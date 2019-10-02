Гилерме: Все усложнил гол, который пропустили на старте второго тайма - Советский спорт
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02 октября 2019 10:18ФутболГригорьевская Юлия

Гилерме: Все усложнил гол, который пропустили на старте второго тайма

После матча группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» - «Атлетико», в котором железнодорожники уступили со счетом 2:0, своим мнение поделились Гилерме, Александр Коломейцев и Аркадий Дворкович.

– Результатом расстроены? – вопрос Гилерме.
– Мы знали, что матч получится тяжелым. Все усложнил гол, который пропустили на старте второго тайма. Если бы были чуть больше сконцентрированы, особенно в первые пятнадцать минут после перерыва, результат мог быть другим. Но нужно учитывать, что у нас очень сложная группа. Конечно, будем бороться до конца. «Байер» – это тот соперник, с которым мы можем конкурировать за третье место.

– Вы хорошо сыграли, сделали несколько сэйвов. Можно ли сказать, что вы были лучшим в «Локомотиве»?
– Нет, я же два мяча пропустил! Это много. Хотя всегда пытаюсь делать свою работу как можно лучше.

– Чемпионат сейчас важен для «Локомотива» так же, как и Лига чемпионов?
– Конечно. Наш приоритет – чемпионат. Только благодаря хорошему выступлению в нем мы можем играть в Лиге чемпионов.

«К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ УДАЛОСЬ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОИ ВЫХОДЫ НА КОНТРАТАКАХ»

– Как вам Жоау Феликс? Стоит своих денег? – вопрос Александру Коломейцеву.
– Не знаю, стоит ли своих денег... Сыграл хорошо, забил гол.

– Но не космос?
– Сложно по одной игре судить, космос он или нет, стоит своих денег или нет.

– Почему проиграли?
– Игра была равной, но в целом было видно, что «Атлетико» владеет преимуществом. Игроки соперника владели мячом, атак у них было больше. К сожалению, нам не удалось реализовать свои выходы на контратаках. Забили они потому, что выше классом, находят моменты в игре с любым соперником.

– Уровень «Атлетико» намного выше, чем у «Байера»?
– Да. «Атлетико» намного агрессивнее играет в атаке. У защитников не задерживается мяч – сразу вперед играют. Ощущается, что выше классом.

– Выйти из группы реально?
– Цели нужно ставить как можно выше. Надо пробовать, пытаться.

– В обоих матчах Лиги чемпионов «Локомотив» мало владел мячом. В домашнем матче с «Байером» будете пытаться контролировать мяч?
– Все будет зависеть от ситуации, от игры. Но если команда пропагандирует такой футбол, лучше держит мяч, то понятно, что будет больше владеть мячом.

«ЛОКОМОТИВУ» РЕАЛЬНО БОРОТЬСЯ ЗА ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ»

– Как оцените результат матча? – вопрос Дворковичу.
– Считаю, что и первый, и второй тайм «Локомотив» сыграл достойно. Просто во втором тайме за счет класса «Атлетико» реализовал свои шансы, а «Локомотив» – нет. Понятно, что класс «Атлетико» выше. Ну и, конечно, Облак просто фантастически спас свои ворота, как и в матче с «Реалом».

– Реально ли «Локо» бороться за выход из группы?
– Да, реально. Это задача тяжелейшая, но не безнадежная. Нужно просто реализовывать свои моменты. В этом матче шанс на ничью был. На победу – нет, но на ничью точно был.

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