ И ВЕШАЙ НА СТЕНУ! РПЛ, ЕВРОКУБКИ И ЕВРО-2020

Наш информативный и красочный календарь посвящен всем матчам российских клубов и национальной сборной России до конца года. Не пропустите ни единой игры!

ПОЧЕМУ УЕФА БОИТСЯ ЭРЫ ПРАГМАТИКОВ

В традиционном техническом отчете Союз европейских футбольных ассоциаций разобрал все 125 матчей Лиги чемпионов-2018/19 и сделал обобщающие выводы. Мы выбрали для вас самое интересное.

ДЖЕЙМИ ВАРДИ: ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ СТАНУ В 2022-м!

Нападающему «Лестера» – 32, но профи он стал слишком поздно – в 25. Так что он ничуть не лукавит, когда говорит в интервью, что еще не наигрался в футбол.

ЦСКА УЧИТ, КАК ЭКОНОМИТЬ НА ТРАНСФЕРАХ И ПОБЕЖДАТЬ

Мы проанализировали трансферные кампании команд нашего чемпионата за последние 10 лет и их достижения за это время. И нашли яркий пример того, как тратить меньше всех из топ-клубов и обойти других по победам в чемпионате России.

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