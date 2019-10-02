Для «Зенита» встречи с «Бенфикой» означают вылет из Лиги чемпионов

За четыре года с 2012-го по 2016-й «Зенит» и «Бенфика» встречались аж шесть раз. Во всех случаях – в рамках Лиги чемпионов, причем четыре матча пришлись на стадию 1/8 финала. В обоих случаях дальше шел португальский клуб. Еще две встречи состоялись на групповой стадии турнира, и тогда питерцам не удалось преодолеть групповой барьер (как, впрочем, и португальцам).

Таким образом, встречая «орлов» на своем пути, сине-бело-голубые ни разу не проходили в следующий раунд. И это при том, что в личных встречах команд соблюдается абсолютный паритет – у каждой по три победы при разнице мячей 7-7. Также отметим, что половину матчей одна из команд завершала в меньшинстве.

Новая встреча помимо турнирной мотивации и желания взять реванш за прошлые неудачи имеет и еще один важный подтекст – Португалия является главным соперником России в борьбе за шестую строчку в клубном рейтинге УЕФА.

Сезон-2011/12. Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч

«Зенит» – «Бенфика» – 3:2 (1:1)

Голы: М. Перейра, 20 – 0:1. Широков, 27 – 1:1. Семак, 71 – 2:1. Кардосо, 87 – 2:2. Широков, 88 – 3:2.

Ответный матч

«Бенфика» – «Зенит» – 2:0 (1:0)

Голы: М. Перейра, 45+1 – 1:0. Н. Оливейра, 90+3 – 2:0.

Казалось бы, 2012-й год был совсем недавно, а сколько всего изменилось в российском футболе. В 1/8 финала Лиги чемпионов тогда играли сразу два отечественных клуба, и оба довольно успешно выступили в первых домашних матчах – «Зенит» обыграл в концовке «Бенфику», а ЦСКА благодаря голу Понтуса Вернблума в компенсированное арбитром время вырвал ничью у мадридского «Реала» (1:1). Жаль, что дальше ни те, ни другие в итоге не прошли.

Среднюю линию питерского клуба тогда составляли самые умные российские полузащитники последнего десятилетия: Роман Широков, Константин Зырянов, Игорь Денисов и, конечно, нынешний наставник сине-бело-голубых Сергей Семак. Владимир Быстров рассекал на бешеных скоростях по правой бровке, а завершал атаки лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков. Эх, были времена.

В той «Бенфике» тоже хватало звезд – будущие зенитовцы Эсекьель Гарай, Хави Гарсия и Аксель Витсель, а также Николас Гайтан, Неманья Матич, Нолито, Нелсон Оливейра и даже Пабло Аймар. В общем, что с той, что с другой стороны банды подобрались очень сильные.

На промерзшем газоне «Петровского» подопечные Лучано Спаллетти, дебютировавшие в плей-офф Лиги чемпионов, одержали волевую победу. Оба гола португальцев стали результатом ошибок Юрия Жевнова, неудачно отбивавшего мяч перед собой после не слишком опасных ударов соперников.

Тем не менее, питерцы благодаря дублю Широкова и голу Семака нашли в себе силы склонить чашу весов в свою пользу. Особенно роскошным получился мяч, забитый Сергеем Богдановичем – Кержаков пяткой от лицевой линии сделал передачу в штрафную на Быстрова, тот в касание перевел на линию вратарской Семаку, который, находясь спиной к воротам, также пяткой рикошетом от штанги отправил мяч в сетку.

Увы, на зеленом газоне «Да Луш» несмотря на все усилия вернувшегося в рамку Вячеслава Малафеева питерцы не устояли, пропустив по мячу в компенсированное время каждого из таймов, и выбыли из Лиги чемпионов.

Сезон-2014/15. Лига чемпионов. Групповой раунд.

1-й тур

«Бенфика» – «Зенит» – 0:2 (0:2)

Голы: Халк, 5 – 0:1. Витсель, 22 – 0:2.

5-й тур

«Зенит» – «Бенфика» - 1:0 (0:0)

Гол: Данни, 79.

Спустя два с половиной года Гарай, Хави Гарсия и Витсель оказались уже в противоположном лагере. Вообще за этот непродолжительный отрезок «Зенит» очень «опортугалился» сам – в команду помимо вышеназванных игроков пришли Мигел Данни, Халк (экс-«Порту») и Луиш Нету, а на тренерском мостике оказался Андре Виллаш-Боаш. Кроме них в команде появились Саломон Рондон, Юрий Лодыгин и Олег Шатов, да вернулись легенды былых времен Анатолий Тимощук с Андреем Аршавиным.

Впрочем, и «Бенфика» серьезно обновилась, что не пошло ей на пользу. В матче первого тура все было решено уже к перерыву. Сделавшие себе имя в Португалии Халк и Витсель к 22-й минуте забили по мячу, а на 18-й хозяева остались в меньшинстве – вратарь Артур Мораеш недозволенным приемом за пределами штрафной прервал выход Данни один на один и досрочно покинул поле. 45 минут второго тайма стали пустой формальностью.

Увы, в трех следующих матчах с «Байером» и «Монако» питерцы забили всего один мяч и набрали одно очко, в результате чего на пару с «Бенфикой» разделили третье-четвертое место в группе. Посему осечки в Петербурге за тур до завершения группового раунда они допускать не имели права. Игра получилась тяжелой. «Орлы» имели множество моментов, но их растранжирили, а за 11 минут до завершения основного времени упустили на линии вратарской Данни.

Так питерцы гарантировали себе путевку в Лигу Европы. К сожалению, большего добиться не удалось – в Монако они проиграли со счетом 0:2 и остались при своих.

Сезон-2015/16. Лига чемпионов. 1/8 финала

Первый матч

«Бенфика» – «Зенит» – 1:0 (0:0)

Гол: Жонас, 90+3.

«Зенит» – «Бенфика» – 1:2 (0:0)

Голы: Халк, 69 – 1:0. Гайтан, 85 – 1:1. Талиска, 90+6 – 1:2.

Спустя еще полтора сезона красные взяли реванш, вновь пройдя россиян в 1/8 финала. Причем все три мяча они забили после 85-х минут обоих матчей. В Лиссабоне хозяевам принес победу Жонас, воспользовавшийся отсутствием Доменико Кришито, получившего вторую желтую карточку на 90-й минуте.

Еще обиднее сложился матч в Петербурге, в котором гол Халка сохранял равенство команд до 85-й минуты. Но в концовке сначала Гайтан вовремя успел на добивание после того, как Лодыгин отбил перед собой сложнейший удар Рауля Хименеса, а затем Андресон Талиска прошил российского вратаря.

Из нынешнего состава «Зенита» непосредственными свидетелями той неудачи стали Юрий Жирков, Игорь Смольников, Олег Шатов, Артем Дзюба и смотревший за происходящим со скамейки запасных Михаил Кержаков. Был участником тех матчей и Александр Кокорин, но до 2020 года он за сине-бело-голубых не сыграет.