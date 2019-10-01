Александр Егоров: На Оздоеве пенальти был, на Мирзове, Ларссоне и Бакаеве – нет - Советский спорт
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01 октября 2019 17:00Футбол

Александр Егоров: На Оздоеве пенальти был, на Мирзове, Ларссоне и Бакаеве – нет

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров и руководитель проекта по внедрению VAR в российском футболе Леонид Калошин разобрали спорные эпизоды 11-го тура РПЛ и рассказали о работе VAR.

«Локомотив» – «Зенит» – 1:0

Не назначенный пенальти за фол на Оздоеве

Александр Егоров, глава департамента судейства и инспектирования РФС

- Посмотрев после матча видео эпизода с фолом на Оздоеве, пришел к однозначному выводу – для меня это пенальти.

Леонид Калошин, Руководитель проекта по внедрению VAR в российском футболе

- Это самый сложный момент за все 26 проведенных матчей с применением VAR в российском футболе. Протокол ИФАБ по работе с VAR может быть довольно сложным для восприятия общественности, арбитров и их ассистентов.

В нем есть пункт, согласно которому система VAR должна быть использована для помощи судье только в случае «явной и очевидной ошибки». То же записано и в правилах игры, и в приложении к регламенту РПЛ. Но само понятие «явная и очевидная ошибка» довольно размыто. Опросите несколько человек и получите разные мнения.

После матча в российском судейском сообществе мы пообщались на эту тему и пришли к решению, что в этой конкретной ситуации нам хотелось бы, чтобы ассистенты вмешались на основании другого пункта регламента – «пропуск серьезного инцидента». В том моменте арбитр Михаил Вилков практически ничего не видел, он смотрел на ситуацию в целом. К слову, многие увидели этот эпизод уже только после игры, посмотрев повторы с различных ракурсов.

Чтобы подобного не происходило впредь, хотим развиваться и уточнять подобные нюансы протокола VAR. Соответствующее письмо отправлено в УЕФА, который сам заинтересован в подобных обращениях из разных стран. Все хотят добиться единой трактовки всех эпизодов.

В других чемпионатах тоже бывают подобные эпизоды. Например, в первых трех турах АПЛ были признаны четыре серьезные ошибки, связанные с работой видеоассистентов. Так что такое случается везде. Наша задача – сделать правильные выводы. О том, что подобные ситуации будут случаться, я говорил еще после первых полуфинальных матчей Кубка России прошлого сезона.

Отмененный гол Смолова

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Александр Егоров

- Почему Михаил Вилков сразу не заметил нарушения правил? Разговаривал с ним после игры. Возможно, он был чуть ближе, чем следовало. С первого повтора мы и сами не увидели нарушения со стороны Жоау Мариу. На повторе видно, что Вилков призывает упавшего игрока подниматься. Хорошо, что есть VAR, который увидел этот эпизод и вмешался.

Леонид Калошин

- Вилков сначала засчитал этот гол, потому что анализировал эпизод, находясь слишком близко к боковой линии. Фол происходил от него в дальних ногах, и получилось так, что корпуса двух игроков закрыли для него обзор. А сам фол произошел в воздухе, а не на земле, где он что-то мог разглядеть. Поэтому он не мог понять, отчего футболист «Зенита» упал. Если бы он был с другой стороны, уверен, он и сам зафиксировал бы этот фол.

Эмоциональное высказывание Смолова в перерыве

Михаил Мельников, директор по коммуникациям Российского футбольного союза

- После матча Смолов признал, что погорячился. Мы это понимаем и считаем, что тут нет никакой темы для разговора. Но к судейству надо относиться уважительно.

«Краснодар» – «Арсенал» – 2:0

Эмоциональное высказывание Гурама Аджоева, не понимающего принципов работы VAR

Леонид Калошин

- У нас есть некоторое удивление от подобных эмоциональных высказываний, связанное с тем, что все базовые аспекты работы с VAR четко указаны в правилах игры, которые доступны для любого человека в любой точке мира. Они есть в печатном и электронном виде на всех языках. Все это так описано подробно и понятными словами. Многое из этого повторяется и в регламенте РПЛ.

С другой стороны, мы хотим, чтобы аудитория, тренеры, игроки и функционеры лучше понимали хотя бы базовые элементы. В этой связи у нас запланированы специальные мероприятия. Действительно, не все руководители РПЛ понимают принципы системы работы VAR. Это нормальный процесс, потому что он только появился. В Европе тоже не все к нему привыкли. Мы это понимаем.

У нас есть поручение Александра Алаева в паузу на матчи сборных провести встречу с руководителями клубов, где расскажем обо всех основных принципах работы с VAR. Постараемся, чтобы представители ФИФА также посетили это мероприятие, если им позволит их напряженный график. Надеемся, что руководители клубов нас не проигнорируют. Нам кажется это важным. Планируем продолжать аналогичные семинары и встречи для СМИ и комментаторов.

Приглашаем на эту встречу и Гурама Аджоева. Надеемся, у него найдется возможность. Можем специально разобрать моменты из матчей с участием «Арсенала». Никаких секретов у нас нет.

Александр Егоров

- Несмотря на недовольство Аджоева, Василий Казарцев будет судить и дальше. По нашему мнению, он отработал матч очень хорошо. Претензии по поводу назначенного пенальти? Защитник «Арсенала» сделал движение ногой, ударив Ари по ноге.

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«Спартак» – «Оренбург» – 1:2

Падения Мирзова, Ларссона и Бакаева в штрафной «Оренбурга» в концовке матча

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Александр Егоров

- По всем трем моментам Департамент судейства и инспектирования поддерживает решение Станислава Васильева продолжить игру. В эпизоде с Мирзовым было игровое столкновение. В эпизоде с Ларссоном швед мог овладеть мячом, но почувствовал контакт и сам начал красиво падать. В моменте с Бакаевым защитник выставил руки, а спартаковец пятился назад и, уткнувшись в эти руки, неестественно упал, высоко подняв ноги. Явных нарушений в этих моментах не было.

«Крылья Советов» – «Тамбов» – 2:0

Пенальти на Канунникове

Александр Егоров

- Могу сказать, что не только не было пенальти, но и, напротив, был фол в атаке со стороны Максима Канунникова. Арбитр такой высокой категории, как Сергей Иванов, не имеет права назначать такие пенальти.

«Ростов» – «Динамо» – 3:0

Не назначенный пенальти за фол на Ионове

Леонид Калошин

- Это был вполне игровой момент. Откровенно говоря, серьезных мыслей по поводу того, что это был пенальти, у нас не было.

Предупреждение Себастьяну Шиманьски

Александр Егоров

- Этот момент мы отправили на экспертную комиссию. По нашему мнению, это даже не желтая, а прямая красная карточка польскому полузащитнику, грубо сбившему Хорена Байрамяна.

Об особенностях работы VAR в АПЛ

Леонид Калошин

- Англичане предложили ИФАБ полуэксперимент, согласно которому судья будет ходить смотреть монитор только в исключительных случаях, а в большинстве моментов будет опираться на рекомендации видеоассистента. К монитору арбитр сам ходит не просто в случае «очевидной ошибки», а в случае «двойной очевидной ошибки». Это стратегия АПЛ.

По итогам эксперимента ИФАБ или признает его неудачным и попросит англичан вернуться к действующим стандартам, или наоборот, примет решение распространить эту практику повсеместно. В любом случае, мы понимаем, что со временем протокол ИФАБ будет меняться, это неизбежно.

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